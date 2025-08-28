Gato se vuelve viral en TikTok por una inusual habilidad que alertó a su dueña

Cole, el gato negro de Emily Cook, sorprende en TikTok al elegir cartas del tarot de forma espontánea, cautivando a más de 50,000 seguidores con sus misteriosas lecturas.(Tiktok/ @mycatdoestarot)

Un gato negro llamado Cole causa sensación en TikTok gracias a su singular talento para elegir cartas del tarot, un don que su dueña, Emily Cook, descubrió por casualidad.

“Un día, el gato empezó a tomar las cartas como si estuviera removiendo una caja de arena, las sujetaba con el hocico y las dejaba caer sobre la alfombra entre sus dientes. En ese momento, no pude evitar pensar: ‘¿Qué demonios está haciendo?’”, relató Emily en una entrevista para People.

Emily Cook y su gato Cole reúnen más de 50,000 seguidores en TikTok, donde comparten videos en los que el minino escoge arcanos de tarot para realizar lecturas místicas. Estas publicaciones ofrecen a su audiencia interpretaciones y mensajes simbólicos que el felino selecciona de forma espontánea, despertando gran expectativa entre los seguidores por conocer qué revelarán las próximas cartas.

La historia del gato que tiene dones mágicos en el tarot

Cole, rescatado y cauteloso, sorprendió a su dueña con lecturas de tarot que reflejaban momentos difíciles, consolidando un vínculo único y ofreciendo sus consultas de forma espontánea y mágica. (Tiktok/ @mycatdoestarot)

Cole fue rescatado de la Sociedad Protectora de Animales después de haber sido devuelto en dos ocasiones antes de cumplir seis meses. Cuando Cook lo encontró, estaba enfermo, aislado y ni siquiera formaba parte de la exhibición con los demás felinos del refugio.

En ese momento, la mujer estaba en pleno proceso de adaptación a su nuevo hogar junto a su hijo, tras su divorcio, y tenía la clara intención de adoptar un gato. Sin embargo, Cole mostró una personalidad muy distinta a la que cualquiera habría esperado, ya que sus primeras experiencias en el refugio lo habían vuelto especialmente cauteloso.

Incluso años después, Cook sigue describiéndolo como un gato que “aterrorizaba a la gente”. “Son como almas protectoras, como una familia del alma”, comenta. “Me siento muy afortunada de tenerlo aquí y no podría estar más feliz con mi pequeño amigo”.

Cuando en una entrevista le preguntaron si el minino alguna vez había hecho una lectura que realmente la sorprendiera, Cook no dudó en responder: “Recuerdo una de las primeras veces que me impactó profundamente. Estaba atravesando problemas de pareja ”, relata. “Él sacó el Siete de Espadas y, si no me equivoco, Los Enamorados al revés. Fue algo casi sobrenatural, y esa lectura se repetía una y otra vez”.

En el tarot, el Siete de Espadas suele representar engaño, traición o alguien que actúa en secreto, mientras que Los Enamorados, al revés, puede indicar discordia, conflicto en las relaciones o decisiones equivocadas.

Para Emily, el hecho de que Cole sacara esta carta, la impactó profundamente, y el hecho de que viniera de su propio gato la hizo aún más especial.

“La gente que cree que puedo agendar una cita con un gato está loca, porque él hace lo que quiere”, comentó Cook.

En lugar de eso, mantiene una lista de espera para ofrecer las lecturas solo cuando el felino decide hacerlo. Por ahora, las consultas se brindan a cambio de donaciones, una dinámica que conserva la espontaneidad y la magia del proceso desde sus comienzos.

El significado detrás de las cartas del tarot

Cada carta del tarot encierra un profundo simbolismo y significado espiritual que refleja lo que el consultante percibe a nivel subconsciente, mostrando emociones ocultas, verdades no expresadas y patrones energéticos que influyen en su vida. (Tiktok/ @mycatdoestarot)

En el tarot, cada carta contiene un profundo simbolismo y un significado espiritual que a menudo refleja lo que el lector o consultante percibe a nivel subconsciente. Para muchas personas, estas cartas actúan como un espejo que revela emociones ocultas, verdades no expresadas y patrones energéticos que influyen en su vida.

Cook reconoce que, aunque no siempre siente la motivación para usar las cartas del tarot, la experiencia suele ser enriquecedora y, en ocasiones, sorprendentemente exacta.

Sin embargo, no puede negar la asombrosa intuición de su mascota. Según relata, apenas cinco minutos antes de una entrevista con People, Cole “comenzó a maullar sin cesar, despertando a su hijo, quien salió a preguntar qué sucedía. “Le expliqué que tenía una entrevista y me preguntó si creía que el minino lo sabía. Le respondí: ‘Puede que sí’”, recuerda entre risas.