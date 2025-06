“Michi Olimpiadas”: así conquistan los gatos y la IA a todo internet

Kitty Olimpiadas. IA Créditos: X/@pabloprompt

Si tienes redes sociales, seguramente ya te has cruzado con ellos; son elegantes, ágiles y, aunque cueste creerlo, no son reales. Se trata de los gatos clavadistas que protagonizan las “Michi Olimpiadas”, una serie de videos generados con Inteligencia Artificial que han hecho que millones de personas no puedan dejar de mirar sus piruetas acuáticas.

En estos clips, los mininos se acercan al trampolín como auténticos atletas, toman impulso y realizan saltos, giros y clavados dignos de una final olímpica. Sin embargo no son imágenes reales, sino el resultado e ingenio de Pablo Prompt, un psicólogo español que se ha vuelto popular en Instagram ya que a través de su cuenta @pabloprompt, pública videos con distintas temáticas creados con IA.

“La física es una locura. Debo decir que no todos los videos salieron perfectos a la primera, pero aún así obtuve excelentes resultados con mucha facilidad. La forma en que saltan los gatos es simplemente... perfecta”, declaró Prompt por medio de su perfil en X.

El éxito ha sido tal que, en apenas unas horas, los videos superaron el millón de reproducciones y hoy ya rebasan los 300 millones en total entre TikTok e Instagram. Y como era de esperarse, otros creadores ya se están subiendo a este trend viral.

Estrellas del deporte creadas con IA

Bulldog francés realizando clavado. IA Créditos: Tiktok/@frenchiebles

No pasó mucho tiempo para que otros aprovecharán la idea y adaptaran el concepto; ahora, no solo los gatos son protagonistas. Perfiles como @frenchiebles en TikTok ya han publicado sus propias versiones, pero con perros haciendo clavados, como lo es un simpático bulldog francés que en menos de 24 horas ya acumula más de 30 mil me gustas.

La clave detrás de este éxito está en el realismo que permite la IA, especialmente gracias a herramientas como Hailuo 02, un modelo de inteligencia artificial que mejora los movimientos y la física en los videos generados digitalmente. El resultado es tan convincente que muchos dudan si se trata de un montaje o de animales reales.

Sin embargo, como suele ocurrir con los contenidos hechos con esta herramienta tecnológica, hay quienes cuestionan y debaten sobre la originalidad y la autoría de este tipo de creaciones. Incluso, se sabe que el famoso video de las “Michi Olimpiadas” partió de un prompt creado por otro usuario, lo que reaviva el debate sobre hasta dónde llega el mérito de quien publica el contenido.

Mientras tanto, los gatos, los perros y la inteligencia artificial siguen dominando las redes, y al parecer, la próxima gran sensación digital está solo a un clic.

Plataformas para generar videos con IA

(Imagen ilustrativa de Infobae)

Hailuo 02, como se ha visto, es un avanzado modelo de inteligencia artificial desarrollado por MiniMax AI que permite crear clips cortos de alta calidad a partir de texto o imágenes. Este modelo se destaca por hacer contenidos multimedia fotorrealistas en resolución Full HD (1080p), con movimientos naturales y simulaciones físicas realistas, como acrobacias o efectos de telas y luces, lo que aporta un realismo cinematográfico a los clips generados.

Sin embargo, existen otras plataformas de inteligencia artificial para crear videos que son igual de importantes, algunas de ellas son Kling AI, Runway y YouCam Video.

Kling AI destaca por su capacidad para generar videos de alta calidad a partir de texto o imágenes, con funciones avanzadas como la sincronización labial y la personalización de elementos dentro de la grabación, además de contar con un plan gratuito con créditos mensuales.

Asi mismo, Runway es una herramienta robusta orientada a creadores y cineastas que ofrece generación de videoclips en calidad 4K, con opciones profesionales de calibración de color y edición avanzada.

YouCam Video, por su parte, es ideal para creadores de contenido en redes sociales, ya que permite transformar imágenes en videos, mejorar la calidad, cambiar fondos y aplicar filtros de manera sencilla e intuitiva, con integración directa a plataformas como YouTube y TikTok.

Estos sistemas ofrecen un panorama sólido para quienes buscan innovar en la elaboración de productos audiovisuales con inteligencia artificial, superando las limitaciones de duración o calidad que pueden tener otras herramientas. Su diversidad en funciones, desde creación a partir de texto o imágenes hasta edición avanzada y personalización, las posiciona como las opciones más relevantes y completas del mercado actual para la producción de video con IA.