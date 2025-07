K9 Günther, el perro policía que fue apuñalado mientras cumplía con su deber

K9 Günther ha participado en operativos que han salvado vidas y ayudado a resolver casos importantes. (Instagram / @k9_gunther)

Günther, un pastor alemán del equipo K9 del Departamento de Policía de York, en Maine, se ha convertido en un aliado indispensable para sus compañeros. Junto al sargento Jon Rogers, forma un binomio que ha intervenido en operativos de alto riesgo y tareas de búsqueda, donde su olfato entrenado y temple han sido fundamentales.

Su nombre comenzó a resonar en medios locales luego de que, a través de su cuenta de Instagram (@k9_gunther), se compartiera un incidente que estuvo cerca de terminar en tragedia. Durante una intervención del Equipo de Respuesta Especial del Sur de Maine, un sospechoso armado apuñaló a Günther mientras intentaba someterlo. El ataque ocurrió en 2022, en Cornish, Maine, y puso a prueba tanto su entrenamiento como la reacción de su guía.

En su cuenta oficial se le dio seguimiento al caso, destacando no solo la recuperación del can, sino su regreso al servicio activo. Con el tiempo, Günther no solo ha retomado sus funciones, también ha participado en operativos que han salvado vidas y ayudado a resolver casos importantes.

Una operación peligrosa y un rescate a tiempo

El perro fue trasladado al Centro Médico Veterinario de Maine. (Instagram / @k9_gunther)

De acuerdo con el medio local Seacoastonline, Rogers y el can acudieron al llamado tras la denuncia contra un hombre acusado de dañar la propiedad de su vecino con un tractor y portar un arma. Después de más de diez horas de resistencia, el equipo intentó intervenir. En ese momento, el sospechoso apuñaló al perro con un cuchillo oculto.

El oficial que sostenía a su compañero de cuatro patas con una cuerda larga, reaccionó de inmediato al notar que sangraba. “Sabía que no tenía una hemorragia arterial ni una hemorragia potencialmente mortal”, explicó. El perro fue trasladado al Centro Médico Veterinario de Maine, donde confirmaron que no tenía daños en arterias, vasos sanguíneos ni ligamentos. Aunque al principio no podía caminar por sí solo, su recuperación fue rápida.

El enfrentamiento terminó cuando el sospechoso salió de la vivienda con lo que parecía un arma de fuego, que luego se supo era una réplica. El teniente Luke Ernenwein, comandante del equipo táctico del Sur de Maine, reconoció la labor de Günther y su teniente al mando, y el departamento solicitó que el sabueso fuera homenajeado en el banquete anual de la Asociación de Jefes de Policía de Maine. Rogers, sin embargo, fue modesto: “Lo logró”, dijo refiriéndose al perro. “Yo solo era el tonto al final de la correa”.

Más allá del patrullaje: búsquedas, evidencia y compañerismo

Günther ha sido útil en la localización de evidencia. (Instagram / @k9_gunther)

Después del incidente, el cánido regresó al trabajo y continuó desempeñando tareas clave dentro del equipo. En una misión rastreó a una mujer mayor con demencia que había desaparecido en South Berwick. La familia creía que no se había dirigido hacia cierto punto, pero el perro siguió justo esa dirección y la encontró intentando entrar a otra vivienda. “A veces hay que dar por creíble la información de los testigos. Otras veces, simplemente hay que escuchar lo que dice el perro”, comentó Rogers en entrevista con Seacoastonline.

Además de rastrear personas, Günther ha sido útil en la localización de evidencia. En un caso anterior, encontró un arma abandonada en el bosque al detectar olor humano fresco. “Tiene muy buena nariz”, aseguró su compañero.

Aunque vive con Rogers y puede parecer sociable, su función principal sigue siendo operativa. “No puedo tenerlo siempre acurrucándose con la gente porque tiene un trabajo que hacer”, explicó. El retiro llegará cuando su salud lo indique, posiblemente entre los 9 y 10 años de edad. Cuando eso ocurra, Rogers lo adoptará formalmente por un dólar simbólico, como marca el protocolo.