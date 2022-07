Por qué “Thor: Love and Thunder” es la película más queer y diversa de Marvel

Natalie Portman y Chris Hemsworth, protagonistas de "Thor: Love and Thunder" (Marvel Studios)

Después de la polémica que suscitó el beso de Lighyear, nadie esperaba que Disney regresara tan pronto a la batalla por incluir diversidad LGBT+ en sus contenidos. Y si bien la serie de Baymax (el spin-off de uno de los personajes más queridos del largometraje animado Big Hero) trajo a la plataforma Disney+ al primer personaje trans, vaya: nada como las polémicas que causa que personajes abiertamente diversos lleguen a la gran pantalla, abriendo una vez más la discusión acerca de la famosa “inclusión forzada”.

[Advertencia: a partir de este punto, esta nota puede contener algunos spoilers ligeros]

Ahora, con la llegada a los cines de “Thor: Love and Thunder”, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta es la cinta más gay del todo el UCM. Y no, no hay nada forzado en ello: la inclusión de personajes LGBT+ funciona perfectamente y fluye de manera orgánica en la narrativa, además de que respeta el punto de partida de los cómics (algo que muchos suelen criticar de otras producciones). Pero vayamos analizando punto por punto por qué afirmamos que la nueva entrega del llamado ‘Vengador más fuerte’ es —al menos hasta este momento— la más “LGBT friendly” de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Una Valquiria que al fin puede mostrar sus colores

Hace 5 años, cuanto “Thor: Ragnarok” llegó a los cines, muchas personas quedaron encantadas con el debut de uno de los personajes femeninos más fuertes del UCM: Valquiria. Y la pregunta obligada que surgió desde que esta mítica guerrera apareció en los avances, es si Marvel se atrevería a dar “el gran paso” y la mostraría como parte de la comunidad LGBT+.

Para los no entendidos en las historietas, Valquiria es un personaje que fue expresamente concebido como parte de la diversidad. De hecho, en la serie de cómics “The Fearless Defenders”, Valquiria es bisexual de manera (muy) explícita e incluso sostiene una relación con la antropóloga e investigadora Annabelle Riggs. Con estos antecedentes se podía esperar que fuera bisexual también en su versión cinematográfica, sin embargo su orientación fue suprimida en el corte final de “Thor: Ragnarok”.

¿Cómo se dio esta censura? El director Taika Waititi habría filmado una escena en la que una mujer semidesnuda abandonaba el dormitorio de Valquiria, sugiriendo una relación con ella. La razón para que esta escena fuera eliminada —según lo que el mismo director cuenta y que fue la razón ofrecida por los productores— es que “la secuencia era un distractor dentro de la trama”.

Valquiria (izquierda), interpretada por Tessa Thompson, es la heroína queer de la película (Marvel Studios)

A pesar de esta censura, Tessa Thompson —la actriz que da vida a Valquiria y quien también es bisexual en la vida real— siempre interpretó a su personaje desde una óptica bisexual. Y lo ha dicho de forma clara en diversas entrevistas, como cuando manifestó: “En Thor:Ragnarok hubo cosas que hablamos sobre la caracterización, pero que quizá no sean explícitas en el film. Hay un gran plano mío cayendo con una de mis hermanas, que acaba de ser asesinada. En mi cabeza, ésa era mi amante.”

Finalmente el personaje de Valquiria en “Thor: Love and Thunder” ha superado la censura, y expresa abiertamente en sus diálogos que se siente atraída por mujeres. Y no solo eso: incluso besa galantemente la mano de una de las jóvenes acompañantes de Zeus. Una cosa que también llama la atención, es que cuando desempeña su rol de gobernante de Nuevo Asgard se nombra a sí misma “King Valquiria” y no “queen”, por lo que podríamos estar también ante un personaje de género fluido. ¡Vaya forma de salir del clóset!

Madres lesbianas que se muestran de manera orgánica

El tema de la lesbomaternidad parece estar teniendo especial importancia en Disney, porque luego del polémico beso de un segundo en Lightyear, una vez más “Thor: Love and Thunder”, muestra una secuencia en la que dos madres se toman de las manos preocupadas, debido a que uno de sus hijos es raptado por Gorr, El Carnicero de Dioses.

Al igual que en la escena de Lightyear, aquí tampoco hay nada que realmente escandalice o que vaya más allá de un segundo, pero sí abona a un camino de representación positiva en el que todas las familias tienen cabida.

Esta pareja de mujeres consolándose mutuamente ante su pérdida muestra que las parejas LGBT+ pasan por los mismos sentimientos de desasosiego cuando sus hijos están en problemas. Con una escena “simple” y breve, “Thor: Love and Thunder” dice que el amor de los padres y madres de la diversidad es tan incondicional como cualquier otro.

Korg: otro personaje que al fin sale del clóset

Despues de la representación de una mujer bisexual y dos mujeres lesbianas, el turno es ahora de Korg, un personaje alienígena masculino que desde “Thor: Ragnarok” ya tenía algunas manierismos ambiguos y que es interpretado por el mismo director Taika Waititi.

A decir de Waititi, Korg siempre había sido pensado como un personaje gay, pero no había manera de introducir su historia de manera orgánica en el filme. Contrastando con su complexión corpulenta y su textura de roca, Korg tiene una voz dulce y siempre se ha mostrado como un personaje muy sensible. Pero no fue sino hasta “Thor: Love and Thunder” que al fin pudo contar que no solo es gay, sino que en su raza/especie no existen las hembras.

El director y actor Taika Waititi en el estreno de "Thor: Love and Thunder" en Londres esta semana (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Nosotros nacemos cuando dos tipos se toman de la mano durante un mes. Y se aman tanto que entonces nace un pequeño como nosotros”, le cuenta a Valquiria.

Además de esta historia donde se aclara que viene de una familia homoparental, Gork al final de la cinta encuentra el amor con otro ser de la raza Kronan. Al igual que sus padres, él y su pareja Dwayne se toman de la mano durante un mes y “dan a luz” a un nuevo pequeño, mostrando así este filme a la segunda pareja de padres gays del UCM (la primera apareció en “Los Eternos”).

La película más gay de Marvel… hasta ahora

El director Taika Waititi nunca ha temido mezclar temas serios con momentos de comedia delirante. Basta con ver “Jojo Rabit” para darnos cuenta de que puede introducir humor ácido incluso en una historia que se desarrolla en la Alemania nazi. Y este contraste narrativo es algo que en “Thor: Love and Thunder” ocurre también. Muchos se preguntaban cómo haría el escritor y director para tomar temas como la diversidad sexual o el cáncer de Jane Foster (Mighty Thor) sin caer en un tono de parodia o irrespeto, pero vaya que lo logró.

Los actores también saben de estos esfuerzos en pro de la inclusión y están orgullosos. En una de las primeras proyecciones ante el público, en una sesión de preguntas y respuestas un fan no tuvo empacho en preguntarle a Natalie Portman (quien interpreta a Mighty Thor/Jane Foster) “¿Qué tan gay es esta película?”. “Muy gay” es todo lo que dijo ella, sonriendo. Por su parte, el director neozelandés tomó el micrófono y añadió gritando jubiloso “¡Súper gay! ¡Disfrútenlo!”, a lo que el público respondió con risas y aplausos.

Tal parece que desde los cómics —e incluso desde la mitología nórdica— el destino de Thor estaba sellado. Ya desde entonces se podía ver al Dios del Trueno viajando entre dimensiones con ayuda del Bifrost, un camino con los colores del arcoíris que si bien es parte del imaginario nórdico, hoy, en su versión cinematográfica, es una alegoría de este camino que Disney está siguiendo hacia la representación inclusiva. Sí: “Thor: Love and Thunder” es la película más gay del UCM, pero eso es hasta ahora, porque no sabemos qué nos depare el futuro. ¿Se materializará la pareja que los fans piden entre Valquiria y Capitana Marvel? ¿Veremos más de Phastos, el personaje gay en Eternals? ¿América Chávez tendrá novia en el futuro? ¡El camino del arcoíris en Marvel aún tiene muchas sorpresas!

