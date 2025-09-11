Animales y Mascotas

Fotógrafos en Chile captan imágenes de un pudú albino, peculiar ejemplar de una especie en riesgo

La aparición del animal, nombrado ‘Blanquita’, resalta la vulnerabilidad de esta especie endémica de los bosques del sur chileno

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
El ejemplar albino de la
El ejemplar albino de la especie más pequeña de ciervo fue fotografiado en una reserva privada. (IG: @antonio.nunezlemos)

En los bosques de la isla de Chiloé, al sur de Chile, durante una salida guiada por el Parque Tepuhueico, ubicado en un área de conservación privada, un grupo de visitantes y guías fue testigo del avistamiento de un pudú albino, conocido como el ciervo más pequeño del mundo y una especie endémica en peligro de extinción.

El hallazgo fue registrado por el fotógrafo de fauna silvestre Martín Cárdenas, conocido en redes sociales como @chiloefauna, quien acompañaba al guía Simón Israel Pérez y a dos turistas españoles. Dicho ejemplar fue visto caminando tranquilamente entre la vegetación del parque, permitiendo a los presentes observar con asombro su pelaje blanco, un rasgo extremadamente raro en esta especie. Debido a la peculiar característica, el grupo decidió nombrar al animal “Blanquita”, según compartió Cárdenas en una publicación de Instagram.

Este acontecimiento ya es considerado un hito importante para la biodiversidad chilena, siendo el pudú, cuyo nombre científico es Pudu puda, una especie que solo habita en sectores específicos de Argentina y Chile, particularmente en los bosques templados de la cordillera de Los Andes y zonas costeras, desde la región del Maule hasta Aysén.

Una especie endémica en constante amenaza

El pudú es el ciervo
El pudú es el ciervo más pequeño del mundo, con una altura promedio de solo 25 a 40 centímetros. (WikiCommons/Evan Hargus)

Según la organización ambiental The Nature Conservancy (TNC), el pudú habita ambientes con abundante vegetación, como los bosques con sotobosque. Se trata de un animal tímido que rara vez se deja ver, y que suele vivir solo o en pequeños grupos. Su tamaño no supera los 40 centímetros de altura ni los 10 kilos de peso, y normalmente tiene un pelaje café rojizo oscuro.

Sin embargo, la aparición de pudúes, aunque sean ejemplares de pelaje común, es cada vez más frecuente, no como síntoma de buena salud de la especie, sino como resultado de la creciente destrucción de su hábitat. Así lo explica Javier Cabello, más conocido como el Doctor Pudú y fundador de la organización Chiloé Silvestre, dedicada a la rehabilitación de fauna silvestre y la educación ambiental.

“Los vemos con más frecuencia porque el pudú ya no tiene dónde vivir. La destrucción del bosque y la fragmentación del territorio a través de caminos, carreteras y acceso humano está obligándolos a desplazarse más”, comentó Cabello en una entrevista para Reuters.

Con el objetivo de revertir la situación, en 2019 se implementó en Chile el Plan Nacional de Conservación (PNC) del pudú, el cual busca establecer estrategias para mitigar las amenazas que enfrenta esta especie. Según datos del mismo plan, se estima que, al menos en ese momento, existían menos de diez mil pudúes en todo el país, lo que los colocó en un estado de conservación “vulnerable” en la clasificación de especies.

El raro fenómeno del albinismo en la fauna silvestre

El albinismo es raro en
El albinismo es raro en la naturaleza, y su frecuencia varía según la especie y la población. (Flickr/Tambako The Jaguar)

El caso de “Blanquita” es aún más especial por tratarse de un ejemplar albino, una condición genética poco común en la naturaleza. Según National Geographic, el albinismo ocurre cuando un animal hereda uno o más genes mutados de ambos padres que interfieren en la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel, el pelaje y los ojos. En los mamíferos con dicha condición, los melanocitos están presentes pero no son plenamente funcionales, lo que da como resultado una apariencia pálida y, en muchos casos, ojos de tono rosado o azul claro.

Aunque culturalmente algunos animales albinos son considerados símbolos sagrados o de buena fortuna, la realidad es que enfrentan múltiples desafíos en su entorno natural, ya que suelen tener problemas de visión, dificultad para camuflarse, y mayores riesgos de ser atacados por depredadores. Además, su aspecto llamativo los convierte en blancos fáciles para cazadores furtivos que buscan lucrar con la venta de animales exóticos o productos derivados de especies raras.

Por estas razones, la aparición del pudú albino en libertad representa por un lado, la riqueza y singularidad de la biodiversidad chilena; pero por otro, la urgente necesidad de proteger a especies que, como esta, se ven cada vez más amenazadas por la actividad humana.

Temas Relacionados

pudúalbinismoChileanimalesmascotas

Últimas Noticias

La emotiva historia de Little Miss y Darren: dos almas gemelas que fortalecieron su vínculo tras un derrame cerebral

Conmoviendo a miles de internautas hasta las lágrimas, la dedicación de un hombre a su mascota, documentada en videos virales, se ha convertido en ejemplo de entrega y amor incondicional

La emotiva historia de Little

El perro que impulsó a una mujer para conquistar su sueño de participar juntos en competencias

Después de varias horas de entrenamiento, ambos comenzaron a participar en disciplinas como salto de muelle, frisbee estilo libre y diversas pruebas de agilidad

El perro que impulsó a

Muere Maru, el gato que rompió un Récord Guinness por más vistas en YouTube por su acto de entrar en cajas de cartón

El felino se volvió viral por su habilidad para meterse en cajas de cartón de todos los tamaños, sorprendiendo a los usuarios con su destreza y amor por estos espacios reducidos

Muere Maru, el gato que

Pareja en Brooklyn celebra un peculiar ‘Bark Mitzvá’ para Frankie, una pug de 13 años

La originalidad del evento, la participación de la comunidad y la difusión en plataformas digitales convirtieron la fiesta de esta perrita en un fenómeno viral

Pareja en Brooklyn celebra un

Elefanta de 43 años se vuelve viral al ser ayudada por una pala cargadora tras aparatosa caída

Miles de usuarios reaccionaron con humor y ternura al ver cómo un equipo especializado actuó con rapidez para levantar a un animal en problemas

Elefanta de 43 años se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué deben hacer los clubes

Qué deben hacer los clubes de barrio para mantener los subsidios en las facturas de luz y gas

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Los motivos detrás de increíble salto de las acciones de Oracle que la llevaron a un valuación de más USD 920.000 millones

Los cuadernos de las coimas a juicio: la historia de la incendiaria ex mujer del chofer

Imputaron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

INFOBAE AMÉRICA
Saltaron en parapente desde el

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

Un avance esperanzador para los trastornos del sueño en personas con autismo y síndrome de Down

Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

TELESHOW
#VivaLaFamilia con Virginia Demo y

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”