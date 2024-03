El fenómeno del bulldog francés, ¿cuál es su secreto para ser la raza más popular?

De acuerdo con la AKC, los bulldogs franceses fueron la raza registrada con mayor frecuencia en EEUU. (Wikicommons/Frosya a)

Por segundo año consecutivo, la raza bulldog francés se corona como la raza más popular de perro en Estados Unidos, de acuerdo con el ranking emitido la mañana del miércoles por el American Kennel Club (AKC), organización de canes de raza pura más grande del mundo. La decisión fue tomada con base en los registros de la asociación.

El bulldog francés se posicionó como la raza más popular desde 2022 luego de arrebatarle el trono al labrador retriever, que ostentó el título durante 31 años consecutivos.

La popularidad del bulldog francés parece ir en aumento y esto se debe a la característica personalidad de la raza. Según la AKC, se adaptan a la vida con solteros, parejas o familias, se llevan bien con otros animales y disfrutan de hacer amigos humanos, por lo que tiene sentido que cada vez más gente prefiera convivir con estos animales.

La raza más popular de Estados Unidos

El bulldog francés le arrebató el título al labrador retriever como el más popular de EEUU. (AP Foto/Tina Fineberg, Archivo)

Esta raza fue reconocida en 1898 por el AKC, organización que compartió un desglose de la tabla de posiciones de los perros más populares por estado; en la gran mayoría, el bulldog francés se coloca como la primera opción.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), después de los bulldogs, los labradores, golden retriever, pastores alemanes, caniches, perros salchicha, beagles, rottweilers y bracos alemanes de pelo corto fueron las razas registradas con mayor frecuencia.

Dicha predilección por cierto tipo de animal se ve influenciado, según AP, por la exposición a los medios sociales y cambios en los estilos de vida de los estadounidenses, quienes cada vez más prefieren u optan por mudarse a las grandes ciudades.

En 2023 fueron registrados cerca de 98.500 bulldogs franceses, una enorme cantidad de mascotas, sin embargo, menor a la del 2022, año en el que se ingresaron los datos de 108.000 perros únicamente de esta raza.

Se piensa que la personalidad de la raza y el cambio en el estilo de vida de sus dueños impulsó su popularidad.(Instagram/maggie_veronica.dog)

Naneice Bucci, fundadora del Nevada French Bulldog Rescue, organización creada en 2008 para tratar los problemas que aquejan a la raza, declaró en entrevista para la agencia de noticias que son unas “pequeñas criaturas” muy interesantes.

Existe un debate moral acerca de este grupo de perros, ya que sus hocicos, al ser muy cortos, pueden provocarles dificultad para respirar, para ejercitarse y ocasionar más problemas relacionados. AP reporta que este tipo de preocupaciones llevó a las autoridades de Países Bajos a prohibir la cría de canes con hocicos demasiado cortos.

Bucci se considera una “criadora de preservación”, por lo que sigue los estándares del AKC y tiene una serie de medidas antes de reproducir a sus perros, sin embargo, tiene miedo de que otros criadores no sigan los mismos patrones de crianza y provoquen todo tipo de medidas represivas.

“Cada vez que acogemos a un ‘frenchie’ que está en condiciones, sí, me enfado, pero al mismo tiempo no quiero que me castiguen por tratar de hacer lo correcto”, agregó.

La otra cara de la moneda

En Inglaterra y Gales la raza se enfrentó a un aumento en el abandono del 7.000 por ciento. (Facebook/Niagara SPCA)

Mientras que en Estados Unidos se convirtió en la raza más popular, en países como Inglaterra y Gales enfrentan un creciente problema de abandono.

Según reporta el medio británico The Guardian, el número de canes de esta raza abandonadas aumentó de ocho en 2020 a 582 en 2023, lo que significa un aumento de más del 7.000% en tres años.

Esme Wheeler, especialista en bienestar canino de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), declaró para el medio que algunos de motivos detrás del aumento en el abandono de bulldogs franceses podría deberse a la crisis del costo de vida y a que para mantener a esta raza se necesita hacer un gasto mayor con respecto al de otro grupo de canes.