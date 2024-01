”El perro más viejo del mundo” pierde su título temporalmente tras investigación

El título de Bobi del "perro más viejo del mundo" fue suspendido por el GWR mientras realizan una investigación para aclarar la veracidad del hecho. (AP Foto/ Jorge Jeronimo)

El mastín portugués de nombre Bobi obtuvo el título del perro más viejo del mundo tras su muerte en octubre de 2023 a la aparente edad de 31 años, no obstante, su longevidad levantó sospechas entre la comunidad y la presión obligó a que funcionarios del Guinness World Records le arrebataran temporalmente tal honor hasta que se esclarezca su situación.

Bobi se llevó los reflectores el 20 de octubre de 2023 tras morir a la aparente edad de 31 años y 165 días. Su fallecimiento levantó sospechas de expertos alrededor de todo el mundo, quienes aseguran que, debido a los logros médicos actuales, es imposible que viviera el equivalente a más de 200 años humanos.

El posible fraude en la edad de Bobi

Veterinarios aseguraron que dadas las capacidades médicas actuales es imposible que un perro viviera el equivalente a 200 años humanos. (REUTERS/Catarina Demony)

Bobi fue rescatado por Leonel Costa cuando era un niño de ocho años, luego de que se enteró de que el perro sería sacrificado por sus padres, quienes consideraron que ya tenían demasiados animales. Tras la nueva oportunidad, la mascota vivió el resto de sus días en Conqueiros, Leiria, Portugal.

El periódico británico The Guardian reportó a finales de octubre de 2023, la creciente incredulidad de la comunidad sobre la aparente edad de Bobi. Danny Chambers, veterinario y miembro del consejo del Royal College of Veterinary Surgeons declaró para el medio europeo que ni uno sólo de sus colegas creía que el can de verdad tenía 31 años.

Su aparente edad es el equivalente a que un ser humano normal viva más de 200 años, lo cual es imposible dadas las capacidades médicas actuales. “Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. No se ha proporcionado ninguna comprobación concreta que demuestre su edad”, aseveró Chambers.

La familia Costa, dueños de Bobi, afirman que existen buenos genes en el linaje, ya que la madre del can vivió hasta los 18 años, mientras que otra de sus mascotas murió a los 22 años.

El ruido generado tras el reporte inicial del periódico británico encendió las alarmas de las autoridades del GWR, quienes aclararon que inciarían una investigación preliminar para llegar al fondo de todo.

El 16 de enero de 2024, según reporta la agencia de noticias Associated Press, autoridades del GWR suspendieron el título del perro más viejo de la historia, ostentado por Bobi.

“Mientras continúa nuestra revisión, hemos decidido suspender temporalmente los títulos de los récords para los perros más viejos que viven hasta que todos nuestros hallazgos estén en su lugar”, afirmó un portavoz de la asociación a AP.

El portavoz del GWR aseveró que la organización recibió correspondencia de algunos veterinarios que cuestionaban la edad del perro y tomó nota de comentarios públicos de otros expertos y profesionales.

La posible mentira detrás del récord

Bobi le arrebató el título del "perro más viejo del mundo" a Bluey, un ganadero australiano que murió a los 29 años de edad (REUTERS/Catarina Demony)

Una investigación de la revista estadounidense Wired reveló que el GWR mencionaba que la edad de Bobi fue verificada por el SIAC, una base de datos del gobierno de Portugal que lleva el registro de gatos, perros y hurones.

“En su momento, el poseedor del animal declaró que había nacido en 1992, pero no tenemos registro ni datos que puedan confirmar o desmentir esa información”, declaró a la revista Eurico Cabral, coordinador del SIAC.

Cabral mencionó que hasta 2020 no era obligatorio que los perros nacidos antes de 2008 fueran registrados, por lo que era posible que Bobi si nació en 1992, y que su dueño no tuviera los documentos para demostrarlo.

Bobi le arrebató el título del perro más viejo del mundo a Bluey, un perro ganadero australiano que vivió por más de 29 años en Victoria, Australia y que tuvo una vida muy activa cuidando a ovejas y vacas, acción que se cree contribuyó a su longevidad.

Con información de Associated Press