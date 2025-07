¿Un libro sobre perros narrado por un gato?, así es el libro ilustrado de Alberto Montt

Esta obra ilustrada es presentada desde la perspectiva de un gato, cargada de humor e ironía sobre los perros. (Editorial Planeta)

Aunque el origen del perro ha sido objeto de múltiples investigaciones, algunas hipótesis apuntan a que los canes nativos americanos descienden de ejemplares del Viejo Mundo que cruzaron el Estrecho de Bering junto a los primeros humanos. Desde entonces, y a lo largo de milenios, estos animales fueron domesticados, convirtiéndose en criaturas más dóciles y compañeros de caza, ganando su reputación como el mejor amigo del hombre desde tiempos tan remotos como el Neolítico.

Pese a ello, los gatos, venerados como dioses en el Antiguo Egipto, podrían tener una opinión muy distinta. Con su aire independiente y altivo, no es difícil imaginar que miren con un poco de desdén el entusiasmo humano hacia los canes y viceversa. ¿Se trata de envidia felina o de una mirada más crítica, y quizás más honesta, sobre el mundo perruno?

En cualquier caso, en “El gran libro de los perros según mi gato”, el ilustrador y humorista gráfico Alberto Montt, autor de “La conquista de los gatos” y “Solo necesito un gato”, ofrece a través de 152 páginas esa perspectiva alterna, la de un felino sarcástico y mordaz que analiza con ironía las costumbres, características y hábitos de los perros.

¿De qué trata “El gran libro de los perros según mi gato”?

Fotografía de Fido, el perro de Abraham Lincoln, tomada en 1860. (WikiCommons/F.W. Ingmire)

Con entre 340 y 350 razas de perros reconocidas oficialmente a nivel mundial por la Federación Cinológica Internacional (FCI), estos mamíferos de cuatro patas son reconocidos por su nobleza y su cariñosa actitud hacia los humanos, sin embargo, el minino negro que protagoniza la obra revela más datos interesantes sin compartir el entusiasmo que en otros podría generar.

Desde características como el agudo olfato y la visión canina, hasta datos históricos curiosos como el récord de una camada de 23 cachorros en 1944, o el origen del nombre de la raza dóberman, atribuida a Karl Friedrich Dobermann, un recaudador de impuestos que también era vigilante nocturno y recogía perros callejeros para la perrera municipal, el gato narrador no escatima en detalles; incluso revela datos insólitos como el sonido agudo oculto en la canción “A Day in the Life” de los Beatles, perceptible solo por oídos caninos.

Pero no todo gira en torno a los perros, Montt, o mejor dicho, su gato narrador, también dedica un par de páginas a analizar los distintos “tipos de humanos” que sacan a pasear a sus perros, una actividad que refuerza el vínculo entre cuidador y mascota, por más particular que cada dupla pueda tener.

Entre otras anécdotas referentes a la estrecha relación que humano y lomito comparten, el protagonista de esta obra destaca que cerca de un millón de perros en Estados Unidos han sido incluidos como herederos universales en los testamentos de sus cuidadores, o que figuras históricas como Abraham Lincoln tenían un perro llamado Fido, quien desafortunadamente fue asesinado poco después del fallecimiento del mandatario. Y, por supuesto, no podía faltar la reina Isabel II, famosa por su amor incondicional a los Corgis, motivado por su padre, quien le regaló el primero.

¿Quién es Alberto Montt?

Alberto Montt durante el montaje de "Extraños placeres de la gente”, 13 de enero de 2012. (WikiCommons/Puma Lab)

Alberto Carlos Montt Moscoso, más conocido como Alberto Montt, es un ilustrador, diseñador y humorista gráfico ecuatoriano-chileno, nacido en Quito, el 22 de diciembre de 1972. De acuerdo con información consultada el sitio web de la Fundación Gabo, estudió Diseño Gráfico y Artes Plásticas en su ciudad natal, donde vivió hasta 1998, año en que se trasladó a Santiago de Chile, donde actualmente reside.

Montt alcanzó gran reconocimiento gracias a su blog En dosis diarias, donde desde 2006 publica viñetas que combinan humor, crítica social e ironía. Este proyecto llevó a que en 2012 recibiera el premio The BOBs de Deutsche Welle al “Mejor weblog en español”, además, su trabajo ha sido compilado por la editorial Sexto Piso en los volúmenes En dosis diarias 1, 2 y 3.

Según lo detallado en la plataforma Domestika, donde imparte el curso “Ilustración de personajes con estilo”, Montt se vio influenciado en su infancia por clásicos como Mafalda, Condorito, Calvin & Hobbes y Charlie Brown. Entre su amplia trayectoria, ha colaborado con medios como el diario peruano El Comercio y el periódico chileno El Mercurio; sumado a ello, ha participado en proyectos con artistas como Liniers y Kevin Johansen. Con este último y su banda, The Nada, ha llevado la ilustración en vivo a los escenarios.

En 2015, de acuerdo con la organización fundada por Gabriel García Márquez, también co-creó el espectáculo “Los ilustres. Stand up ilustrado”, una innovadora propuesta escénica junto al ilustrador argentino Liniers.