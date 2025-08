El conmovedor viaje de un zorrillo bebé en busca de su mamá desaparecida

El emotivo reencuentro entre un zorrillo bebé y su madre herida conmovió a una comunidad de Massachusetts. (LandBetweentheLakesKYTN/Flickr)

El pasado 6 de julio, en Massachusetts, una pequeña cría de zorrillo salvaje protagonizó una historia que conmovió a toda una comunidad. Su madre, ausente desde hacía varios días, no regresaba a la guarida, y el bebé, impulsado por la tristeza, el hambre y la incertidumbre, decidió aventurarse solo en el bosque con la esperanza de encontrarla.

De acuerdo con The Dodo For Animal People, una plataforma dedicada a visibilizar historias sobre el cuidado y protección de animales, el valiente zorrillo no tardó en encontrarse con personas desconocidas. Se trataba de integrantes del Rescate de Vida Silvestre Newhouse (Newhouse Wildlife Rescue), una organización local comprometida con la rehabilitación de fauna silvestre herida y huérfana. Aunque el animal no podía saberlo, esas personas estaban allí para brindarle exactamente lo que necesitaba: ayuda.

Para poder trasladarlo a un lugar seguro, los rescatistas lo capturaron y lo colocaron dentro de una caja de transporte. Sin embargo, el procedimiento, aunque necesario, resultó aterrador para el pequeño mefítido. A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el equipo de Newhouse describió el momento:

“Tenía hambre, miedo y extrañaba a su madre cuando llegó al rescate. Lo último que quería ver era un montón de figuras altas y amenazantes a su alrededor cuando se abriera la caja. Parecía que todo terminaría allí para él. Estaba listo para luchar. Con la cola en alto, mostrando los dientes. Estaba listo para rociar, morder o hacer lo que fuera necesario, pues tenía claro que este era el final del camino”.

Un reencuentro en el lugar más inesperado

El pequeño zorrillo, tras días de incertidumbre, encontró consuelo y protección al reencontrarse con su madre. (FB: Newhouse Wildlife Rescue)

Para sorpresa de la pequeña criatura, en lugar de peligro encontró todo lo contrario. El grupo de rescatistas lo había colocado en un espacio adecuado para las especies rescatadas, aún sin saber el desenlace que ese gesto traería consigo.

“Lo recogieron con cuidado y lo colocaron en un pequeño espacio cerrado. Cuando la puerta se cerró tras él, levantó la vista… y allí estaba ella. Lo único que había estado buscando: allí estaba su madre”, relataron los rescatistas a través de la publicación compartida en redes sociales.

El momento fue profundamente emotivo para el equipo del Rescate de Vida Silvestre, quienes tienen como objetivo brindar felicidad a las especies que más necesitan de ellos: “Esta fue una de las pocas veces que pudimos ofrecerle a un huérfano exactamente lo que su pequeño corazón anhelaba”, comentaron con evidente entusiasmo.

Al ver a su madre, el pequeño mefítido no dudó ni un segundo. Corrió hacia ella con toda la energía que le quedaba y se acurrucó bajo su cabeza, buscando el calor y el consuelo que había estado esperando durante días.

La madre, que hasta entonces se había mostrado apagada y débil, pareció transformarse en ese instante. Por primera vez desde su rescate, sus ojos se iluminaron y, con un gesto instintivo y tierno, envolvió a su cría con las patas delanteras, como si quisiera abrazarlo y protegerlo del mundo, según lo detallado por los rescatistas.

La madre herida que no pudo volver

Días antes, la madre fue encontrada con un traumatismo espinal que le impedía caminar. (FB: Newhouse Wildlife Rescue)

Detrás del reencuentro hubo una historia de supervivencia que comenzó días antes. De acuerdo con The Dodo, la madre del zorrillo había quedado atrapada en una valla, lo que le provocó un traumatismo espinal que le impedía caminar.

Fue gracias a la intervención de personas compasivas, entre ellas una mujer llamada Anne, cuyo apellido no fue dado a conocer por el Rescate de Vida Silvestre, la madre pudo ser liberada de la cerca en la que había quedado atrapada en el patio de un vecino y trasladada al centro especializado, donde recibió atención inmediata.

La gravedad de sus lesiones hizo imposible que regresara a la madriguera, donde su cría la esperaban, sin embargo, el equipo de Newhouse Wildlife Rescue notó señales inequívocas de que se trataba de una madre lactante. En una publicación del 3 de julio, días antes del reencuentro, compartieron:

“Sus cuerpos me cuentan una historia que sus bocas no pueden. Su cuerpo me dice que es madre y que hay crías esperándola en algún lugar. Sus glándulas mamarias son grandes y están llenas de leche. La encontraron atrapada en una cerca y nadie sabe exactamente cuánto tiempo estuvo allí; podrían haber sido días. Intenta caminar, pero se desploma al hacerlo. Estamos trabajando para estabilizarla.”

También advirtieron sobre el comportamiento de los bebés ante la ausencia materna: “Después de 24 horas sin mamá, las crías hambrientas suelen salir de la madriguera buscándola. La madre ni siquiera ha intentado rociarnos con agua. Aunque come, se ve muy triste. Esperamos poder encontrar a sus crías y que esta historia tenga un final feliz”.

Gracias a la vigilancia constante del equipo de rescate y a la valentía del zorrillito al salir en busca de su madre, ambos pudieron reencontrarse en condiciones seguras, aunque hasta el momento se desconoce si hay más crías.