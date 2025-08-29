Animales y Mascotas

Perro en Nueva York es “tragado por la tierra” mientras buscaba hacer del baño en su sitio habitual

El accidente movilizó a bomberos y autoridades locales para liberar al cánido tras una compleja operación de rescate

Por Mariana Álvarez Torres

El rescate de Bruiser movilizó
El rescate de Bruiser movilizó a bomberos voluntarios y control animal en Nueva York tras caer en un agujero de construcción. (FB: Baldwin Volunteer Fire Company)

Lo que debía ser un día como cualquier otro para Bruiser, un mestizo de pitbull de 13 años que vive en el norte del estado de Nueva York, terminó en un insólito incidente que requirió una operación de rescate cuando fue “tragado” por el piso luego de caer en un agujero de construcción en el patio trasero de su casa, justo cuando intentaba hacer del baño en su lugar habitual.

Bruiser es un perro de rutina, mayor, obstinado y muy apegado a sus costumbres. “Es terco y no le gustan los cambios”, contó su dueña Nicole Michell a The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. Pero esa terquedad, justamente, fue la que lo llevó a meterse en problemas.

El 22 de agosto, Nicole y su pareja se encontraban de viaje fuera de la ciudad y habían dejado a un amigo a cargo del perro en su casa en Jerusalem Hill Road. Debido a que estaban construyendo una nueva terraza en el patio trasero, justamente donde Bruiser suele hacer sus necesidades, Michell le pidió al cuidador que lo llevara al frente de la casa para que hiciera del baño, pero Bruiser estaba completamente decidido a no cooperar.

“No quería salir por la puerta principal”, explicó Michell para The Dodo. “Así que le puso una correa y lo sacó por la parte de atrás”. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el patio estaba lleno de agujeros profundos donde se estaban instalando los cimientos de la estructura, por lo que su amigo trató de mantenerlo a salvo alejado de ellos.

“De nuevo, es muy terco y pesa casi 45 kilos”, agregó Nicole. “Tiró hacia el lado contrario, se le resbaló la pata trasera y se metió en el agujero”. Quedó atascado como un corcho en una botella, sin poder salir, complementa el medio citado.

Una operación de rescate poco común

El cuidador del perro actuó
El cuidador del perro actuó rápidamente al contactar a la dueña y a los servicios de emergencia para salvar a Bruiser. (FB: Baldwin Volunteer Fire Company)

El cuidador, sin poder mover al perro por sí solo, contactó inmediatamente a Nicole, quien a su vez coordinó con más personas para acudir a ayudar. Ante la gravedad de la situación, se contactó al control de animales local y a la Compañía de Bomberos Voluntarios de Baldwin, que llegó rápidamente a la escena.

Para Bruiser, un perro mayor poco acostumbrado a los cambios y mucho menos a este tipo de situaciones, la experiencia fue todo menos parte de su rutina.

“No solo ayudamos a las personas, también ayudamos a nuestros amigos peludos”, escribió la Compañía de Bomberos Voluntarios de Baldwin en su página oficial de Facebook, tras su pronto auxilio.

Las autoridades trabajaron en conjunto durante casi una hora y media para liberar a Bruiser; tuvieron que ensanchar cuidadosamente el agujero para poder sujetarlo y sacarlo sin lastimarlo, pero a pesar de la incomodidad del momento, el cánido se mantuvo relativamente tranquilo.

Finalmente, el lomito fue extraído ileso, no obstante, al enterarse del accidente, Michell y su pareja optaron por reducir el tiempo de su viaje y regresar a casa lo antes posible para asegurarse de que su querida mascota estuviera bien.

El incidente que “nunca ocurrió”

El perro pitbull de 13
El perro pitbull de 13 años fue extraído ileso. (FB: Baldwin Volunteer Fire Company)

A pesar de lo aparatoso del accidente, Bruiser no sufrió ninguna lesión. “Estaba completamente bien, solo sucio. No cojeaba”, aseguró Michell para The Dodo. Pese a la sorpresa momentánea y lo incómodo que debió sentirse atascado entre la tierra, el perro retomó su rutina con normalidad. “Llegamos a casa unas dos horas después y actuó como si nada hubiera pasado”, mencionó la mujer.

La familia se mostró profundamente agradecida con los rescatistas que unieron esfuerzos para sacar al can del agujero. “¡Estábamos muy agradecidos con todos los que nos ayudaron!”, dijo Michell. “Algunos bomberos voluntarios incluso me contactaron al día siguiente para ver cómo estaba Bruiser”.

En cuanto al terreno, los agujeros han sido rellenados correctamente para evitar futuros accidentes, sobre todo considerando la insistencia de Bruiser en seguir usando ese lugar como su baño habitual. A pesar del susto, el incidente tuvo un final feliz, y tanto la familia como el viejo pitbull han podido volver a la tranquilidad de sus rutinas.

