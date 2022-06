¿Qué son las personas no binarias?

Qué es ser no binarie, por Marico Carmona

Hola, soy Marico Carmona y soy trans no binarie. ¿Y eso qué es?

Las personas no binarias son aquellas que se salen del binarismo de género, o sea, que no se identifican ni como hombre ni como mujer, o al menos no todo el tiempo.

Y entonces... ¿qué son? Son personas no binarias. ¿Mitad hombre, mitad mujer? No, de nuevo: son no binaries.

Lo primero que hay que hacer para entender qué significa ser no binarie es dejar de pensar las distintas identidades como una línea recta en donde en un extremo están las mujeres y en otro extremo están los hombres.

Hagamos un ejercicio.

Pensemos en cambio en las estrellas: pensemos que ser hombre es una de ellas, que ser mujer es otra, que pueden estar cerca o lejos, pero hay alrededor millones de otras estrellas distintas. Toda una galaxia de posibilidades con las que identificarse.

Las personas no binarias serían entonces otra estrella, o mejor dicho, muchas otras estrellas. Porque hay tantas maneras de ser no binarie como personas no binaries en el mundo. No somos todes iguales entre nosotres, así como no son iguales todas las mujeres ni todos los hombres entre sí.

¿Y cómo trato a alguien no binarie?

Bueno, básicamente como tratarías a cualquier otra persona... Ahora, sí lo que estás queriendo preguntar es con qué pronombres te referís a esa persona, es decir ella/él o elle, lo mejor que podés hacer es preguntar: “Disculpame... ¿qué pronombres usás?

Y ¿para qué tantas etiquetas? ¿Es necesario nombrar todo? ¿No es mejor que cada une sea lo que quiera ser y ya?

En un mundo ideal, sí. Pero en este mundo dominado por la norma, nombrar las cosas nos puede ayudar a encontrarnos con otras personas que se nos parezcan. Sean millones, miles, cientos, decenas, o solamente uno. Es importante encontrarnos, saber que existimos, que sepan que existimos.

Porque en este mundo lo que no se nombra, no existe.

