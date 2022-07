Los demócratas se entusiasman con poder aprobar la ley de matrimonio gay en el Senado

El líder de la bancada demócrata en el Senado, Charles Schummer. REUTERS/Jonathan Ernst

Los demócratas del Senado señalaron el miércoles su entusiasmo por votar rápidamente una legislación que protegería el matrimonio entre personas del mismo sexo, ofreciendo una ventana temprana a los planes del partido para solidificar los derechos individuales luego de la decisión de la Corte Suprema que anuló el derecho constitucional al aborto.

El escenario cambiante, con varios senadores republicanos expresando su apoyo a la legislación un día después de que la Cámara aprobara un proyecto de ley similar con el apoyo de 47 republicanos, fue una sorpresa para los miembros de ambos partidos y pareció ofrecer una instancia poco común de apoyo bipartidista en un arena política cada vez más polarizada en temas sociales.

Los funcionarios de la Casa Blanca vieron un área donde poder demostrar acción a una base demócrata que está frustrada y desmoralizada. Después de décadas de no proteger legislativamente los derechos federales del aborto, aduciendo que el tema era un asunto resuelto ya decidido por los tribunales, los demócratas ahora ven una manera de proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo de posibles desafíos legales.

Los republicanos, por otro lado, se han lanzado cada vez más fuertamente sobre cuestiones sociales y culturale s, con extensos debates sobre la identidad de género de personajes de libros infantiles, acusaciones de pedofilia a personas gays, y proyectos sobre baños y planes de estudios escolares que no contemplen a las personas trans, pero una parte del partido ha determinado que el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que pueden defender.

De concretarse, esta actitud marcaría un cambio en un partido que pasó de ser acérrimos opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo a principios de la década de 2000 a la indiferencia cuando se convirtió en ley en 2015.

Si bien las perspectivas de aprobación están lejos de ser seguras, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, de Nueva York, dijo el miércoles que está trabajando para conseguir suficientes republicanos para llevar la legislación al pleno del Senado. La Ley de Respeto al Matrimonio, además de proteger el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse, también protegería el matrimonio interracial y derogaría la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996, que define el matrimonio entre un hombre y una mujer.

“Esta legislación fue muy importante”, dijo Schumer en un discurso el miércoles por la mañana. “Realmente me impresionó la cantidad de apoyo bipartidista que obtuvo en la Cámara”.

La senadora Susan Collins es una de las republicanas que apoya -y sponsorea- el proyecto para proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Si bien todavía hay oposición -el senador republicano Marco Rubio de Florida dijo que “no es un tema”- varios senadores republicanos dijeron que apoyaban la iniciativa y estaban trabajando para convencer a sus colegas.

“Creo que es importante”, dijo el senador republicano Rob Portman de Ohio, quien se retira al final de este mandato. En marzo de 2013, Portman anunció que apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, una decisión sorpresiva a la que llegó dos años después de que su hijo, Will, le dijera que era gay. “Es la política correcta y creo que es un mensaje importante para enviar”, agregó Portman. “Algunos de mis colegas republicanos me dijeron esta mañana: ‘Es solo un proyecto de ley para dar un mensaje’. Y dije: ‘Pero es un mensaje importante’. "

Los senadores republicanos Thom Tillis de Carolina del Norte y Lisa Murkowski de Alaska también indicaron que probablemente apoyarían la legislación, que ya fue copatrocinada por la senadora republicana Susan Collins de Maine. Con cuatro senadores republicanos ya anunciando su voto a favor, los demócratas necesitarían seis más para alcanzar el umbral de 60 votos requerido para evitar una maniobra obstruccionista, suponiendo que los 50 senadores que participan en el caucus con los demócratas voten a favor, como se espera.

Sin embargo, quedó claro el miércoles que ninguno de los partidos estaba particularmente preparado para los cambios en el debate, y ambos bandos se sorprendieron por el nivel de apoyo republicano en la Cámara el martes por la noche. Para los demócratas, significó una oportunidad de codificar las protecciones del matrimonio entre personas del mismo sexo en la ley y no solo tener un lastre político para colgar a los republicanos.

Para los republicanos en el Senado, significó un grado de dificultad idear una estrategia unificada. Inicialmente habían pensado que simplemente podrían descartar el asunto como una jugada política, pero los 47 republicanos de la Cámara, algunos de “swing states”, otros que rara vez votan contrariamente a la postura del partido, ilustraron los riesgos políticos de no apoyar un tema que tiene a la opinión pública firmemente de su lado.

Algunos también habían argumentado anteriormente que las protecciones legislativas para el matrimonio entre personas del mismo sexo eran innecesarias porque era una ley establecida. Pero el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, en su acuerdo con el fallo que anuló las protecciones federales contra el aborto en Roe v. Wade, escribió que había casos futuros en los que el tribunal tenía el “deber de corregir el error” de los fallos anteriores, citando al matrimonio sexual entre ellos. Esos puntos de vista fueron reforzados en los últimos días por el senador republicano Ted Cruz de Texas.

“Ha abierto muchas puertas que ningún otro juez ha atravesado”, dijo el senador republicano Mitt Romney de Utah sobre la opinión de Thomas. Romney, quien era gobernador de Massachusetts cuando el estado se convirtió en el primero en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo a pesar de que él se opuso a la decisión, dijo que no había decidido si apoyaría la legislación del Senado.

La anulación del derecho al aborto fue uno de los temas principales durante la última Marcha del Orgullo en Nueva York. Para muchos activistas y políticos, el matrimonio igualitario podría ser el próximo derecho en ser tumbado por la Suprema Corte (REUTERS/Jeenah Moon)

“Claramente, la legislación de la Cámara es innecesaria dado que la ley es la misma”, dijo. “Echaremos un vistazo a medida que se nos presente”.

Varios republicanos afirmaron que aún no habían leído la legislación o afirmaron no estar al tanto de las acciones de la Cámara. “Todavía no la he mirado”, dijo el senador republicano Richard Burr de Carolina del Norte. “¿Se aprobó? Ni siquiera lo he visto todavía”, dijo la senadora republicana Cynthia M. Lummis de Wyoming. Cuando se le preguntó si apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo en general, Lummis dijo: “Todavía no he visto el proyecto de ley. Voy a ver qué dice el proyecto de ley”. La senadora republicana Deb Fischer de Nebraska dijo: “No lo he mirado”, cuando se le preguntó sobre sus pensamientos iniciales sobre el proyecto de ley.

La votación de la Cámara sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo fue la respuesta más reciente a la anulación del aborto por parte de la Corte Suprema, en medio de una mayor preocupación de que también se podrían restringir otros derechos. La Cámara de Representantes codificó la semana pasada el acceso a las protecciones de los derechos reproductivos que se delinearon en Roe, y también otorgó protecciones a quienes viajan fuera del estado para obtener un aborto. Esa medida solo obtuvo el apoyo de tres republicanos.

La representante republicana Nancy Mace de Carolina del Sur, a diferencia de otras mujeres de su partido que han dicho que tales decisiones deberían dejarse en manos de los estados, argumentó que la reversión de Roe v. Wade abre la puerta para que el Congreso considere preguntas sobre la igualdad matrimonial y la anticoncepción.

“Esas son cosas que deberíamos estar protegiendo. Tenemos la oportunidad de hacerlo, y deberíamos estar haciéndolo porque cuando anulas un caso como Roe v. Wade y miras el papel del federalismo, hay un papel para el Congreso y los estados, “, dijo sobre los votos de esta semana. Mace votó a favor del matrimonio igualitario el martes.

La Casa Blanca ha estado siguiendo de cerca las acciones del Congreso y estaba rastreando las posiciones de los republicanos individuales del Senado sobre la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero los funcionarios de la Casa Blanca todavía estaban tratando de calibrar cuánto involucrarse públicamente, tratando de determinar si la presión pública del presidente Joe Biden sería una ventaja o un obstáculo para asegurar más votos republicanos.

“Es un orgulloso defensor del derecho de las personas a casarse con quienes aman y está agradecido de ver el apoyo bipartidista a ese derecho”, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Él cree que no es negociable y que el Senado debe actuar con rapidez para llevar esto al escritorio del presidente. Quiere firmar esto. Por lo tanto, necesitamos esta legislación e instamos al Congreso a actuar lo más rápido posible”. La vocera evitó decir de todas formas si Biden estaba involucrado personalmente o llamaría a los senadores y los instaría a apoyar la legislación.

Pero los funcionarios de la Casa Blanca dicen que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema único entre las cuestiones sociales en la que los republicanos están dispuestos a ceder, pero no es una señal de un cambio de actitud.

El presidente Joe Biden durante un evento para celebrar el Mes del Orgullo el pasado junio en la Casa Blanca (REUTERS/Sarah Silbiger)

En encuestas realizadas por Gallup, que ha seguido durante mucho tiempo la opinión pública sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el apoyo alcanzó un nuevo máximo este año, con un 71% que dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser reconocido por la ley como válido. En 1996, el 27% dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser reconocido por la ley como válido, y el apoyo ha aumentado constantemente desde entonces.

El apoyo republicano al matrimonio entre personas del mismo sexo se ha duplicado aproximadamente durante la última década en las encuestas de Gallup, alcanzando el 55% en mayo. El apoyo entre los mayores de 65 años, generalmente un grupo de votantes históricos del Partido Republicano, también ha aumentado significativamente, del 39 % en 2011 al 58 % este año.

Pero en cuanto al derecho al aborto, las tendencias han sido mucho más consistentes, con un apoyo aún mayoritario pero sin cambios drásticos. Este año, por ejemplo, Gallup descubrió que el 58 % de los estadounidenses dijeron que no les gustaría ver revocado el derecho al aborto, la misma proporción que tenía esa opinión en 1989.

Luego de la votación del martes, varios republicanos de la Cámara explicaron sus decisiones con más detalle.

La representante republicana Nicole Malliotakis de Nueva York reflexionó sobre algunos de los cambios dentro de ambos partidos. Como legisladora estatal en Nueva York, había votado en el pasado en contra de un proyecto de ley que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, un voto del que se arrepintió. “Durante la última década, he asistido a dos bodas de parejas que merecen el mismo reconocimiento y protección ante la ley”, dijo, al explicar su decisión de votar a favor de codificar el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ley federal.

El representante republicano Scott Perry de Pensilvania defendió su voto, diciendo que quería proteger los matrimonios interraciales y aludiendo a los problemas que podrían surgir si se anularan los matrimonios. “De acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, mi voto afirmó mi creencia de larga data de que los estadounidenses que celebran acuerdos legales merecen vivir sus vidas sin la amenaza de que nuestro gobierno federal disolverá lo que han construido” , dijo.

El representante republicano Brian Mast de Florida, quien votó a favor de proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo pero también criticó a los demócratas por apresurar la legislación, lo expresó de manera más directa.

“No me podría importar menos con quien alguien se casa, se relaciona, se enamora, o de qué género es”, dijo. “No voy a involucrarme en la discusión política de esa discusión”.

(The Washington Post)

SEGUIR LEYENDO: