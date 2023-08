Un homenaje gamer para el gato viral: Tater Tot ahora recorre las calles cyberpunk en Stray

Una usuaria de internet mandó a hacer un mod para el videojuego de Stray y que las personas pudieran jugar con el personaje de Tater Tot (Facebook Tater Tot and Spudbuds)

Tater Tot, el gato que se volvió famoso en redes sociales por sus dos patas enyesadas y pelo despeinado, ha recibido todo tipo de honores después de su fallecimiento hace una semana. Internautas le han rendido homenaje de diferentes manera y lograron formar una comunidad de más de 50.000 personas que hablan del felino.

En el grupo de Facebook, Tater Tot and His Spudbuds (Tater Tot y sus papas), decenas de usuarios han compartido las acciones que han realizado en honor al pequeño animal de pelaje anaranjado. Tatuajes, peluches, stickers, pinturas, pines, memes y hasta mods para videojuegos se han realizado para recordar al gato.

Dakota Knoppel-Storey, integrante del grupo de fans, publicó en la madrugada de este jueves 10 de agosto el mod (archivo para modificar un videojuego) que mandó a hacer para el famoso juego Stray, donde las personas toman el papel de ser un gato en un mundo cyberpunk.

Juega siendo el famoso gato

Las primeras capturas de pantalla del mod de Tater Tot dentro del videojuego Stray (Facebook Tater Tot and Spudbuds)

Con este archivo de modificación las personas son capaces de cambiar la apariencia principal del protagonista por la imagen de Tater Tot como si hubiera llegado a adulto. En las primeras capturas de pantalla se puede ver a un felino con sus dos patas enyesadas recorriendo el mundo post apocalíptico.

“He encargado un mod de Tater Tot para el juego de Stray, así que ahora nuestro pequeño gato puede tomar el lugar del callejero”, comentó Dakota sobre el trabajo que encargó a una persona especializada en hacer este tipo de archivos. “Pensé que sería una buena manera para recordar al pequeño Tot. Aquí hay algunas capturas de pantalla y ya está disponible”, agregó.

NorksPL fue el encargado de realizar el archivo y hasta el momento ha sido todo un éxito. Los fans del felino comentaron la publicación con decenas de agradecimiento y consideraron que fue una gran idea para recordar la corta vida del animal que tocó el corazón de miles de personas.

El videojuego Stray tuvo mucho éxito después de su lanzamiento el 19 de julio de 2022, su historia de un felino perdido, solo que deambula en una urbe que está habitada por androides y criaturas peligrosas se convirtió en uno de los juegos más aclamados por la crítica.

Un sueño cumplido

Decenas de personas le han rendido honor al felino de las patas enyesadas de diferentes maneras. Estos son algunos de los tatuajes que se han realizado (Facebook Tater Tot and Spudbuds)

Ash Houghton, la rescatista que se hizo cargo y dio a conocer la historia del animal, compartió después del deceso del felino que su intención principal era formar una gran comunidad donde las personas pudieran externar su amor por los animales y promover el rescate de quienes más lo necesiten.

El impacto ha sido tal que en el grupo de Facebook, que internautas hacen todos los días publicaciones en referencia a Tater Tot y últimamente se han comenzado a realizar otro tipo de dinámicas para contar historias de adopción.

El felino despeinado y de patas enyesadas falleció en la tarde del 2 de agosto después de que su cuerpo no logró reaccionar ante los antibióticos que le recetaron. Los veterinarios que lo atendieron explicaron que no pudieron realizarle estudios veterinarios por su corta edad y tamaño, no obstante, estiman que el animal murió debido a que su corazón creció más de lo que su cuerpo podía soportar.

Tater Tot tenía sus patas chuecas cuando fue encontrado por Ash Houghton y su perro, por esta razón es que le ponían un tipo de yeso todos los días para que las extremidades regresaran a su forma normal. De acuerdo con la mujer estadounidense, el felino demostró tener un alma guerrera hasta el último día, pues nunca se dio por vencido y se notaba que tenía muchas ganas de sobrevivir.