Desgarrador rescate en Australia: madre y cría de ballena luchan por escapar de red para tiburones

Una ballena jorobada y su cría quedaron atrapadas en una red para tiburones frente a Noosa Main Beach. (9 News Australia / YouTube)

Las costas de Queensland, Australia, fueron escenario de un dramático rescate de ballenas jorobadas. Una madre y su cría quedaron enredadas en una red para tiburones cerca de Noosa Main Beach, en la Costa de Sunshine, lo que generó preocupación entre especialistas y autoridades ambientales. El incidente ocurrió la noche del miércoles 17 de septiembre y fue registrado en imágenes aéreas por un dron.

El video, captado por el fotógrafo australiano Geoff Aquiuno, mostró cómo la ballena madre se revolcaba en la red mientras intentaba alcanzar a su cría, que también había quedado atrapada. El Departamento de Industrias Primarias (DPI, por sus siglas en inglés) confirmó que se contrató a un equipo del Programa de Control de Tiburones para realizar el rescate.

El caso puso de nuevo en debate el uso de estas redes, diseñadas para atrapar tiburones de más de dos metros. De acuerdo con expertos, la presencia de estas estructuras representa un riesgo constante para las especies marinas que migran por la región, particularmente madres y crías de ballenas jorobadas.

El rescate en Noosa

(9 News Australia / YouTube)

Los ejemplares de cetáceos quedaron atrapados alrededor de las 11:30 p.m., según informó el canal de noticias local 7 News. Además de la madre y la cría, otras dos ballenas se enredaron en la misma red.

“Una ballena jorobada y su cría fueron liberadas con éxito luego de quedar enredadas en una red para tiburones en Noosa”, declaró un portavoz del DPI al medio australiano. Aunque lograron liberarlas, las autoridades indicaron que ambas ballenas fueron vistas posteriormente con restos de red aún adheridos a sus cuerpos.

El Dr. Olaf Meynecke, investigador de mamíferos marinos en la Universidad Griffith, explicó a The Guardian que estos enredos ocurren cada año: “Las ballenas jorobadas quedan atrapadas en redes para tiburones todos los años, pero este fue el primer caso en el que quedaron cuatro ballenas atrapadas a la vez”.

Más allá del caso: un riesgo recurrente

Autoridades del Departamento de Industrias Primarias trabajaron para liberar a los cetáceos de la red. (9 News Australia / YouTube)

Las cifras muestran la magnitud del problema. Actualmente existen 27 redes para tiburones en Queensland y 51 en Nueva Gales del Sur, de acuerdo con The Guardian. Estas zonas coinciden con rutas de migración de ballenas madre y sus crías, lo que las expone a situaciones de alto riesgo.

El Dr. Meynecke señaló que “los enredos de ballenas han aumentado en los últimos 10 a 15 años, y la gran mayoría de los incidentes involucran a madres y crías”. Añadió que mientras los adultos parecen reconocer los lugares peligrosos, las crías carecen de esa experiencia, lo que provoca que las madres se queden cerca y también se vean afectadas.

La científica marina Vanessa Pirotta, entrevistada por The Guardian, calificó las imágenes del caso en Noosa como “desgarradoras” y advirtió sobre la vulnerabilidad de los terneros: “Aún dependían de sus madres para obtener leche, estaban estresados y corrían el riesgo de ahogarse en aguas profundas”.

El debate sobre la eficacia y el impacto ambiental de estas redes continúa abierto. En julio, el gobierno de Nueva Gales del Sur había anunciado un periodo de prueba para retirarlas en algunas playas, aunque la medida fue suspendida tras un ataque mortal de tiburón en Dee Why, donde falleció el surfista Mercury Psillakis, de 57 años, según la Australian Broadcasting Company.