Del rescate al esplendor: la historia de Messi, el potro que enseña alegría en un santuario animal

Messi es un caballo que nació en Animals Rahat. (Captura de pantalla/YouTube/PETA (People for the Ethical Treatment of Animals))

Messi es un potro recién nacido que disfruta de jugar con una enorme pelota de goma en las instalaciones de uno de los santuarios de Animal Rahat, organización benéfica encargada de ayudar a los seres sintientes necesitados de India.

El santuario salvó a su madre Seeta, quien era utilizada para jalar una pesada carreta, con ayuda de un programa de la People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) que se encarga de intercambiar a los seres sintientes de carga por vehículos que sirven para realizar las mismas tareas.

Gracias a este proyecto, animales como Seeta y Messi pueden gozar de una nueva oportunidad lejos de las calles y el trabajo forzado.

La vida de Messi gracias a Animal Rahat

Con su amor a la pelota se convirtió en el rostro de la lucha por el bienestar de los seres sintientes.

Miembros de PETA compartieron recientemente un video protagonizado por Messi, un potro al que catalogaron como “un atleta de clase mundial”. A lo largo del clip, los seguidores pudieron observar cómo el animal goza de la vida al mismo tiempo que disfruta de jugar con una gigantesca pelota de goma.

Esta habilidad le valió el nombre de Messi y sus cuidadores están seguros de que podrá ser “el próximo ganador del Balón de Oro”. “Su elegante juego de pies es una sinfonía de habilidad, una vertiginosa demostración de delicadeza, agilidad y control”, escribieron sus cuidadores en los subtítulos del video.

Seeta, la madre de Messi, fue rescatada por Animal Rahat a través del PETA India’s Delhi Mechanization Project.

Dicho proyecto tiene el objetivo de reemplazar el uso de carretas jaladas por animales con “rickshaws” eléctricos que funcionan gracias a baterías.

Esta iniciativa ayuda a los animales a dejar atrás una dura vida marcada por el maltrato y el trabajo forzado a vivir en santuarios y refugios especializados donde gozarán de un mejor estilo de vida.

“El fondo del proyecto apoya a los propietarios de carritos, permitiéndoles comprar ‘rickshaws eléctricos’ para transportar mercancías de forma segura sin utilizar animales”, informaron las autoridades de la organización en pro de los derechos animales a través de un comunicado.

De acuerdo con Ingrid Newkirk, presidenta de PETA, Messi es capaz de vivir sus días “cómodamente y seguro con su madre”, y gracias a Animal Rahat, el equino “puede practicar sus pases y realizar ejercicios a su gusto”.

El nombre de Messi está inspirado en la estrella argentina del fútbol soccer y, según relataron miembros de PETA a través del comunicado, fue llamado así después de que sus cuidadores “presenciaran sus habilidades futbolísticas” con una “pelota de goma gigante”.

La interminable labor de Animal Rahat

Su madre jalaba carretas en las calles de la India antes de ser rescatada por Animals Rahat.

“Rahat” significa “alivio” en hindi y desde 2003 se encarga de ayudar a bueyes, burros, ponis, caballos y otros animales sometidos a trabajos forzados de diferentes estados de la India como Maharashtra, Uttar, Pradesh y Karnataka, según información disponible en el sitio web de la organización.

Con la ayuda de equipos veterinarios distribuidos a lo largo de cinco oficinas regionales, Animal Rahat le ofrece apoyo a animales “que a menudo lo necesitan desesperadamente”.

De igual manera, voluntarios de la asociación ofrecen un hogar, cuidados y cariño en tres santuarios a los seres sintientes rescatados y retirados.

La labor de la organización no se detiene ahí, pues también rescatan vida silvestre, esterilizan o castran a perros de la comunidad y encabezan proyectos de mecanización con los que buscan reemplazar a los animales de trabajo con máquinas eléctricas.

También organizan talleres educativos con el objetivo de enseñarle a los jóvenes sobre la importancia de la compasión hacia los demás.