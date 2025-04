Enfermera veterinaria critica la tendencia de videos de mascotas peligrosos; “No es tierno, es dañino”

La enfermera veterinaria alertó sobre el daño que causa a las mascotas el cargarlas de esa forma. -(TikTok, @jade.the.vet.nurs)

Las tendencias de redes sociales causan revuelo en las personas alrededor del mundo sin importar cuál sea la temática. Desde un nuevo baile, distintas formas de maquillaje artístico hasta la integración de las mascotas como protagonistas del video de moda. Sin embargo, no todo lo que se ve en internet es bueno o inofensivo, por lo que es importante no solo replicar lo que observamos en los otros, sino cuestionar también si es algo que no daña a nadie.

Y es que una de las nuevas tendencias encendió las alarmas entre expertos en salud animal y organizaciones protectoras de animales. Redes sociales como TikTok e Instagram están llenas de videos en donde los dueños de mascotas giran a sus gatos, perros e incluso conejos sujetándolos únicamente por las patas delanteras, con el objetivo de generar contenido “divertido”. Sin embargo, los especialistas advierten que esta práctica puede causar graves daños físicos y emocionales a los animales.

La creadora de contenido de TikTok Jade The Vet Nurse, una enfermera veterinaria registrada, explicó que este tipo de acciones representan un riesgo significativo para la salud de las mascotas. En un video publicado recientemente, Jade instó a los dueños a detener esta práctica y generó un debate con quienes defienden los videos como “tiernos e inofensivos”.

Lesiones y estrés, los riesgos de la tendencia

Los perros y los gatos no deben ser cargados desde las patas delanteras, ya que pueden lastimarse.-(TikTok, @jade.the.vet.nurs)

Jade, quien tiene experiencia cuidando a tres perros y tres tortugas, comentó que levantar a las mascotas por las patas delanteras y hacerlas girar genera una presión excesiva en áreas como los hombros, los codos y los ligamentos. Este tipo de movimientos, aparentemente inofensivos, pueden causar daños graves, especialmente en animales pequeños o con estructuras óseas frágiles.

La enfermera veterinaria recalcó que las lesiones se pueden presentar en las articulaciones, mareos, náuseas e incluso daños en la columna vertebral. “Esto ejerce una tensión innecesaria sobre las articulaciones y los músculos de tu mascota”, afirmó, añadiendo que el bienestar de los animales debe estar por encima de la búsqueda de popularidad en redes sociales.

La enfermera veterinaria también destacó que los perros de razas como los bulldogs franceses y los perros salchicha son particularmente vulnerables a sufrir problemas en la columna vertebral debido a su anatomía.

“He visto a personas intentar esto con perros grandes y pequeños, y en ambos casos los riesgos son altos. Algunos animales incluso se retuercen durante el giro, lo que puede agravar las lesiones”, explicó. Jade enfatizó que este comportamiento no solo es irresponsable, sino que también puede generar un estrés significativo en los animales.

Veterinarios y grupos protectores destacan cómo estas tendencias digitales afectan emocionalmente a las mascotas, instantánea a no replicar el contenido irresponsable. -(TikTok, @jade.the.vet.nurs)

“Diría que si han publicado uno de estos videos, probablemente sea buena idea borrarlo y no dejarse llevar por este tipo de tendencias. Sé que los ven y se ven lindos y divertidos, y es fácil seguir el ejemplo y pensar: ‘yo también voy a hacer eso’, pero por favor piensen primero en la salud y el bienestar de sus mascotas”, insistió y pidió a los espectadores a no interactuar con este tipo de contenido en plataformas como TikTok, ya que hacerlo podría incentivar a más personas a participar en la tendencia.

Además de Jade, el rechazo hacia esta tendencia también se dio desde varias organizaciones protectoras de animales, como el Dispensario Popular para Animales Enfermos del Reino Unido (PDSA) que expresan su preocupación por el impacto negativo que estos videos pueden tener en las mascotas. La organización subrayó que incluso síntomas menores, como cojera o rigidez, pueden ser indicativos de daños más graves que requieren atención veterinaria.

Por su parte, Cats Protection, una organización dedicada al bienestar de los gatos, condenó esta práctica, señalando que ningún animal debería ser sometido a situaciones que le generen miedo, ansiedad o dolor con fines de entretenimiento. En la misma línea, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (RSPCA) calificó los videos como “completamente inapropiados” y destacó que estas acciones probablemente causan altos niveles de estrés en los animales involucrados.

Cómo cargar correctamente a una mascota

Perros y gatos enfrentados en una divertida rivalidad, pero también compañeros ideales para cualquier hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar a nuestras mascotas puede ser útil para trasladarlas, llevarlas al veterinario o simplemente darles cariño. Es importante avisarles antes de hacerlo, ya sea con palabras o una caricia, para evitar que se asusten o reaccionen mal.

Para levantar a una mascota de forma segura, se recomienda sostenerla con una mano en el pecho o la parte delantera y con la otra mano en la parte trasera, asegurándose de que las patas traseras estén siempre apoyadas. Además, es importante evitar movimientos bruscos o posiciones forzadas que puedan generar incomodidad o dolor. En caso de que sea necesario cargar a un animal herido o en peligro, se debe actuar con extrema precaución para no agravar su condición.

Para mascotas pequeñas o medianas, se recomienda ponerse en cuclillas, rodear el pecho con un brazo y sostener la parte trasera con el otro. Luego, se debe acercar al cuerpo como si se acunara. En razas propensas a problemas de espalda, como los dachshunds o corgis, se debe apoyar la parte trasera y evitar levantar desde el abdomen.

Estos son algunos de los puntos clave que se deben tener en cuenta a la hora de cargar perros. (Infobae/Jovani Pérez)

Perros medianos como beagles, shiba inus o pastores australianos pueden ser levantados por una persona. En cambio, razas grandes como labradores, gran danés o pastor alemán requieren dos personas: una sostiene el pecho y la cabeza, y otra la parte trasera.

Los perros ancianos o con problemas de movilidad deben manipularse con mucho cuidado. Se recomienda usar transportadores, arneses o rampas. Si no se cuenta con estos, se puede usar una toalla para ayudar a levantar sus patas traseras, evitando siempre ejercer presión en zonas sensibles.