La emotiva búsqueda de hogar para Leo, el gato naranja con espíritu y personalidad impredecibles

La mascota se popularizó por la curiosa forma en que promueven su adopción. (Facebook/Prairie Paws Animal Shelter - Ottawa KS)

“¿Buscas un gato faldero?, sigue buscando. ¿Necesitas a alguien que te dé abrazos? Yo no. ¿Quieres un dulce rayito de sol? Piensa de nuevo”, este fue el curioso mensaje con el que voluntarios del refugio animal Prairie Paws Animal Shelter (PPAS) de Ottawa, en Kansas, Estados Unidos, buscan encontrarle hogar a Leo, un gato de pelaje naranja con blanco con una personalidad “agridulce”.

En redes sociales se popularizaron los intentos de sus guardianes temporales por encontrarle un hogar, una tarea quizá un poco complicada, pues califican la personalidad del felino como “dulce, pero picante” y explican que en un momento puede estar tranquilo para inmediatamente después “luchar” con su dueño.

Aseguran que Leo “no está exactamente seguro de lo que siente” la mayoría del tiempo, ya que “un segundo es agradable y al siguiente no”, sin embargo, encontrarle un hogar forma parte de los objetivos principales de los miembros, voluntarios y cuidadores del refugio animal.

La mascota con una personalidad impredecible

Leo no es el mejor gato dando abrazos, ni jugando, su forma de dar amor es diferente.

En una reciente publicación de Facebook, los guardianes de Leo indicaron a sus seguidores que el tierno animal puede ser “un rayo de sol” y al mismo tiempo “una tormenta eléctrica”, su personalidad impredecible lo hace una mascota difícil para la mayoría de personas, por lo que necesita a alguien que “entienda sus cambios de humor y lo ame de todos modos”.

“Leo es tan guapo como puede ser. También tiene cierta personalidad. A veces múltiples. Un segundo estará ronroneando y al siguiente quizá esté enojado”, escribieron en la publicación.

Sus cuidadores temporales están seguros de que hay alguien "allá afuera" que lo amará tanto como ellos lo hacen.

No es una mascota ajena al cariño, no obstante, lo recibirá en el momento que él lo decida y no siempre será la experiencia que todo el mundo espera recibir al acariciar a un gato, pues, según contaron los voluntarios del PPAS, buscará atención de ti, pero gruñirá tan pronto te le acerques.

“Seguro que te mantendrá alerta. La vida nunca será aburrida con Leo”, aseguraron sus cuidadores temporales, quienes aseguran que prosperará en un hogar donde sea la única mascota y que no tenga niños, pues “no muestra piedad, ya que cualquier cosa pequeña es vista como un oponente de lucha libre”.

“La vida es corta, dale sabor. Adopta a Leo. Amamos a Leo y sabemos que alguien ahí fuera lo hará también”, afirmaron los miembros del refugio con un tono de esperanza.

Todos merecen amor

Puede que en un momento exija atención e inmediatamente le gruña a su cuidador.

La curiosa promoción de adopción estuvo acompañada por una pequeña galería fotográfica de Leo que retrató a la perfección su personalidad.

En una de las imágenes el gato trata de “golpear” al fotógrafo a pesar de las barras metálicas que lo separan, mientras que en otra dejó que lo captaran mientras recibe una larga sesión de caricias.

La publicación provocó cientos de reacciones de internautas de todo el mundo, incluida Christi Roelker-Millman, seguidora del refugio, quien aseguró que su gato es exactamente igual que Leo, con la diferencia de que él “únicamente ronronea dos veces al año”.

“Es tan gracioso, si escucha a alguien llamar, siempre va a la puerta diciendo: ‘Cómo te atreves a venir a mi casa’. Todas mis abuelas le tienen miedo porque sus cambios de humor son peores que los de la madre naturaleza. Pero no lo cambiaría por nada”, declaró la seguidora sobre cómo es la vida con un felino similar a Leo.

Hubo gente que también dijo haber crecido con gatos “malhumorados” como Leo, por lo que ver sus fotografías y la forma en que tratan de promocionar su adopción les trajo “recuerdos y una sonrisa”.

Cualquier persona interesada en darle una oportunidad y un cálido hogar al gato con una “picante” personalidad, podrá obtener toda la información necesaria a través de las cuentas y páginas oficiales del PPAS.