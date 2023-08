Los oscuros secretos de las casas de juego, la ludopatía y la violencia al descubierto en una novela

Los peligros de los juegos de azar.

Luego de La rebelión de los buenos, por el que obtuvo el Premio Fernando Lara, el escritor Roberto Santiago hizo una nueva apuesta para el público adulto con la publicación de Ana Tramel, un título que logró tanto éxito que fue convertido en una serie de televisión por RTVE.

Aunque enfocado casi toda su carrera en la creación de historias para niños y jóvenes, Santiago tiene la capacidad de escribir relatos capaces de mover a otro tipo de lectores, pues es también dramaturgo, director cinematográfico y guionista.

Le puede interesar: Un médico enloquecido y un bisturí letal: el brutal femicidio que cambió la historia de Brasil para siempre

Trailer de ‘Ana Tramel’. El juego

¿Qué hay más allá del juego y el azar, uno de los negocios más poderosos de la historia?

Esta es la historia de Ana, una abogada con grandes habilidades que guarda profundos secretos acerca de su vida familiar y su historia. Sin embargo, ese lugar al que decidió negarse a volver parece estar más cerca de lo que cree.

No ha tenido un camino fácil, tuvo que pasar por muchas situaciones antes de convertirse en una penalista famosa que trabaja en los mejores despachos de abogados defendiendo los casos más codiciados, pero essos años de gloria también quedaron atrás.

Ahora, Ana ya no soporta la realidad, ha perdido el brillo en su trabajo y sobrevive tomando licor, además de otras sustancias con las que quiere evadirlo todo. Allí, en ese fondo en el que pareciera no haber un destello de luz, alumbra una oportunidad para ella en forma de auxilio, esta vez, por cuenta de su hermano, al que no ve hace varios años.

Le puede interesar: Fusilado por “socialista, masón y homosexual”: quién fue Federico García Lorca, el poeta español más importante del siglo XX

Alejandro regresa a su vida porque necesita su ayuda como abogada, pero también su apoyo como hermana. Ha sido acusado de asesinar a Menéndez Pons, director del Casino Gran Castilla. Bajo este escenario nos es posible conocer cómo se mueven las casas de juego y todo lo que hay a su alrededor, como la ludopatía, los secretos, la violencia, los intereses económicos y un sin fin de aspectos de la industria poco conocidos.

A pesar de que había perdido contacto con su hermano, Ana decide brindarle la ayuda que necesita y por ello recurre a su antigua jefa, Concha, y a otras personas que formarán parte del equipo, entre ellas un investigador, un becario que padece problemas con el juego y una jurista que se ha graduado recientemente.

“Ana Tramel. El juego” de Roberto Santiago

Portada del libro: “Ana Tramel. El juego” de Roberto Santiago

Para Ana, esta es una oportunidad para recuperar los lazos con su hermano, pero también para volver a la abogacía y dejar en claro que no ha perdido su talento y que sigue siendo tan competente como siempre.

Le puede interesar: La ferocidad pasional en las páginas de “Amor sin fin”, la gran obra del escritor Scott Spencer

Sobre el autor: Roberto Santiago

Roberto Santiago (@Robrto_santiago/Twitter)

♦ Nació en Madrid en el año 1968

♦ Es novelista, guionista, taumaturgo y director cinematográfico

♦ Estudió Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid

♦Es recordado en el mundo del cine por su dirección en la película El penalti más largo del mundo

♦Algunos de sus libros: Ana Tramel, serie Los Futbolísimos, La rebelión de los buenos.

Seguir leyendo: