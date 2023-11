El hombre que creó un mundo virtual para pasar más tiempo con su perra fallecida

Sam la labrador que acompañó a Daniel Esparza durante 13 años dentro de un mundo virtual (X @Wolkwhisky)

Sam fue perra de raza labrador que vivió más de una década con su dueño Daniel Esparza, los dos crearon un fuerte vínculo que marcó sus corazones, sin embargo, la canina partió de este mundo recientemente y dejó un gran hueco en la vida de su propietario.

El hombre explicó en entrevista para la revista digital The Dodo que su mascota tenía un problema en el cerebro por su edad y como último detalle tenía planeado llevar a su compañera peluda a la playa antes de decirse adiós, sin embargo, la salud de la canina no lo permitió y un día se quedó dormida para ya no despertar.

“Ella fue mi compañera durante casi 13 años. Era una labradora muy inteligente y linda”, compartió Esparza sobre lo asombrosa que era su mejor amiga. El dueño de la labrador tuvo una idea para cumplir su último deseo y compartir un gran momento con su canina aunque sea en el mundo digital.

Recrear un mundo

La canina fue la mejor amiga de Esparza (X @Wolkwhisky)

Esparza es especialista en tecnología de realidad virtual y un día, antes de la muerte de Sam, decidió utilizar su equipo para hacer un escaneo 3D de su mascota mientras que ella estaba durmiendo y ahora que ya no está con él aprovechó la imagen digital que hizo de su compañera de vida para integrar a un mundo virtual.

En una publicación en su cuenta de X, el dueño de la canina explicó que su mascota falleció hace siete meses y desde entonces ha trabajó en construir este mundo de realidad aumentada por medio de un software especializado y recientemente logró terminar este proyecto después de varias semanas de arduo trabajo.

“Falleció hace siete meses, todavía la extraño mucho. Todavía la visito en esta escena de playa que hice en Unreal Engine en VR porque se suponía que nuestro último viaje serían unas pequeñas vacaciones a la playa, pero su salud no nos dejó ir”, escribió.

Esparza recreó el sitió lo más real posible y cada vez que extraña a su mascota entra al programa para estar a lado de Sam. El propietario de la labrador explicó que esta convivencia virtual lo reconforta y le ayuda a recordar a uno de los seres que más ha querido en esta vida.

“Se siente como ventana al pasado. Me hace sentir feliz saber que puedo recordarla cuando sea mayor, cuando mi memoria tal vez no sea la mejor. Sé que ella estará en mi corazón y en estos recuerdos”, concluyó Esparza.

El detalle que conquistó internet

El hombre aprovechó cuando su mascota estaba dormida para realizar el escaneo 3D (X @Wolkwhisky)

Los usuarios de X comentaron la publicación de Daniel Esparza y consideraron que es un gran detalle para recordar a su mascota, pues no se imaginan lo doloroso que ha de ser perder a una compañera de vida.

El propietario de Sam explicó que el escaneo lo realizó con un programa en fase beta y recomendó a los usuarios que quieran escanear a su mascota pueden utilizar Luma AI.

Esparza consideró que recrear un mundo virtual para recordar a Sam es algo diferente a una foto, porque aquí puede ver por medio de sus lentes de Realidad Virtual a su canina en tamaño real y espera que en el futuro le pueda compartir a sus hijos y nietos quién fue la mascota que más amó en esta vida.