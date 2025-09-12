Animales y Mascotas

Familia regresa a mascota con cáncer terminal al refugio; pero su historia dio un giro inesperado

El voluntario Mo Hussain, quien la cuidó tras su rescate inicial, decidió adoptarla bajo la modalidad de fospice

Por Alexander Ortiz

El voluntario Mo Hussain decidió
El voluntario Mo Hussain decidió acoger a Macchiato en su hogar para brindarle cuidados en su etapa final. (Captura de video / Newsweek)

En noviembre de 2024, Macchiato, una mezcla de pitbull y terrier de 9 años y un peso de 34 kilos, fue recuperada de las calles de Nueva York por Best Friends Animal Society, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate animal. La perra, maltratada y en estado de desnutrición, fue trasladada a un hogar de acogida donde se recuperó hasta ser adoptada.

Tras seis meses en su nuevo hogar, la familia que la había recibido decidió devolverla al refugio. Según la organización, los adoptantes enfrentaban horarios de trabajo exigentes y cambiantes que les impedían mantener la responsabilidad que requiere una mascota.

Al regresar al refugio, el personal de Best Friends detectó una masa en el cuello de la sabueso. Posteriores estudios médicos confirmaron un diagnóstico grave: un cáncer agresivo e inoperable que se había propagado a múltiples ganglios linfáticos. Aunque no había cura, la organización buscó un nuevo lugar donde la perra pudiera pasar sus últimos días con bienestar y compañía.

Un regreso inesperado a un viejo hogar

El cuidado de Macchiato refleja
El cuidado de Macchiato refleja el papel de los voluntarios en garantizar bienestar a mascotas con enfermedades terminales. (Captura de video / Newsweek)

El destino de la can cambió cuando Mo Hussain, voluntario de larga trayectoria en el albergue, decidió acogerla bajo la modalidad de fospice, que consiste en brindar hogar a animales con enfermedades terminales. Hussain fue el mismo voluntario que había cuidado de Macchiato al poco tiempo de su rescate.

“Mi vínculo con Macchiato es inigualable. Desde el momento en que la adopté, supe que esta perrita era especial, tan recatada que la apodé Lady. Ahora que está de vuelta conmigo y enferma, atesoro cada momento y quiero que tanto ella como yo lo disfrutemos, porque esta perrita realmente se lo merece”, declaró Hussain a la revista PEOPLE.

Desde su regreso, ambos comparten paseos diarios por el parque y rutinas de cuidado enfocadas en la comodidad de la cánida. El cuidador señaló que se está preparando para el impacto emocional de su pérdida, pero mantiene el compromiso de asegurarle calidad de vida hasta el final.

Espacio para más rescates

La historia de Macchiato, perra
La historia de Macchiato, perra rescatada de las calles y acogida en sus últimos días.(Captura de video / Newsweek)

El caso de Macchiato fue señalado por la organización para subrayar la relevancia del acogimiento familiar en un contexto de refugios con sobrecapacidad en Nueva York y en otras regiones del país.

De acuerdo con Marlan Roberts, director ejecutivo del albergue, el acogimiento permite liberar espacio para otros animales en espera de cuidado y contribuye a la transición hacia una política de no sacrificio en Estados Unidos.

Por su parte, Mo Hussain señaló: “Ser un perro de acogida es una de las cosas más gratificantes que puedes hacer, y juegas un papel importante en salvar la vida de una mascota. No cambiaría ni un solo día con Macchiato y espero que compartamos muchos más que, al final, perduren en mi memoria”.

