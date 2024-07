Prince, el gato que sacrificó su vida para salvar a su familia de un letal incendio

Prince alertó a su familia sobre un incendio en el hogar, sin embargo, murió por inhalación de humo. (X/mcfrsPIO)

Prince, un gato siamés se ganó el título de “héroe” de cuatro patas luego de salvar a su familia de un incendio. Su hogar en West Side Drive, Maryland, Estados Unidos, se vio envuelto en llamas la madrugada del 14 de julio.

Alrededor de las 4:00 horas, la mascota arañaba y golpeaba a sus dueños en un intento de llamar su atención, según escribió Pete Piringer, vocero en jefe del Montgomery County Fire & Rescue Service (MCFRS), a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Una vez que los dueños se despertaron, notaron que algo estaba quemándose, pero no fueron capaces de escapar de su hogar debido al denso humo, por lo que se vieron obligados a escapar al dormitorio principal ubicado en el segundo piso y desde ahí solicitar la ayuda de una persona que reside en el sótano de la vivienda, así como de los servicios de emergencia.

El gato que se convirtió en héroe

Sus dueños piensan que probablemente pudo regresar a la casa en busca de otro miembro de la familia.

A las 4:19 horas acudió el equipo del departamento de bomberos, quienes informaron mediante David Pazos, jefe adjunto del MCFRS, que en la casa del 600 de West Side habían quedado tres personas atrapadas, sin embargo, los uniformados “hicieron un gran trabajo” para sacarlos de su predicamento.

El equipo de bomberos abrió una brecha en la cerca de madera ubicada en la parte trasera de la vivienda, logrando así rescatar a un hombre y dos mujeres que se resguardaban del fuego en el segundo piso. “No hubo heridos. Una familia de cuatro personas fue desplazada”, escribió Pazos.

Antes de su llegada al lugar del siniestro, Piringer señaló que el habitante del sótano salió del hogar, tomó una escalera y la colocó en la ventana del segundo piso desde afuera para que los ocupantes pudieran escapar.

Cuando trataron de salir, Prince saltó de sus brazos y regresó corriendo a la habitación cubierta de humo. Uno de sus dueños, quien pidió no ser identificado, declaró en entrevista con el medio local DC News Now que el humo cada vez se hacía más denso. “Antes de que me diera cuenta, mi casa completa estaba en llamas”, dijo.

“Si Prince no me hubiera despertado, todos estaríamos muertos. Realmente nos salvó la vida y creo que es nuestro ángel”, declaró el dueño de la mascota.

Piringer redactó en su cuenta de X que los habitantes de la casa incendiada le dan “crédito completo” a Prince por despertarlos y alertarlos de un fuego “potencialmente letal” y creen que regresó a la casa porque buscaba a otra persona.

“Prince probablemente fue superado por el humo y fue encontrado por los bomberos en el segundo piso. Por cierto, las alarmas de humo fueron retiradas o desactivadas para ser reemplazadas debido a la pintura en curso”, explicó Piringer, confirmando la muerte del héroe de cuatro patas.

Las secuelas del incendio

El fuego consumió gran parte de la vivienda. El dueño del gato confesó que de no haber sido por Prince, no seguiría con vida. (X/DavidPazos15)

El departamento de bomberos más tarde anunció que el incendio se originó en el primer piso de la casa de tres niveles, específicamente en la cocina, debido al motor de un congelador contiguo al refrigerador.

Piringer aseguró que los daños causados por el siniestro ascienden a 200.000 dólares y confirmó que la muerte de Prince fue causada por inhalación de humo. Sus dueños salieron ilesos.

El portavoz aprovechó la oportunidad para recordarle al público la importancia de las alarmas contra incendios, pues en la mayoría de accidentes lo que mata durante uno de estos siniestros no es el fuego, sino el humo.

“Los ocupantes de esta casa salieron. Mucha gente cree que olerá el humo y se despertará cuando se suscita un incendio en sus hogares, pero esto no es verdad. El fuego puede producir gases inodoros que son muy tóxicos. Las alarmas brindan una alerta temprana para que pueda escapar”, escribió Piringer.