Una segunda oportunidad para My Elusive Dream, la yegua que iba de camino al matadero más grande de Corea del Sur

My elusive dream, hija del mítico caballo El Prado, evadió un fatal destino en el matadero más grande de Corea del Sur gracias a los esfuerzos de PETA. (Captura de pantalla/YouTube/PETA)

My Elusive Dream, una yegua pura sangre, hija del mítico caballo de carreras El Prado, eludió una fatal sentencia de muerte luego de ser rescatada por People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) de ser llevada al matadero de caballos más grande de Corea del Sur.

Agentes de PETA en coordinación con Jeju Vegan, grupo preocupado por los derechos de los seres sintientes, interceptaron y convencieron al conductor que trasladaba a la yegua al matadero.

PETA ahora busca que My Elusive Dream regrese a los Estados Unidos, donde esperan que viva el resto de sus días en un santuario de Florida, rodeada de más miembros de su especie en un ambiente adecuado para ella.

El nuevo sueño de My Elusive Dream

Rescatistas convencieron al conductor que transportaba a My Elusive Dream de liberarla. (Captura de pantalla/YouTube/PETA)

PETA dio a conocer la triste realidad que My Elusive Dream vivió durante los últimos años a través de un video publicado en su cuenta de YouTube. Ahí, autoridades cuentan que hace un par de años, la yegua corría dentro de las “mejores” pistas de caballos de EEUU, incluyendo Saratoga, Gulfstream Park y Belmont.

Al ser hija del “legendario semental” El Prado, los genes de My Elusive Dream eran muy preciados, por lo que fue obligada a continuar procreando, convirtiéndose en “una máquina de reproducción”. Durante este tiempo, dio a luz a cinco potros, incluido Gray Nile, ejemplar que en 14 carreras ha reunido más de 48.000 dólares americanos.

Una vez cumplido éste último propósito, sus dueños, quienes dejaron de considerar la posibilidad de mantenerla como algo rentable, la vendieron por 7.500 dólares en una subasta efectuada en Keeneland, Kentucky, a unos compradores de Corea del Sur.

En el país asiático trajo al mundo a tres potros más. Tras el nacimiento de su último hijo, sus dueños la vendieron a una granja de carne de caballo, siendo su próximo destino el matadero de équidos más grande de Corea del Sur.

Trabajadores de PETA, junto a voluntarios del grupo Jeju Vegan, “interceptaron audazmente” el camión que transportaba a la yegua y tras unos minutos de discusión, convencieron al conductor de que la liberara.

Rápidamente, el equipo de rescate movió al animal a otro camión y emprendieron el viaje hacia su nueva vida temporal, dentro de un santuario en Corea del Sur.

Autoridades de PETA esperan regresar a la yegua a EEUU pronto para que pueda iniciar el año viviendo en una “hermosa granja” donde pasará el resto de sus días “persiguiendo sus sueños”.

El negocio de la carne de caballo

My Elusive Dream ahora vive en un santuario y espera a ser trasladada a Estados Unidos. (Captura de pantalla/YouTube/PETA)

El rescate de My Elusive Dream sucedió gracias a los esfuerzos de organizaciones preocupadas por los derechos de los seres sintientes como PETA, que desde hace años busca acabar con la industria de la carne de caballo en Corea del Sur.

Autoridades de la asociación afirman que en el país asiático abundan restaurantes que sirven carne de caballo como platillo principal, así mismo, busca convertirse en un actor importante en las carreras internacionales, ya que sus ciudadanos apuestan más de ocho mil millones de dólares al año.

Trabajadores de PETA señalan que, mientras crían agresivamente, los dueños descartan a los caballos que se lesionan o que no tienen éxito.

Un oficial de la Korea Racing Authority, asociación encargada de las carreras en el país asiático, declaró en 2018 que de los 1.600 équidos descartados al año, sólo 50 (3%) se consideran aptos para otros usos ecuestres.

El resto se vende a mataderos que los procesan para obtener carne y grasa o aceite, que es ampliamente utilizado en productos de belleza.