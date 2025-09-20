El día que la IA le jugó una mala pasada a Rafael Nadal con el tema de los perros callejeros

Verificadores confirman que imágenes de supuestos refugios creados por deportistas como Nadal y “Canelo” fueron generadas por inteligencia artificial y desmentidas por fuentes oficiales. (EFE/ Juanjo Martín)

Una serie de noticias falsas ha circulado en redes sociales atribuyendo a figuras deportivas reconocidas, como Rafael Nadal, Jannik Sinner, Michael Jordan y Saúl “Canelo” Álvarez, la creación de refugios para animales.

Estas historias han sido desmentidas por fuentes oficiales y verificadores confiables como AFP Factual, quienes han confirmado que no existe ningún anuncio oficial relacionado con estos proyectos por parte de los deportistas o sus fundaciones.

Además, se verificó que las imágenes empleadas en estas publicaciones fueron generadas mediante programas de inteligencia artificial y posteriormente modificadas para eliminar marcas de agua, con el fin de otorgarles una apariencia auténtica y aumentar su credibilidad.

Esta práctica refleja una tendencia creciente en las redes sociales de usar el nombre y la imagen de figuras públicas para viralizar noticias emotivas relacionadas con el bienestar animal, aprovechando la sensibilidad del público pero sin fundamento real.

La falsa creación de un refugio animal en Mallorca

La Fundación Rafa Nadal aclara que no existe anuncio oficial sobre un refugio para animales en Mallorca, desmintiendo publicaciones virales con imágenes del tenista y perros. (Captura de pantalla AFP Factual)

En mayo de este año, una publicación difundida en Facebook afirmó que el tenista español había anunciado la creación de un santuario en Mallorca, el cual supuestamente era impulsado por la Fundación Rafa Nadal con el objetivo de ofrecer un refugio seguro y digno para animales abandonados o maltratados.

Según la publicación, el atleta habría declarado en una conferencia de prensa que “los animales también merecen una segunda oportunidad y que esta iniciativa nace del amor que siempre ha sentido por ellos, así como del deseo de aportar algo más allá del deporte”.

Al buscar las presuntas declaraciones de Rafael Nadal sobre esta iniciativa en sus redes sociales , como Facebook y X, así como mediante búsquedas en Google y medios de comunicación, no se encontraron registros que respalden el anuncio viral.

La última rueda de prensa en la que el extenista habló públicamente sobre su fundación se realizó en abril de 2025, tras una gala de premios, pero en ningún momento mencionó la supuesta creación del refugio para animales.

Estas afirmaciones, que también se difundieron en redes como X, Threads e Instagram, iban acompañadas de imágenes donde se observa al ex deportista abrazando perros. Sin embargo, esta información fue desmentida por AFP Factual, que se puso en contacto con el equipo de comunicación de la Fundación Rafa Nadal.

La organización recordó que su labor se enfoca en apoyar a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, utilizando el deporte y la educación como herramientas transformadoras para su desarrollo personal y social.

Generación de imágenes con inteligencia artificial

Hany Farid, especialista en análisis forense digital, identifica errores evidentes y marca de agua de IA en la imagen viral que supuestamente muestra a Rafael Nadal con perros, confirmando su origen artificial.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hany Farid, profesor de la Universidad de California, Berkeley y reconocido experto en análisis forense de imágenes digitales, explicó el 13 de mayo de 2025 a AFP Factual que la imagen viral en la que supuestamente aparece Rafael Nadal con perros presenta “errores estructurales evidentes”.

Entre las anomalías detectadas se encuentra un reloj de Nadal “muy distorsionado” y un perro con una pata adicional, además de identificar el “indicio de una marca de agua” correspondiente a Grok, el asistente de inteligencia artificial de X encargado de generar dichas imágenes.

Farid agregó que que sus modelos especializados para distinguir imágenes reales de las generadas por IA marcan estas fotografías como creadas artificialmente. Este análisis coincide con las investigaciones de AFP, que mediante búsquedas inversas en Google encontraron que estas ilustraciones fueron publicadas en dos blogs, uno previamente verificado, que anunciaban la supuesta creación del refugio animal.

La revisión detallada mostró que las imágenes habían sido recortadas para ocultar en la esquina inferior derecha la marca de agua de Grok, evidenciando su origen generado por inteligencia artificial.