Niña ayudó a su mamá a encontrar a su gata tras su misteriosa desaparición, pero nunca imaginó lo que descubrió

El hallazgo fue registrado por la madre en video y compartido en redes, donde rápidamente se volvió viral

La madre de la niña, Pearl Downing, explicó que había estado buscando sin éxito a su gata. (Captura de pantalla TikTok/@pearlsragdolls)

Una menor de 4 años encontró a su gata embarazada, que se había extraviado dentro de su casa, justo antes de dar a luz. El hecho ocurrió en Estados Unidos y fue registrado por su madre en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La madre de la niña, Pearl Downing, explicó que había estado buscando sin éxito a su peluda de cuatro patas, llamada Strawberry, quien tenía un avanzado estado de gestación. La felina, una Ragdoll bicolor de dos años, no respondía a los llamados pese a que, según Downing, “se puso más vocal esa mañana” y parecía estar cerca del parto.

Tras varios intentos, pidió ayuda a su hija Blossom, quien revisó su propia habitación. Al levantar las cobijas de su cama, descubrió a la gata acurrucada y acompañada por tres gatitos recién nacidos: dos hembras y un macho. La familia trasladó a los animales a una caja acondicionada que ya habían preparado previamente.

La gata eligió la cama de la niña para dar a luz

“De todos mis gatos adultos, Strawberry también es la favorita de Blossom”. (Captura de pantalla TikTok/@pearlsragdolls)

Downing, de 28 años y residente de Fort Worth, Texas, explicó que la elección del lugar para dar a luz por parte de la minina no fue coincidencia. “Creo que Strawberry eligió ese lugar porque confía en Blossom; es su humana favorita de la casa”, dijo en entrevista con People. “De todos mis gatos adultos, Strawberry también es la favorita de Blossom”.

Actualmente, en la casa conviven 10 gatos y un perro mayor. La madre destacó la reacción de su hija ante el nacimiento de los animales: “Lo más memorable para mí es cuánto deseaba mi hija cuidar a los gatitos después de que nacieron. Fue tan tierno ver cuánto deseaba cuidarlos”.

La menor pidió a su madre que permitiera a los gatitos quedarse en su habitación, comprometiéndose a cuidarlos personalmente. No obstante, por motivos de comodidad y seguridad para los recién nacidos, fueron trasladados a otro sitio dentro del hogar.

Strawberry había llegado a la familia en enero de 2024, y desde entonces generó un fuerte vínculo con Blossom. La confianza entre ambas habría influido en la decisión de la gata de dar a luz en ese espacio.

La historia se volvió viral y generó reacciones en internet

"Blossom encontró gatitos en su cama ayer". Crédito: TikTok/pearlsragdolls

Después del hallazgo, Downing compartió el momento en TikTok. El video superó las 4.9 millones de visualizaciones y recibió más de mil 400 comentarios. Muchos usuarios compartieron experiencias similares. “Las gatas dan a luz gracias a su humano más confiable”, escribió un internauta. Otro agregó: “Ella ama y confía mucho en esa niñita”.

“Me sorprendió la cantidad de gente que también experimentó algo similar”, señaló Downing. “Había visto comentarios de gente que decía que su gata había dado a luz en su cama, pero en este video mucha gente decía que también les había pasado”.

Actualmente, los gatitos siguen en la caja junto a su madre y aún no interactúan con el resto de los miembros de la familia. De acuerdo con Downing, ya planean ponerles nombres que comiencen con la letra R.

La mujer también aprovechó la difusión del caso para ofrecer algunas recomendaciones a otros dueños de felinos en situaciones similares. “Traslada con cuidado a los gatitos a una caja cómoda y luego limpia el área. Asegúrate de vigilar a la mamá para que no los mueva de vuelta a su lugar original”, aconsejó.

Finalmente, señaló que el interés de Blossom por el bienestar de los animales continúa. “Mi hija solo tiene 4 años, pero tiene un gran corazón para todos los gatitos y gatos”.

