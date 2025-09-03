Animales y Mascotas

Perro sorprende a todos al saltar a mar abierto desde un barco en Ibiza y así es como logró salvar su vida

Una vez en el agua el canino avanzó con determinación hacia la costa donde un hombre lo esperaba sobre las rocas

Por Luis Mote

Durante su visita a Ibiza,
Durante su visita a Ibiza, una turista filmó cómo un perro, tras dudar, se lanzó al agua desde un barco, afrontando solo la travesía. (Tiktok/@kulturedglass)

Durante su visita a Ibiza, España, en agosto, una mujer llamada Rawan capturó a un perro en la parte trasera de un barco, preparándose para lanzarse al agua.

En el video se observa cómo el perro duda antes de lanzarse al mar y, cuando finalmente reúne el valor para hacerlo, el hombre que estaba en el barco se aparta dejándolo enfrentar solo la difícil situación.

Rawan declaró en entrevista para Newsweek que se preocupó de inmediato y no estaba segura de cómo reaccionaría el canino ante la situación: .“Estuve observando un rato, esperando a ver qué pasaba, y finalmente, justo cuando dejé de grabar, el perro se lanzó“.

La visitante de la isla española decidió compartir el emotivo momento en su cuenta de TikTok, @kulturedglass, con el fin de visibilizar la valentía del perro y generar conciencia sobre la importancia de proteger y cuidar a los animales en situaciones de vulnerabilidad.

El valiente rescate del perro en aguas agitadas de Ibiza

El perro nadó con esfuerzo
El perro nadó con esfuerzo entre fuertes olas hasta alcanzar la orilla donde un hombre lo esperaba, mientras una multitud se congregaba en la costa, atenta y esperanzada ante la travesía del animal.(Tiktok/@kulturedglass)

Después de lanzarse al agua, el perro comenzó a nadar con determinación hacia la orilla, donde un hombre lo esperaba sobre las rocas, acompañado por un canino más pequeño.

El barco comenzó a alejarse, lo cual inquietó a Rawan, ya que temía que el perro quedara abandonado en el agua, especialmente debido a la fuerza de las olas aquel día. Sin embargo, mientras ella observaba angustiada, más personas se fueron reuniendo, todas con la esperanza de ver al perro llegar sano y salvo a la orilla.

Finalmente, “el canino nadó durante aproximadamente dos o tres minutos antes de alcanzar la orilla y con esfuerzo, logró trepar las rocas y reunirse con el hombre que lo esperaba, quien lo sujetó con una correa, poniendo fin a su difícil travesía””, relató la mujer para Newsweek.

Este episodio pone de manifiesto la valentía y resistencia del perro ante un entorno adverso, así como la incertidumbre de quienes observaban la situación desde la distancia.

El creciente número de personas que se congregaron a lo largo de la costa para presenciar el desenlace refleja una clara muestra de empatía colectiva hacia el animal, resaltando la importancia de la solidaridad comunitaria en momentos de vulnerabilidad y mostrando evidencia la capacidad humana para movilizarse emocionalmente frente a situaciones de riesgo.

Diversidad de opiniones entre las personas de la comunidad

El video que muestra a
El video que muestra a un perro nadando bajo la supervisión de su dueño se volvió viral en TikTok, generando más de 1.8 millones de visualizaciones. (Tiktok/@kulturedglass)

En pocos días, el video se volvió viral, acumulando más de 1.8 millones de visualizaciones y 115,400 “me gusta” en TikTok.

Sin embargo, la publicación ha generado una notable controversia en línea, suscitando preocupación entre muchos usuarios sobre la seguridad y el bienestar del perro, generando un amplio diálogo público sobre el cuidado, la ética y la responsabilidad frente a los animales en situaciones vulnerables:

“Obviamente, la mayoría de las personas están alarmadas y consideran que la situación fue cruel, pero hay quienes defienden que se trata de un animal que sabe nadar, por lo que no debería ser tratado como un ser humano”, comentó Rawan.

Algunos usuarios expresaron su emoción al ver el video, como uno que escribió: “Casi lloré al verlo”. Otro usuario compartió su esperanza: “¿Podrían estar entrenando al perro? Parecía que el dueño le indicaba dónde ir. Quiero seguir creyendo en la humanidad”.

Las críticas también se hicieron presentes entre los comentarios de los usuarios, quienes se manifestaron en contra de las acciones del hombre con comentarios como : “No entiendo por qué alguien haría esto, pero realmente parece que están adiestrando al cachorro”.

