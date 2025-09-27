Rescate en la carretera: perro es hallado con las patas atadas ya ahora busca un hogar

El chihuahua mestizo hallado con las patas atadas ahora espera un hogar que le brinde cariño y seguridad. (Fotos: Canal de noticias WFLA 8 / YouTube)

Un perro con las patas atadas fue hallado el pasado 3 de septiembre al costado de la carretera en Ruskin, Florida, en Estados Unidos. El hallazgo llamó de inmediato la atención de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades del Control Animal del Condado de Hillsborough.

La mascota, un chihuahua mestizo de color marrón, logró liberar sus patas delanteras y caminar hasta una vivienda cercana, donde fue notificado a las autoridades, según informó KENS, un medio local afiliado a CBS.

Tras ser evaluado por Control Animal, se informó que el sabueso presentaba llagas en las patas, pero no tenía otros problemas de salud significativos. Roger Mills, de la división de Control Animal del Condado de Hillsborough, indicó a KENS que el can estará disponible para adopción en los próximos días.

Lori Letzring, del Centro de Recursos para Mascotas del Condado de Hillsborough, agregó: “Sería perfecto para una persona mayor que simplemente quiere un perrito muy tranquilo que se siente a su lado y se acurruque con él”.

Las autoridades iniciaron visitas puerta a puerta en el vecindario donde se encontró al perro para tratar de localizar al dueño original, sin embargo no lograron dar con los dueños.

Mientras tanto, la investigación continúa, y la persona que abandonó al perro podría enfrentar un cargo por delito grave de tercer grado.

Rescate y cuidado del perro

(Fotos: Canal de noticias WFLA 8 / YouTube)

De acuerdo con la revista People, los equipos de Control Animal realizaron la intervención inicial, asegurando que el perrito recibiera atención médica y fuera registrado para adopción.

Esta acción forma parte del seguimiento que realiza la división del condado para proteger a los animales en riesgo y garantizar que reciban un hogar adecuado.

El caso ocurre tiempo después de que otro cánido fuera rescatado en Daytona Beach, Florida. Según The Daytona Beach News-Journal, el 6 de julio un sabueso fue hallado herido y abandonado en un contenedor de basura en un complejo de apartamentos.

La policía de dicha localidad calificó el hecho como “un acto de crueldad inaceptable” y aseguró que continuaría investigando para identificar y sancionar a los responsables.

Intervención comunitaria y adopción

(Fotos: Canal de noticias WFLA 8 / YouTube)

El cánido rescatado en Daytona Beach fue atendido por Brandon Arroyo, empleado de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, y su esposa Heather Jones.

La pareja organizó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a su cuidado. Más tarde, el portal de noticias WESH informó que el 7 de agosto adoptaron oficialmente al animal, lo inscribieron en la escuela de cachorros y lo llamaron Drax.

Estos casos evidencian la participación activa de la comunidad y de las autoridades en la protección de animales abandonados, así como el compromiso de los centros de control animal para investigar y sancionar actos de crueldad.