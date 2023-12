Elige tu propia lectura: estos son los libros que no te podés perder en 2024

Las editoriales adelantaron a Infobae Leamos algunos de sus lanzamientos 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo habitual a esta altura del año, no importa de qué año, es hacer balances sobre lo que pasó desde enero, el enero del año corriente, hasta estos días de reflexión. Lo que le sigue a esos balances, muchas veces, es ponerse objetivos, metas, para el año que está a punto de hacer su debut.

A veces esa meta es hacer más actividad física, a veces es conocer un pueblo nuevo por semestre, a veces es aprender un idioma, a veces es arreglar esa parte de la casa de la que nunca hay tiempo para ocuparse. Y a veces, sobre todo en estos tiempos que corren tan vertiginosos, la meta es leer más, reencontrarse con el hábito de la lectura, sumergirse en una buena historia que crezca página a página.

El 2024 que está a punto de empezar promete tiempo de lectura para desconectar de la realidad y volver a conectarse con ideas renovadas. Para transitar paisajes emocionales, historias ajenas, voces que resuenan y realimentan las ganas de leer, de vivir, de seguir ampliando el horizonte del pensamiento y la imaginación. Estas son algunas de las muchas novedades editoriales que promete el año que está comenzar, signado por mujeres escritoras, ensayos, libros ilustrados y, sobre todo, felicidad lectora. ¡A leer y brindar!

Las irlandesas toman la palabra

La literatura irlandesa siempre va adelantada. Mientras Jonathan Swift, Oscar Wilde, James Joyce, Bram Stoker y Beckett, entre otros, constituyen los súper clásicos del país del norte -y para todo el mundo-, Maggie O’Farrell y Claire Keegan se encuentran entre nuestras favoritas contemporáneas.

Claire Keegan, referente contemporánea de la literatura irlandesa.

En 2021, la novela Hamnet de Maggie O´Farrell propuso un viaje al corazón profundo de la familia shakesperiana para dar una historia plena de afecto, dolor y pérdida. En 2024, llega a nuestras playas La distancia que nos separa, que editará Libros del Asteroide y que hasta ahora permanece inédita en español. Narra la historia de amor entre dos personas que el destino fuerza a mantener alejadas.

En Londres, una tarde de febrero, Stella ve a un hombre que le recuerda a alguien del pasado. En el mismo momento, Jake celebra el año nuevo chino en Hong Kong. Stella y Jake no se conocen, pero acabarán coincidiendo en un lugar remoto de Escocia. Maggie O’Farrell, la escritora revelación para la crítica británica actual, ha creado una obra cautivadora sobre vidas paralelas, identidades desplazadas y secretos de familia.

En 2024, también la editorial Eterna Cadencia publicará a una irlandesa favorita de la crítica: Claire Keegan. Bien tarde en el día es el título de la nueva nouvelle de Keegan, autora de Recorre los campos azules y Cosas pequeñas como esas. Traducida por Jorge Fondebrider, la pequeña gran novela propone una breve y conmovedora historia que sigue las derivas de un hombre que, al finalizar su semana laboral y enfrentarse al vacío del sábado y domingo, recuerda a una mujer con quien podría haber pasado su vida. Causas y azares, con la nostalgia vital a la que Keegan nos tiene acostumbrados.

Por otra parte, en 2024 también llegará una colección de Cuentos irlandeses contemporáneos publicada por Eterna Cadencia. Se trata de una antología de veinticinco relatos cuidadosamente seleccionados y prologados por Sinéad Mac Aodha y Jorge Fondebrider. La recopilación incluye textos de Maeve Brennan, Nicole Flattery, James Joyce, Claire Keegan, Colum McCann, Frank O’Connor y Colm Tóibín, entre otros, en traducción de Matías Battistón, Andrés Ehrenhaus, Jorge Fondebrider, Inés Garland, Jan de Jager y Pedro Serrano. ¡Festín!

Nora es genial

"No me gusta mi cuello", de Nora Ephron.

No me gusta mi cuello, dice Nora Ephron, y aprovecha esta apreciación para dar título a su nueva colección de relatos que próximamente publicará Libros del Asteroide. La autora del guión de Cuando Harry conoció a Sally, entre otras delicias (imperdible su No me acuerdo de nada), desata en estas páginas consejos prácticos y mucha sabiduría acerca de su experiencia como madre y de su síndrome del nido vacío; del precio de vivir en su adorada Nueva York; del amor tras un divorcio; de envejecer y entonces la tintura para el pelo, la cinta de correr, las comidas y ¡por supuesto! las cremas cosméticas que prometen milagros pero que no logran hacer desaparecer las arrugas del cuello. Desenfada, súper ágil, sabia mujer: esperamos ansiosamente tus palabras.

Y Lydia, también

No puedo ni quiero tituló Lydia Davis hace algunos años a su colección de relatos breves y rebreves, atravesados todos por sus observaciones agudas y mucho humor. A diez años de su última entrega de ficción, Lydia Davis explora, en Our Strangers (Nuestros extraños), temas que van desde el matrimonio hasta el descaro de insectos diminutos. El volumen será traducido por Eleonora González Capria y editado por Eterna Cadencia. Para disfrutar de la genial capacidad de Davis de convertir en fascinante lo cotidiano.

Nada más

Una mujer de más de ochenta años dicta unas pocas frases al día a lo largo de su último año de vida. ¿Ella sabe que es el último año de su vida? Esas palabras están dirigidas a su amante, que no sólo las mecanografía, sino que también es el objeto de las pasiones tumultuosas que se desprenden de ellas. ¿Él es destinatario o sólo escriba de la voz de la dicta?

Marguerite Duras narró su último año de vida, que ahora se publicará.

Esa mujer es Marguerite Duras, una de las escritoras francesas más importantes de todos los tiempos, que muere tres días después de la última entrada de este libro. Nada más, publicado por Periférica es un volumen intenso, lleno de frases terminantes y de despedida.

Los clásicos nunca defraudan

Por si faltara alguna dosis de Virginia Woolf, este año Ediciones Godot reedita La habitación de Jacob de la genial escritora post victoriana. Una narración fragmentaria, con descripciones vívidas y una intrincada representación de las relaciones para dar el retrato de un hombre y su búsqueda de identidad en un mundo cambiante.

Además, en la reedición de discreto lujo que Ediciones Godot viene haciendo de Samuel Beckett, llega Belacqua y Los huesos de Eco, cuentos que le dan vida al personaje del Purgatorio de Dante. Sencillamente imperdible, para surfear las aguas del año que vendrá.

Godot reeditará a Beckett.

Campo de maniobras

El ensayo supone un espacio de reflexión, de prueba de ideas, de idas y vueltas alrededor de una o varias hipótesis. No tiene el peso determinante de la teoría y a menudo abreva en la narración de hechos personales o anécdotas del autor. Se trata de una voz reflexiva probando, ensayando justamente, algunas ideas y ofreciéndolas a los lectores para seguir alimentando el engranaje del pensamiento. Bienvenidos los ensayos, que serán aire fresco en este año que se promete caldeado.

Ensayos Naturales, el libro de Henry David Thoreau que publicará Interzona, propone una travesía para desentrañar el pensamiento sobre la naturaleza, desde escritos con una visión trascendentalista hasta trabajos impregnados de cientificidad. En la obra, también se entretejen relatos con una finalidad más literaria: relatos de viajes y descripciones de paisajes. La palabra de Thoreau es un testimonio apasionado de la necesidad imperiosa de preservar la integridad de la naturaleza en medio de los embates de la modernidad.

El primer lanzamiento del año de la editorial Caja Negra será Deseo postcapitalista, de Mark Fisher, un libro súper esperado por los seguidores de este filósofo irreverente contemporáneo y por los lectores de Realismo capitalista. La obra reúne las clases del último curso que Fisher dio en Goldsmiths, Universidad de Londres, y completa la Biblioteca Fisher de la colección Futuros Próximos.

En 2024 se publicará Pumper Nic: nacimiento, auge y decadencia de un sueño americano argentino, de Solange Levinton, periodista argentina que ganó el Premio de No Ficción Del Asteroide 2023 con este texto basado en la historia sociocultural de la emblemática hamburguesería Argentina.

La botánica en el centro de este libro.

También en 2024 será publicado el texto ganador del Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente 2022. Se trata de Sumario de plantas oficiosas. Un ensayo sobre la flora, del colombiano Efrén Giraldo que editará Godot. Los textos de este libro hablan sobre trasplantes, extinciones e invasiones y buscan contribuir al inventario de ficciones e iconografías de las plantas. Reúnen especies reales e imaginarias, provenientes de intereses, preferencias e historias de vida propias y ajenas. Una relación intensa y pasional con el mundo vegetal.

Además, cuatro conferencias de Gertrude Stein llegan en el volumen de Narración que editará Interzona. Se trata de una serie de encuentros que Stein ofreció ante un auditorio repleto en la Universidad de Chicago en 1935. Narración revela los pensamientos de la legendaria escritora sobre la energía y la movilidad del pueblo estadounidense, el efecto del modernismo en la forma literaria, la naturaleza de la historia y su registro, y la inventiva de la lengua inglesa, en particular, su variante estadounidense.

Entre tanto, Fondo de Cultura Económica presentará Prólogos recienvenidos, de Ricardo Piglia, que reúne los prólogos de la Serie del Recienvenido, último trabajo de Piglia como editor. En estos textos, que presentan libros de Ana Basualdo, Sylvia Molloy, Libertad Demitrópulos, Germán García y Miguel Briante, entre otros, el autor de Respiración artificial pone en diálogo cada obra con distintos movimientos literarios y políticos, y también con autores clásicos como Hemingway, Faulkner, Joyce o Virginia Woolf. Para leer en profundidad.

En su nuevo libro, Beatriz Sarlo se pregunta si la cultura contemporánea puede pensar algo nuevo. (Adrián Escandar)

En febrero llega el nuevo libro de Beatriz Sarlo, Las dos torres, en el que, a partir de la literatura, el arte y el estado actual de la esfera pública, la crítica literaria y especialista en estudios culturales se pregunta si la cultura contemporánea puede pensar algo nuevo. Gran pregunta que intentará responder en el volumen editado por Siglo XXI.

Las formas breves

En Teoría del tacto, publicado por el sello Entropía, Fernanda García Lao se lanza al cuento corto otra vez, esta vuelta en un tono más poético pero igualmente descarnado para describir los vínculos humanos. También se prepara en Entropía un libro de ensayos breves (aún sin título) de Marcelo Cohen. El crítico Juan Comperatore viene realizando un trabajo de compilación y curaduría de todos los artículos ensayísticos publicados por Cohen que aún permanecen inéditos. Este año se publicará el el primer volumen de lo que promete ser una antología exquisita.

Cultura, pobres y ricos

Las estrategias del pobre no son las mismas de quien ostenta el poder: la cultura no es unívoca, se expresa pluralmente desde los rincones menos esperados. La cultura en plural, un clásico de Michel De Certeau que publicará Godot, reflexiona sobre los caminos diversos que toma la cultura para desprenderse del poder dominante y dar una nueva forma al presente. Y llega este año en una flamante edición local. Es imposible atravesar este libro y leer las expresiones culturales de la misma forma. Para reflexionar sobre este presente sobrecargado de cuestionamientos, dilemas y conflictos.

Con formato de diccionario

Nunca está de más dejarse tentar por la disposición del formato diccionario para echar una mirada sobre el mundo, el mundo de la literatura latinoamericana, en este caso. Porque en 2024 llega a las librerías el Atlas de la literatura latinoamericana coordinado por la escritora argentina Clara Obligado y editado por Nórdica. Ordenados por país de origen, se abordan las principales obras de la literatura latinoamericana comentadas por autores como Leila Guerriero, Federico Falco, María Negroni, Edmundo Paz Soldán, Liliana Colanzi, Lina Meruane, Mónica Ojeda y Fernanda Trías, entre otros. Imperdible.

Clara Obligado y su "Atlas de la Literatura Latinoamericana".

El maldito

Vilem Flusser fue un escritor nacido en Praga y nacionalizado brasilero. Entre San Pablo y República Checa, Flusser dio clases de filosofía y escribió por lo menos dos libros memorables. Uno es la Historia de la fotografía y el otro, que próximamente editará Interzona en Buenos Aires, es la Historia del diablo. En este texto, el autor elogia al Diablo, “príncipe tan glorioso” que ha entusiasmado a tantos a lo largo de la historia de la humanidad, en alabanza del cual tantos se han enfrentado a las llamas “con ardiente dedicación”.

Parodiando los textos sagrados, Flusser intenta suspender nuestras ideas preconcebidas sobre el Diablo para tratar de reconocer a este personaje que él identifica con la Historia misma. Para que Mandinga, Satanás o el Innombrable acudan a nuestras horas de lectura.

Otra historia

En cuanto a la historia, llega del italiano Carlo Ginzburg La letra mata, una serie de ensayos publicados por Fondo de Cultura Económica que se dedican al análisis minucioso de casos concretos, una versión de la microhistoria. En el centro de estos casos se encuentran personajes célebres (Maquiavelo, Miguel Ángel, Montaigne) o semidesconocidos y un elemento recurrente: la reflexión sobre el método, sobre el entrelazamiento entre “casualidad” y “azar”, y casos de estudio y elementos aleatorios a menudo producidos deliberadamente. Un viaje por la imaginación filosófica como sólo el autor de El queso y los gusanos puede hacerlo. Imperdible.

Carlo Ginzburg, historiador italiano. (Photo by Ulf Andersen/Getty Images)

Entre tanto, el periodista y divulgador Luciano Wernicke va poniendo punto final a su Historia de la Selección Argentina. El autor de Historias insólitas de los Mundiales de fútbol, Historias insólitas de los Juegos Olímpicos y Doctor y campeón (una autobiografía de Carlos Bilardo, 2014), entre otros muchos títulos, sale a la cancha esta vuelta con una investigación sobre el equipo de fútbol que nos hace amar, reír y llorar en partes (casi) iguales cada cuatro años. Editado por Planeta, es un libro para leer en la espera del próximo Mundial.

A todo color

Criatura editorial publicará una edición ilustrada de La ciudad, de Mario Levrero. Esta novela, la primera de la trilogía involuntaria del autor, publicada originalmente en 1979, es un viaje onírico de un personaje que busca llegar a un lugar seguro, aunque no sabe exactamente adónde. Con la excusa del aniversario de 300 años de la fundación de Montevideo, la ciudad que está en el horizonte de esta novela, se presenta esta edición conmemorativa ilustrada por Alfredo Soderguit. Estará para la Feria del Libro de Buenos Aires.

Sumar a la biblioteca

Si Autorretrato de Édouard Levé planteó un nuevo modo de la descripción en primera persona, la colección de textos inéditos de Levé promete ser uno de los platos fuertes del año que comienza de la editorial Eterna Cadencia. Se trata de un hallazgo post mortem que incluye una variedad absolutamente singular de curiosidades literarias –paseos por París, un diccionario inconcluso, poemas, entradas autobiográficas, canciones, ensayos– en las que emergen las mayores obsesiones del pintor, fotógrafo y escritor francés. Con traducción de Matías Battistón.

Stephen Dixon, uno de los autores contemporáneos más celebrados de la lengua inglesa.

En este mismo plan de publicar misceláneas y recortes de autores consagrados, se sumará Letters to Kevin (Cartas a Kevin) a la extensa obra del estadounidense Stephen Dixon. Se trata de una farsa absurda, ilustrada por el propio autor, en la que un hombre de Nueva York se embarca en una aventura pesadillesca al intentar concretar una llamada telefónica; uno de los libros más osados del considerado por la crítica “escritor de escritores”, con traducción de Ariel Dilon.

Para chicos, es decir, para todas las edades

Siglo para chicos es el nuevo proyecto de libros infantiles de no ficción de la editorial Siglo XXI. Dirigida por Laura Leibiker, editora especializada en literatura infantil y juvenil, a partir de febrero se presentará un título por mes de la colección Entender y participar que en la primavera democrática y desde la pluma genial de Graciela Montes lanzó la editorial El Quirquincho. Los títulos que se vienen son: ¿Qué es esto de la democracia?, de Graciela Montes (febrero), ¿Cómo se hace justicia?, de Montes y Paula Bombara (marzo), ¿Por qué hay tantas provincias?, de Montes y José Natanson (mayo) y ¿Qué pasa dentro del Congreso?, de Graciela Cabal y Noelia Barral Grigera (junio). Y siguen muchos más.

Dos artistas geniales se encuentran en un libro álbum que se las trae. Se llama De un gris antiguo, con textos de Alejandra Kamiya e ilustraciones de Yael Frankel, la propuesta es salir a buscar el río. El relato, publicado por Limonero, lleva por el camino hacia una orilla. Un andar sosegado, coreográfico y sensitivo de una niña solitaria que sale al mundo con un elefante. Un recorrido contado en potencial –como si se tratara de un sueño o un deseo– e ilustrado por una mezcla de trazos primitivos y recortes casi documentales.

Graciela Montes, ya un clásico de la literatura infantil. (Crédito: Gabriela Vigon)

La editorial Iamiqué (de libros de divulgación de las ciencias para chicas y chicos) promete varias novedades: por un lado, un nuevo libro de las autoras de Pubertad en marcha se suma a la serie Sin vueltas. Además, de la mano de Hernán Grecco, autor de Física hasta en la sopa, la editorial inaugura una nueva serie, con un tema muy esperado: la historia de los transportes.

Y el plato fuerte del año promete ser el segundo libro del epistemólogo Santiago Ginnobili, autor de Una gran familia (sobre Charles Darwin y la teoría de las especies) que en esta ocasión se anima con la astronomía y nos cuenta cómo las ideas de grandes científicos como Kepler y Galileo nos ayudaron a pensar y entender nuestro lugar en el mundo. ¡Qué ansiedad!

Mientras tanto, Lucas Nine, autor integral, llega para todo público con Visto de lejos, publicado por Limonero. El libro plantea un tema de perspectivas: ¿Cómo es que, al mismo tiempo, lo pequeño puede ser grande y lo grande, pequeño? Una tarde, Paolo descubrirá que las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. Una invitación para volver a mirar con ojos de niño (de asombro) la realidad.

Hay de todo para elegir. Es sólo cuestión de decidir con qué páginas empezar el año que está a punto de llegar.