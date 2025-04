Australia sacrifica a 750 koalas con francotiradores desde helicópteros tras daños por un incendio

La matanza reciente en Victoria replantea el manejo de la vida silvestre en situaciones extremas y subraya la necesidad de fortalecer las políticas de conservación con base científica, ética y transparente. —(REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El Parque Nacional de Budj Bim, en el estado australiano de Victoria, fue el escenario de un devastador incendio forestal que arrasó más de 2 mil hectáreas de vegetación en marzo de este 2025. La catástrofe no solo arruinó el paisaje natural del sur del país, sino que también afectó de manera crítica a una de sus especies más emblemáticas: el koala.

Decenas de ejemplares resultaron heridos, deshidratados o al borde de la inanición, al quedar atrapados en un entorno donde el alimento escasea y las condiciones para sobrevivir se han vuelto extremas.

Como respuesta a esta emergencia ecológica, el Departamento de Energía, Medio Ambiente y Clima del estado de Victoria (Australia) autorizó lo que denominó una “matanza humanitaria” y sacrificó hasta 750 koalas mediante disparos desde helicópteros con francotiradores.

Las autoridades explicaron que esta medida era parte de una estrategia inédita en la región para evitar que los animales siguieran sufriendo por sus heridas y condiciones extremas. Incluso la primera ministra del estado, Jacinta Allan, defendió la decisión y abogó que implementó después de evaluaciones rigurosas que demostraban que los ejemplares afectados no podían sobrevivir.

Críticas al gobierno ante sacrificio masivo de koalas

A pesar de los estragos que causó el incendio, defensores cuestionan la estrategia aérea para el sacrificio de los marsupiales. —(Especial)

A pesar de los argumentos oficiales, la decisión desató una fuerte polémica e indignación tanto a nivel nacional como global. Especialistas en conservación y defensores de los derechos animales consideraron esta operación como un precedente alarmante en la forma en que las autoridades australianas manejan la fauna silvestre en eventos catastróficos.

La ejecución de los koalas desde helicópteros fue severamente cuestionada por representantes políticos y organizaciones dedicadas a la protección de la fauna. El diputado del partido Justicia Animal, Georgie Purcell, denunció ante el diario Herald Sun que no se estaban tomando las precauciones necesarias para determinar si las hembras abatidas llevaban crías en sus bolsas marsupiales. Añadió que la operación no contaba con los controles éticos ni técnicos adecuados para garantizar que solo se sacrificaran ejemplares en condiciones terminales.

En la misma línea, Jess Robertson, presidenta de la Alianza por los Koalas, subrayó la imposibilidad de hacer una evaluación certera del estado de salud de un animal desde el aire.

“No hay forma de saber si un koala está realmente en malas condiciones solo mirándolo desde un helicóptero”, afirmó. La falta de transparencia y de protocolos públicos para estas acciones ha encendido las alarmas de diversas organizaciones internacionales, que ven en este tipo de medidas un retroceso en la protección de la biodiversidad australiana.

El diario El País Además del debate ético, muchos expertos señalan que esta acción podría ser la base de un precedente peligroso. “Estamos normalizando la idea de que matar animales en masa es una forma válida de gestión ambiental”, advirtieron miembros de distintas asociaciones ecologistas. Esta preocupación se intensifica ante la inminente amenaza de nuevos incendios forestales producto del cambio climático, lo que podría provocar escenarios similares en otras regiones del país e incluso del mundo.

Una especie en peligro de extinción

La situación del koala es un reflejo alarmante de los desafíos que enfrenta la biodiversidad global frente a las crisis climática, sanitaria y de uso del suelo. —(REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La gravedad de los hechos cobra aún mayor relevancia si se considera que el koala fue declarado oficialmente como especie en peligro de extinción en 2022 en las regiones de Queensland, Nueva Gales del Sur y el Territorio de la capital Australiana. Esta clasificación, adoptada por el gobierno australiano bajo la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad (EPBC), se basa en una drástica disminución poblacional de entre el 62 y el 50% en las últimas dos décadas.

Entre las amenazas más importantes que enfrentan estos marsupiales se encuentran los incendios forestales, la deforestación, las enfermedades y el cambio climático.

Como antecedente, los catastróficos incendios en la región ocurridos en 2019 y 2020 provocaron la muerte o desplazamiento de aproximadamente tres mil millones de animales, y en algunas áreas se estima que hasta el 71% de los koalas fueron afectados. A esto se suma la pérdida sistemática de su hábitat debido al desarrollo urbano y agrícola, que reduce drásticamente los bosques de eucalipto de los que dependen para alimentarse y sobrevivir.

De acuerdo con National Geographic, la clamidia es una enfermedad que afecta al 85% de los koalas, provocándoles infertilidad y otros padecimientos graves. Los tratamientos con antibióticos necesarios para combatir la infección alteran su flora intestinal y comprometen su capacidad de digerir hojas de eucalipto, su alimento principal. En la misma línea, las olas de calor y las sequías prolongadas producto del cambio climático reducen el valor nutricional del follaje y aumentan el estrés fisiológico de la especie.

En respuesta a esta situación crítica, el gobierno australiano puso en marcha un plan nacional de recuperación de 10 años que incluye la restauración de hábitats, la creación de corredores ecológicos y la implementación de sistemas de monitoreo basados en inteligencia artificial, como el proyecto An Eye on Recovery. No obstante, los avances aún son limitados, pues un informe publicado en 2024 advirtió que las poblaciones de koalas continúan disminuyendo y que sus perspectivas de recuperación son escasas.

Pese a las evidencias científicas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) todavía clasifica a los koalas como “vulnerables”, aunque reconoce que las poblaciones están en declive. Esta discrepancia entre la categorización internacional y la nacional refleja las particularidades de la legislación australiana, que aplica criterios regionales más específicos bajo su marco legal.