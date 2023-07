Ángela Ponce, Rikkie Valerie y Anne Jakapong Jakrajutatip: las mujeres trans que han hecho historia en Miss Universo

Tal y como lo dijo en aquel momento, su objetivo era abrir las puertas a la comunidad LGBTIQ+ para entrar al clásico evento

Un nuevo hecho histórico se enmarca dentro del desarrollo de uno de los eventos más importantes del mundo: Miss Universo. Esta semana, en Países Bajos, se escogió a Rikkie Valerie Kollé para ser la representante de ese país en el concurso de belleza internacional. La joven de 22 años, además de ser una activista social, es una mujer trans. Ella, ahora, se convierte en la segunda mujer trans en participar del certamen, y en la tercera en estar relacionada a la competencia. ¿Quiénes son las demás?

“Es irreal, pero tengo que llamarme Miss Países Bajos 2023. Fue un viaje educativo y hermoso, mi año ya no se puede romper. Estoy tan orgullosa y feliz que ni siquiera puedo describirlo. Haciendo que mi comunidad esté orgullosa y demostrando que se puede hacer. Y sí, soy trans y quiero compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que me importa. Hice esto por mi cuenta y amé cada momento de ello”, comentó Rikkie tras su victoria, la que también logró Ángela Ponce en el año 2018.

Y es que la llegada de Rikkie Valerie Kolléa al concurso, que este año se realizará en El Salvador, tiene como antecedente la inolvidable pasarela de Ángela Ponce, quien se convirtió en la primera mujer trans, en representación de España, en caminar por la tarima del certamen de belleza mundial. Tal y como lo dijo en aquel momento, su objetivo era abrir las puertas a la comunidad LGBTIQ+ para entrar al clásico evento. Casi como una premonición, cinco años después, Rikkie Valerie Kolléa se coronó para seguir haciendo historia.

“Mi esperanza es que el día de mañana podamos vivir en un mundo en igualdad para todos. Que entendamos que somos seres humanos, y que tenemos que hacernos la vida mucho más fácil los unos a los otros”, manifestó Ponce durante el homenaje que se le hizo desde la compañía organizadora del concurso. Entre lágrimas, la española aseguró que su meta no era ganar la corona que la catalogaría como la mujer más hermosa del mundo, sino que su única razón para estar allí era justamente esa: estar.

El camino de Ángela, que ahora continúa labrando Rikkie Valerie Kollé, también está siendo abonado por Anne Jakkaphong, la mujer trans que se convirtió en la dueña de Miss Universo. Ella ha estado al frente de la organización desde octubre del 2022, luego de adquirirla por un valor de USD 20 millones.

Anne, de acuerdo con la revista Forbes, es una de las empresarias más ricas de Asia. Es tailandesa y es la propietaria de un conjunto de medios llamado JKN Global Group. Además de sus múltiples negocios, se ha convertido en una de las principales líderes de la lucha por los derechos y visibilizar la comunidad LGBTIQ+, siendo ella una mujer trans.

La activista, además, se ha hecho reconocida dentro de la industria del entretenimiento por desempeñarse como presentadora del programa Project Runway. En el año 2017, de hecho, fue nombrada la mujer del año en su continente. Durante el año 2022, por el otro lado, fue galardonada con ese mismo título por parte del Bangkok Post.

Luego de graduarse de la Universidad Bond de Australia, tras terminar sus estudios en relaciones internacionales, su vida se llenó de proyectos. Entre ellos, se convirtió en la fundadora de Life Inspired for Transsexual Foundation (LIFT), una organización sin ánimo de lucro con la que busca apoyar a la comunidad.

“Buscamos no solo continuar con el legado de dar una plataforma para personas apasionadas con diferentes orígenes y experiencias, culturas o tradiciones; pero también evolucionar la marca para las nuevas generaciones (...) nos encantaría hacer el concurso más internacional, por supuesto, y podemos celebrarlo con más frecuencia en Tailandia, como hicieron en Estados Unidos”, dijo Anne Jakrajutatip sobre su nuevo cargo en Miss Universo.

En medio de la ceremonia de coronación del Miss Universo que se llevó a cabo en la noche del 14 de enero del 2023, Anne lanzó un mensaje que fue calificado por la prensa internacional como poderoso y transformador. La empresaria, además de hablar de la importancia de la inclusión, se tomó un espacio de su intervención para rechazar cualquier actitud violenta dentro de la compañía. “Cuando yo nací fui, además de acosada, rechazada, no fui aceptada en la sociedad porque no querían abrazar mis causas”, comentó en el discurso que ofreció en la ceremonia de coronación.

“Bienvenidos a la plataforma del empoderamiento de las mujeres. Miss Universe ahora será manejado por mujeres y para todas las mujeres, para que celebren el poder del feminismo, la diversidad, inclusión social, equidad de género y creatividad que son causas para el bien”, inició diciendo en su intervención en el New Orleans Ernest N. Morial Convention Center, lugar en el que se entregó la corona a Miss Estados Unidos.

“La sociedad no quería abrazar la diferencia, pero adivinen qué… yo también los amo, desde el fondo de mi corazón he elegido no rendirme. Convertí el dolor en poder y convertí las lecciones de la vida en sabiduría. Este escenario, que se llama Miss Universe, es donde podemos elevar a todas las mujeres para que se sientan bien y para que nunca jamás sean convertidas en objetos”, añadió.