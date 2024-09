El angustiante momento en el que Tommy Lee y su esposa rescataron a su mascota de un coyote

Neena, la mascota de Brittany Furlan, sobrevivió al feroz ataque de un coyote salvaje en su hogar. (Instagram/brittanyfurlan)

Brittany Furlan, conocida actriz y personalidad de internet estadounidense, compartió en redes sociales el angustiante momento en el que un coyote salvaje atacó ferozmente a Neena, una perra de 10 años cuya propiedad comparte con su esposo, Tommy Lee, músico y fundador de la banda de glam metal Mötley Crüe.

En el video de no más de un minuto publicado en Instagram el 25 de septiembre, Furlan explicó que dejó salir a sus mascotas al patio para que hicieran sus necesidades sin apartarlos de su vista, cuando de pronto, un coyote corrió y atrapó a Neena con sus fauces “a plena luz del día”.

La actriz le pidió a las más de 2 millones de personas que siguen su cuenta personal de Instagram que tuvieran mucho cuidado con sus perros, ya que ella vive en esa casa desde hace cuatro años y nunca había visto a ningún coyote, hasta aquel fatídico día. “Están desesperados”, aseguró.

Interminables segundos de angustia

Una cámara de video vigilancia captó el aterrador momento del ataque.

En la descripción del video, Furlan señaló que Neena estaba a salvo, pues la pudo rescatar al escalar un muro de su propiedad y arrebatarla de entre la mandíbula del animal salvaje.

Agradeció, a manera de broma, que su mascota estaba “un poco gorda”, pues a este factor le atribuye que el coyote no pudiera saltar la cerca con ella en el hocico y aseguró que si Neena hubiera sido más joven o “una adolescente” ya no estaría más en este mundo.

“Todo pasó a plena luz del día, a las 13:00 horas. (Los coyotes) se están volviendo más descarados y hambrientos. Por favor, tengan cuidado. Ya ni siquiera dejo salir a los perros. Esto es ridículo. Abracen a sus ‘bebés’ con fuerza”, escribió la actriz.

La mascota de 10 años fue tomada del cuello por un coyote salvaje dentro de su hogar.

Hasta el momento, el angustiante momento cuenta con más de 56.000 “me gusta” y cerca de 7.500 comentarios de internautas y celebridades con opiniones variadas que van de los mensajes de apoyo a los consejos para evitar que una tragedia similar ocurra y halagos a Furlan por ser tan buena “madre”.

Una de las recomendaciones que recibió la actriz por parte de sus seguidores fue adquirir un “chaleco anti coyotes”, los cuales son piezas de vestimenta fabricados especialmente para ayudar a ofrecer una capa extra de protección a la hora de tener encuentros cercanos con estos animales salvajes.

Neena está sana y salva

Furlan declaró que su mascota se encuentra bien a pesar del ataque. Crédito: Instagram/brittanyfurlan

La actriz proporcionó más detalles sobre el ataque durante una entrevista con la televisora local NBC Los Angeles. Dijo que lo primero que pensó al ver al coyote fue que se trataba de uno de los perros de sus vecinos, quien probablemente habría escapado de su hogar, pero cuando prestó más atención se dio cuenta de que era en realidad un animal salvaje.

“Todo esto sucedió tan rápido”, aseguró Furlan, cuyos gritos de auxilio pueden ser apreciados en el video en el que también aparece su esposo Tommy Lee.

Aparentemente, los colmillos del coyote no alcanzaron a perforar la piel de Neena.

Para la “madre” de Neena, la complexión de su mascota fue uno de los factores que le salvaron la vida, pues la considera un “perro salchicha pesado”, por lo que las patas del coyote quedaron colgando cuando intentó saltar el muro de la propiedad de los Lee.

“Gracias a Dios no está herida. No tiene mordeduras ni heridas punzantes”, celebró Furlan durante su entrevista con la televisora. Si bien esta historia tuvo un final no tan amargo, la actriz aconsejó a la audiencia para evitar que sufran lo mismo que ella.

“Simplemente manténte alerta, pase lo que pase. Nunca puedes estar lo suficientemente cerca de tu perro cuando está afuera. No lo dejes solo. Yo estaba parada justo en esa puerta y, de no haber estado allí, podría haber sido malo”, concluyó Furlan.