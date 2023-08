“No sé andar despacio, tiendo al exceso, me gusta la soledad”: intimidades en Instagram ahora en forma de libro

La escritora española, Elísabet Benavent, es conocida en sus redes sociales como Beta Coqueta. (Imagen: Infobae)

Luego del anuncio de la presencia en Netflix de la adaptación audiovisual de su libro Un cuento perfecto, vuelve a sonar una de las autoras más importantes de los últimos años, Elísabet Benavent, cuyo seudónimo Beta Coqueta quien se ha vuelto famoso en las redes sociales, donde ha divulgado sus historias románticas, como su saga En los zapatos de Valeria.

La autora española viene esta vez con un libro que “es un recopilatorio de cinco años de textos compartidos en Instagram”. Se trata de Los abrazos lentos, un espacio para abrir su corazón y su vida a los lectores con los cuales ha creado un estrecho lazo gracias a estos canales que le han permitido conquistar un público fiel, fanático de las veinte novelas que ha publicado hasta ahora.

“Nací con muchas carencias: no tengo paciencia, no sé andar despacio, tiendo al exceso, me gusta la soledad, doy portazos…”, figura en el prólogo del libro.

“Los abrazos lentos” de Elísabet Benavent

Portada del libro “Los abrazos lentos” de Elísabet Benavent

“La noche es para los valientes. Y para nosotros. Para los que se hablan en susurros al oído y se ríen por cosquillas y vergüenza.

La noche es para las brujas, los hechizos y las maldiciones. La noche es para los sueños, joder…, y también para joder un rato si es lo que quieres.

La noche es para las palabras lo que la magia para tus mejillas”.

(Fragmento de Los abrazos lentos).

Publicado en 2022, ese es quizá el libro más íntimo que ha escrito Elísabet Benavent, en él reunió reflexiones de su vida, esbozos y experiencias que dejó correr a través de sus manos mientras escribía, de manera que se aleja de lo más estricto de la ficción.

Estas reflexiones se entrelazan con cerca de 300 relatos personales, microrrelatos y cartas que en cortas composiciones revelan inmensos secretos de su vida y de su propio camino en distintas dimensiones. Uno de focos más importantes tiene que ver con el ejercicio mismo de la escritura, espacio al que dedica un momento de reflexión para reivindicar la expresión escrita como una necesidad del cuerpo y del alma:

“Las palabras, además, siempre han sido para mí un billete que invita a viajar a cualquier realidad imaginable. Lo más bonito de esta profesión es el ejercicio de empatía que supone, el disfraz, la posibilidad de ser quien quieras ser cuando quieras serlo. Las palabras no tienen dueño y, por eso, pueden ser utilizadas en vano, siempre y cuando no se lancen contra el pecho de nadie”, figura en el prólogo.

Catalogado también como un “cuaderno de viaje vital”, este libro será sin duda una joya para sus más fieles seguidores, especialmente para quienes quieran acceder a sus más íntimos pensamientos a través de su propia voz.

Los abrazos lentos puede leerse sin un orden en específico, pues no es una narración que requiere seguir una estructura determinada de lectura. De esta manera, los lectores podrán ir y volver a él cuando quieran, encontrando sus páginas una invitación a navegar por temas como el agradecimiento, la ansiedad, el sufrimiento, la melancolía, el amor, la creación y la esperanza.

En el libro también figuran ilustraciones obra de Laura Agustí, allí la artista conectó con las palabras de la autora para llevar una composición única que reúne los colores neutros con un texto genuinamente sensible.

“La posibilidad de que alguien sienta que tener este libro en la estantería es guardar muy cerca un punto de encuentro me ha animado a publicarlo. Pensar que todos estos textos puedan suponer un refugio donde buscar algo que reconforte también”.

Sobre la autora: Elísabet Benavent

Elísabet Benavent (Imagen: @betacoqueta/Instagram)

♦ Nació en Valencia, España en el año 1984.

♦ En redes sociales es conocida como ‘Beta Coqueta’.

♦ Es licenciada en Comunicación Audiovisual de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y máster en Comunicación y Arte.

♦ Sus novelas han sido referencia en el género del romance en la literatura española.

♦ Algunos de sus libros: Un cuento perfecto, El arte de engañar al karma, Todas esas cosas que te diré mañana, Cómo (no) escribí nuestra historia.

