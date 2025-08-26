Así fue como más de 100 corgis se reunieron para descubrir quién era el más rápido de Lituania

Perros corgi corren durante el festival Corgi Race en Vilna, Lituania, el 23 de agosto de 2025. (REUTERS/Ints Kalnins)

En Vilna, la capital de Lituania, miles de personas se reunieron este fin de semana en el parque más grande de la ciudad para disfrutar del espectáculo de la Corgi Race Vilnius 2025. Más de 120 equipos, formados por corgis y sus dueños, llegaron desde países como Polonia, Letonia, Alemania, Austria e Italia para participar en esta carrera internacional.

Los asistentes disfrutaron de una serie de competencias que fueron desde un sprint individual de 25 metros, pasando por un concurso de “la voz más poderosa”, hasta una pasarela de disfraces y carreras grupales. Además, el evento cerró con un Encuentro Mundial de Corgis, donde los perritos de Lituania se enlazaron en vivo con sus colegas en Estados Unidos, Irlanda y Polonia .

Una de las asistentes, la maestra jubilada Janina Stoniene, compartió su entusiasmo para el portal de noticias AP: “Esto es muy divertido y emocionante para toda la familia, algo alegre que mucha gente anhela estos días”. Mientras tanto, Mango, un sabueso local, se coronó campeón del sprint; en tanto Amigo (otro can), caracterizado como una fábrica con chimeneas, fue el favorito en los disfraces.

Cómo fue la carrera

(REUTERS/Ints Kalnins)

Este año, la comptencia volvió más ambiciosa que nunca: en su cuarta edición reunió a más de 100 perros canes de toda Europa, exclusivamente razas Pembroke y Cardigan. El evento no fue solo competitivo sino también una fiesta: incluyó sprints rápidos, concursos de voz, desafíos de disfraces y búsqueda de premios con rompecabezas, todo en una atmósfera ideal para la diversión familiar.

La organización se tomó en serio la visibilidad: medios internacionales como BBC, Reuters, FOX y Deutsche Welle transmitieron el evento, destacando el encantador carnaval de corgis que ha convertido a Vilna en algo así como la “capital europea de los corgis”.

Uno de los organizadores, Edvinas Miškas, expresó su visión: “Creemos que este tipo de celebraciones locales únicas destacan los aspectos alegres de la vida comunitaria… y animan a los habitantes a participar activamente en eventos públicos”.

Este año, incluso duplicaron el número de participantes respecto al año anterior e invitaron a corgis de toda la región, con el objetivo de posicionar a Vilna como el epicentro de aficionados a esta raza.

Origen del evento y su propósito

(REUTERS/Ints Kalnins)

La idea nació en 2020 durante la pandemia, como una forma divertida de sacar a los corgis a correr: “Los pobres necesitaban correr, son pastores por naturaleza”, comentó uno de los fundadores en redes sociales, relatando cómo empezó como una pequeña competencia entre amigos y luego fue ganando impulso.

En su inicio, reunieron a solo 40 corgis y organizaron carreras por categorías de tamaño. Aquellos que ganaban pasaban a una final, y un corgi llamado Lego se hizo famoso al ganar tres pruebas consecutivas.

Hoy, lo que comenzó como una anécdota personal es un evento gratuito y familiar, apoyado por la ciudad y patrocinadores, con una misión clara según los fundadores: “elevar a nuestra comunidad amante de los corgis a nuevas alturas, mientras destacamos a Vilna como el destino de la raza por excelencia”.