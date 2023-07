Oda a la mujer afro: cuatro historias de identidad, empoderamiento y libertad

Día de la mujer afrodescendiente: historias de empoderamiento y libertad

Las mujeres afrodescendientes son referentes de lucha. A lo largo de la historia han enfrentado desafíos únicos, por lo que sus voces han tenido que ser más fuertes que todo lo que buscaba oprimirlas. La literatura ha tenido un papel fundamental, como elemento de encuentro y expresión para manifestar sus deseos y experiencias.

En el Día de la Mujer Afrodescendiente, el 25 de julio, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, celebramos su y reconocemos su lucha por la reivindicación de los derechos y la dignidad con historias y experiencias fascinantes.

En esta ocasión lo haremos presentando cuatro libros que resaltan la fuerza de la mujer afro, que ha inspirado a generaciones para abrazar su identidad y cultura.

“Mujer, Raza y Clase” de Angela Davis

“El día en que alguien exponga la realidad de las experiencias de las mujeres negras bajo la esclavitud mediante un análisis histórico riguroso, ella (o él) habrá prestado una ayuda inestimable. La necesidad de emprender un estudio de estas características no solo se justifica en aras de la precisión histórica, sino que las lecciones que se pueden extraer del período de la esclavitud arrojarán luz sobre la batalla actual de las mujeres negras, de todas las mujeres, por alcanzar la emancipación”. (Tomado de Mujer, Raza y Clase).

Iniciamos este corto recorrido con una mujer que ha dejado su nombre y lucha en alto. Ángela Davis es una activista, filósofa, política y académica afro que se ha convertido en uno de los máximos exponentes del feminismo antirracista y la defensa de los derechos.

Su obra, y en particular este libro, es una oda a la mujer afro, explora la relación que existe entre el género, la raza y la clase dentro del movimiento feminista. De esta manera resalta las luchas particulares que han vivido las mujeres afros y en ello, su papel en la búsqueda de la igualdad. Es un libro que reta a los estereotipos y permite una visión mucho más profunda sobre la opresión de las mujeres afro, hablando sobre racismo, sexualidad, violación, natalidad, limitantes, pero sobre todo historia.

“Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado” de Maya Angelou

“Si bien el proceso de desarrollo de una muchacha sureña es doloroso, la sensación de estar fuera de lugar es como el óxido de la navaja que amenaza con cortarte el cuello. Es un insulto innecesario”. (Tomado de Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado)

A modo de autobiografía, la poetisa, activista y escritora de origen estadounidense Maya Angelou, escribió este libro que es en realidad el primer volumen de una serie que se erige como novela de aprendizaje y que ha tenido un importante reconocimiento. En sus páginas, la autora decidió retratar la fuerza del carácter y el poder del mundo literario para contribuir a su lucha y a su propia sanación.

Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado es el reflejo de su propio crecimiento donde lleva al lector a lo más recóndito de su dura infancia, así como los eventos posteriores a su crecimiento que se fueron adhiriendo en el camino. Todo ello dará cuenta de una serie de lecciones a partir de un testimonio crudo que vivió también la población negra del sur de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX.

“Americanah” de Chimamanda Ngozi Adichie

“Pero no le gustaba tener que desplazarse hasta Trenton para trenzarse el pelo. No cabía esperar que en Princeton hubiera una peluquería donde trenzaran el pelo —las pocas negras que había visto en la ciudad tenían la piel tan clara y el pelo tan lacio que no se las imaginaba con trenzas—, y aun así, mientras esperaba el tren en la estación de Princeton Junction una tarde sofocante, se preguntaba por qué no había allí ningún sitio donde trenzarse el pelo”. (Tomado de Americanah)

Chimamanda Ngozi Adichie, reconocida autora nigeriana y distinguida especialmente por su obra y voz con un enfoque en temas de género, raza y cultura, escribió este libro en el que la protagonista es una mujer africana que emigra a Estados Unidos, donde explorará su identidad para encontrarse, pero donde también verá de frente una gran cantidad de desafíos relacionados con su raza y género.

En esta tercera novela, Chimamanda cuenta una historia en el transcurso de 15 años con varios personajes, pero donde es la mujer la que toma la mayor fuerza. En cada página la autora pondrá sobre la mesa temas de suma seriedad con elementos satíricos y emocionales que también hablan de su experiencia actual.

“Hija del camino”, de Lucía Asué Mbomio

“Le gustaban los turbantes, la ropa deportiva, los colores, los pantalones anchos, los escotes, las faldas vaporosas y los vestidos largos, nada apropiados para el contexto en el que se había movido antes de ir a parar a Londres. En el año que pasó en Malabo, la capital de Guinea, había optado por adaptarse y transformarse en otra persona, al menos por fuera. Y ahora, de vuelta a Europa, ya ni sabe quién es. Tampoco por dentro”. (Tomado de Hija del camino).

Esta es la novela con la que Lucía Asué Mbomio hizo su debut al mundo literario como una de las voces más influyentes de la comunidad negra en Europa, específicamente en España. Como periodista y colaboradora de la comunidad en línea para las mujeres afrodescendientes Afroféminas, lanzó este libro en el 2019, donde la búsqueda de la identidad y la crudeza del racismo son sus principales ejes.

Fruto de su experiencia, la autora de este libro se propuso narrar la historia de una mujer afroespañola y la realidad que enfrenta al ser hija de una madre blanca y un padre negro, donde la mezcla de los dos mundos será su sede de crecimiento, pero también de descubrimiento en el contexto español de los años 90.

Libros como estos (reconociendo que hay muchos títulos que dejamos por fuera), empoderan a las mujeres afro y se erigen como una herramienta poderosa para quebrar los cimientos de los estereotipos y así, servir de amplificador a las voces de mujeres como ellas, que tuvieron que vivir en carne propia los rezagos de una sociedad que las ha violentado históricamente. Más luchas que merecen ser contadas.

