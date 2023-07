¡Se quiere ir a Hollywood! Perro pidió comida a sus dueños con gran actuación

El canino conquistó el corazón de los usuarios de Twitter por su actuación digna de un Oscar (Twitter @lomitosyamigos)

Un perro se ganó su nominación al premio Óscar como mejor actor principal después de realizar un drama que conquistó el corazón de los usuarios de redes sociales. El canino de pelaje blanco con negro hizo un berrinche y se desmayó después de que su dueño no le dio alimento.

“Cuando firulais pide comida y no le dan”, dice la leyenda que pusieron sobre el clip, mientras que el can pedía en tres ocasiones con su pata para que le dieran un pedazo de pollo y al no ver ninguna respuesta por parte de su tutor decidió tirarse panza arriba como si no tuviera fuerzas debido a la falta de alimento.

El video se volvió famoso en Twitter, la publicación del usuario @lomitosyamigos tiene hasta el momento casi 20.000 reacciones y decenas de comentarios donde los usuarios de la plataforma destacaron la actuación de Firulais —como le pusieron los usuarios de la plataforma— y otros compartieron las imágenes de sus mascotas.

El mejor drama de un perro

La secuencia en la que el perro se cayó lentamente después de que fue ignorado por sus dueños (Captura de Pantalla/Twitter @lomitosyamigos)

Los amigos humanos del canino están platicando y solo hay un plato sobre la mesa, que parece estar lleno de servilletas y restos de comida que dejaron. Después de que el perro se tira al suelo, sus dueños lo voltean a ver y se ríen por el momento gracioso que acaba de protagonizar su mascota.

“Un Oscar para Firulais, joder, esto sí es cine”, “me encata como se ve como que anda de trajecito de mangas largas”, “noooo, muero de amor con esa actuación”, “me vas a dar atención o no jaja”, “denle un taquito, no sean malitos. Está hermoso”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron los usuarios de Twitter sobre el canino actor.

Algunos internautas bromearon sobre si el perro no tendrá algunos hermanos perdidos alrededor del mundo, pues sus mascotas tienen actitudes parecidas cuando no les dan bocado o las ignoran en la hora de la comida.

¿Se puede dar alimento de humano a tu mascota?

La empresa productora de alimentos especificó que darle alimentos de humano a un perro puede traer consecuencias para su salud (Pexels)

Es común que los dueños de mascotas, en ocasiones, den comida de humano a su perro o gato, si bien el sistema digestivo de los animales puede procesarla, es poco saludable para ellos. De acuerdo con información de Hillspet, empresa productora de alimentos para mascotas, la ingesta de estos comestibles puede provocar vómitos, diarrea y afecciones graves como pancreatitis.

En un artículo publicado en su blog, la productora de alimentos explicó que normalmente a los caninos se les da los restos de las comidas diarias de sus dueños, esto puede provocar un aumento de peso y fomenta comportamientos no deseados.

“Aunque pienses que uno o dos mordiscos aquí y allá no harán que tu perro aumente de peso, puede que te sorprendas lo poco que se necesita para ello”, detalló Hillspet. La empresa ejemplificó esta situación con 28 gramos de queso cheddar que tiene un equivalente calórico de una hamburguesa para un perro de 9 kilos.

Hillspet detalló que darle comida de consumo humano a un perro provoca que éstos pidan más a los dueños e incluso tomen actitudes insistentes como quedarse mirando fijamente al plato, tomar los alimentos de la mesa e incluso pueden negarse a volver a comer croquetas.