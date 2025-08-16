Animales y Mascotas

Cuarto de Milla Americano: ¿Por qué es el caballo favorito de los vaqueros texanos?

Esta raza, con raíces coloniales y cruzas estratégicas en Texas, se consolidó como un caballo ágil y potente, ideal para el pastoreo y las carreras de un cuarto de milla

Por Alexander Ortiz

Guardar
Su versatilidad y temperamento equilibrado
Su versatilidad y temperamento equilibrado los convierten en compañeros confiables, especialmente para los vaqueros y ganaderos. (Foto / Infobae México)

Si hablamos de caballos versátiles y confiables, el cuarto de milla americano es un nombre que no puede faltar. Conocido por su rapidez y facilidad para entrenar, este semental ha dejado su huella tanto en los rodeos como en las películas del oeste.

Strathorn Farm, especializada en equinos de alto rendimiento, indica que “un ejemplar bien entrenado puede costar alrededor de 14 mil dólares (12.900 euros), aunque hay opciones desde mil 500 dólares (1.380 euros)”.

Su fama no es casualidad. Según Cavalluna, sitio especializado en equinos, los Quarter Horses “son la raza equina más común del mundo” y se destacan tanto en la equitación deportiva como recreativa.

Su versatilidad y temperamento equilibrado los convierten en compañeros confiables, especialmente para los vaqueros y ganaderos. Se utilizan frecuentemente en el arreo de ganado por su llamado “sentido de vaca”, es decir, la capacidad de adaptarse a los movimientos de la manada y a las indicaciones del jinete.

Además de su instinto para el pastoreo, los Quarter Horses (como se les conoce en Estados Unidos) son los más rápidos en carreras de un cuarto de milla, de donde proviene su nombre. En este tipo de carreras, su aceleración los coloca por delante de otras razas, incluyendo a los purasangres ingleses, consolidando su reputación como velocistas compactos y potentes.

Orígenes y evolución del Quarter Horse

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

Esta especie de equino tiene raíces que se remontan a la época colonial en Estados Unidos. Según la Asociación Histórica del Estado de Texas, la raza “se ganó la reputación de ser una montura fiel durante la era de los pastos abiertos en el territorio tejano”, especialmente en los arreos de ganado hacia los ferrocarriles del norte. Su origen mezcla sementales de razas Galloway y Hobby, con yeguas Chickasaw descendientes del Barb español, creando al célebre caballo de carreras de un cuarto de milla: veloz, compacto y potente.

Durante el siglo XIX, Texas se convirtió en un escenario clave para la consolidación de la raza. Tras la Guerra Civil, los sementales de cuarto de milla se cruzaron con yeguas mustang para obtener monturas ágiles, resistentes y de altura adecuada, necesarias para el pastoreo en el sur del estado. Entre los sementales más influyentes destacan Steel Dust, Shiloh y Copper Bottom, cuya descendencia definió la velocidad y fuerza características de los Quarter Horses.

El reconocimiento formal de la raza llegó en el siglo XX gracias a los esfuerzos de William Anson y Robert Denhardt, quienes documentaron pedigríes y consolidaron la base para la Asociación Americana de Caballos Cuarto de Milla (AQHA) en 1940. Dicha asociación se encargó de preservar registros y establecer estándares de conformación, rendimiento y pedigrí, asegurando que la raza mantuviera su versatilidad y calidad en carreras, exhibiciones y disciplinas western.

Características y disciplina

Estos caballos aprenden con rapidez.
Estos caballos aprenden con rapidez. (Foto / Infobae México)

Los equinos pertenecientes a esta especie tienen una cabeza pequeña, cuartos traseros musculosos y un pecho potente. Su altura oscila entre 145 y 165 centímetros, y su peso promedio es de 500 a 600 kilogramos. La AQHA reconoce trece colores y varias marcas en patas y cara, mientras que los caballos moteados quedan registrados como Paint horse.

También son destacados por su temperamento tranquilo, amigable e inteligente, estos caballos aprenden con rapidez y disfrutan de nuevas tareas, lo que los hace idóneos para doma, equitación western, rodeo y actividades recreativas.

Según la Asociación Americana de Caballos Cuarto de Milla, actualmente existen 3.1 millones de Quarter Horse registrados, convirtiéndolos en la raza más numerosa del mundo, con más de 2 mil 300 exhibiciones y carreras aprobadas cada año en 110 hipódromos de Norteamérica.

Temas Relacionados

Caballo Cuarto de Milla AmericanoCaballosRazas de caballosAnimalesMascotasNoticias

Últimas Noticias

Una bulldog francés conquistó TikTok con su reacción tras una travesura: “Es una dramática”

El video de la perrita acumula casi 38 millones de reproducciones gracias a su postura teatral, que generó empatía y comentarios masivos sobre la expresividad de las mascotas

Una bulldog francés conquistó TikTok

Monumento a los ratones rinde homenaje a los animales de laboratorio

En la ciudad de Novosibirsk existe una escultura que reconoce la labor de estos roedores, fundamentales en la investigación genética y médica

Monumento a los ratones rinde

Día Internacional del Animal sin Hogar: un llamado a la batalla contra el abandono

La UNAM estima que cada año alrededor de medio millón de perros y gatos son abandonados en el país, colocando a México entre los países de Latinoamérica con mayor índice de animales en situación de calle

Día Internacional del Animal sin

Zarigüeya bebé “secuestrada” por un gato busca refugio en el cajón de una mesa de noche

Presuntamente transportada a la casa por un felino, la rápida intervención de las autoridades garantizó la seguridad y readaptación del marsupial

Zarigüeya bebé “secuestrada” por un

La conmovedora lucha de una cachorra por sobrevivir y su dura batalla contra el tétanos

La canina deberá someterse a una cirugía crucial que incluye la amputación de una pata, un procedimiento imprescindible para salvar su vida

La conmovedora lucha de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estiman en más de 668

Estiman en más de 668 mil millones de pesos la deuda que el “Señor del Tabaco” mantiene con el Estado por un impuesto que nunca pagó

La 16ª Muestra de Cine Documental presenta estrenos y homenajes en Buenos Aires y Tucumán

Asesino serial en Jujuy: un entomólogo forense analizará los “bichos” hallados en la casa del horror

Quién era Micaela Basto, la joven de 22 años hallada muerta dentro del placard de un expolicía en un departamento de Córdoba

Crimen en La Matanza: declaró el único detenido y acusó a uno de los menores prófugos de asesinar a la mujer frente a su hijo

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán condenó

El régimen de Irán condenó a pena de muerte a la activista por los derechos humanos Sharifeh Mohammadi

Air Canada suspendió todos sus vuelos por una huelga de auxiliares de cabina

“Israel en pausa”: este domingo habrá un paro nacional para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

Científicos entrenan algoritmos para descifrar las expresiones faciales de los animales

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

TELESHOW
Karen Reichardt: de la tapa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”