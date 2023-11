Una vida sobre ruedas: Koda, la perrita motorizada que hizo felices a miles de personas

Koda ha hecho felices a miles de personas con su particular truco. (Instagram/koda_the_fluff)

Koda es una diminuta perra pomerania de 8 años, habitante de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Su dueña, Jena McKinstry, la adoptó de un refugio en Illinois, Chicago, en 2014, cuando la cachorrita tenía 6 meses de edad.

Te puede interesar: El perro de Shohei Ohtani se roba el show en la entrega del MVP de la Liga Americana

La cachorra y su dueña salían a pasear, correteaban juntas y su ama la vestía con diferentes atuendos, pero todo cambió cuando McKinstry fue a la tienda departamental American Girl, donde se topó con un convertible rojo de baterías y a Koda le gustó sentarse detrás del volante mientras su “madre” operaba el vehículo a través del control remoto.

Junto a su nueva adquisición, la perrita aprendió a quedarse quieta, un truco que le facilitó a McKinstry colocarle todo tipo de disfraces y tomarle una inmensa cantidad de fotografías con diferentes temáticas.

Te puede interesar: Codruț, el perro que tuvo un ríspido encuentro con el presidente de Austria

Luego de ver la capacidad de Koda para mantenerse quieta detrás del auto de juguete, un amigo le sugirió a McKinstry que entrenara a su mascota para ser un perro de terapia.

La nueva vida de Koda como perro de terapia

Koda hace felices a miles de personas y, en conjunto con los departamentos de policía locales, concientiza a la población sobre temas de seguridad vial. (Instagram/koda_the_fluff)

Convertir a Koda en un can de terapia fue un proceso lento, resolver el papeleo y obtener la credencial oficial le tomó a su dueña aproximadamente un año.

Te puede interesar: Lampo, el perro que viajaba en tren por Italia y se convirtió en leyenda

No obstante, tras los esfuerzos y la larga espera, la pequeña pomerania ahora forma parte de Beyond the Leash Pet Therapy (BLPT), asociación encargada de motivar a las personas a mejorar la salud y el bienestar físico y psicológico aprovechando el vínculo entre humanos y fauna con servicios interactivos de terapia asistida por animales.

La certificación con BLPT fue el comienzo de la carrera de Koda, la perrita comenzó a asistir a hospitales alrededor de su zona y ayudaba a los pacientes a sentirse mejor. El apoyo de Koda inspiró a su dueña a iniciar Smile Fur Miles (SFM) y a propagar la felicidad a través de la cuenta de Instagram @koda_the_fluff.

De acuerdo con el sitio web oficial de Koda the Fluff, el SFM es un pequeño equipo de terapia con mascotas compuesto por perros altamente entrenados que viajan en autos pequeños y brindan una forma única de terapia con mascotas. Los canes de terapia motorizados brindan felicidad a socorristas, apoyan a escuelas, empresas locales y trabajan en conjunto con los departamentos de policía para impulsar programas de educación vial.

La labor de Koda y el programa de SFM no se detiene ahí, también crearon “digital pet therapy” (terapia digital con mascotas), que consiste en una serie de videos diseñados para liberar estrés y promover un estado mental positivo para cualquier persona que los vea.

Koda es un devoto perro de terapia que ha ayudado a decenas de personas, a través de sus visitas o haciéndolos sonreír con sus fotografías y videos en Instagram.

El FBI reconoció su labor

Koda y su labor fueron galardonadas por el FBI en mayo de 2023. (Instagram/koda_the_fluff)

Su ardua tarea ayudando a las personas y a los departamentos de policía a través del SFM, hizo a Koda y su dueña acreedoras en mayo de 2023 al Director’s Community Leadership Award, otorgado por el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos.

Desde 1990, los premios se encargan anualmente de reconocer públicamente los logros de aquellos individuos que trabajan activamente para hacer una diferencia en sus comunidades, ya sea a través de la promoción de la educación o la prevención de crimen y violencia.

Koda y su dueña asistieron a los cuarteles generales del FBI, en Washington D.C., donde conocieron a Cristopher Wray, director de la organización y ambas aprovecharon la oportunidad para producir diferente material audiovisual de su visita. En la publicación de Instagram McKinstry escribió: “La división del FBI de Tampa me envió camino a Washington D.C. para recibir un premio realmente genial del director en su sede. Reconocen las cosas buenas que muestran mis videos con la policía y lo que los proyectos educativos están haciendo por la comunidad”, sobre su visita al edificio J. Edgar Hoover y agradeció a las personas que hicieron posible el reconocimiento.