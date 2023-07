La hija de una partera que no puede tener hijos es acusada de bruja y condenada a la horca

Mujeres señaladas como brujas fueron condenadas a la horca (guioteca)

Anna North, autora del libro Vida y muerte de Sophie Stark, en el que retrató la vida de una cineasta dispuesta a todo con tal de conseguir documentar las más crudas historias y desafiar los límites del arte, escribió también Proscrita, una obra que pone de nuevo el foco sobre la mujer, esta vez con una historia ambientada en 1890 con una mirada feminista y revolucionaria.

Tan fascinante como crudo y descarnado, la autora remonta a los lectores al Lejano Oeste, de ahí su toque a western, para presentar la historia de una mujer que no puede concebir, en una época en la que la mirada social pegaba sobre sus cuerpos como un azote moral y dictador que establecía cómo debían vivir su vida.

“Proscrita” de Anna North

“Proscrita” de Anna North (Alba Editorial)

Ada es una joven de 17 años que parece tener definido su destino desde antes de nacer, correr con la misma suerte de otras mujeres que nacen durante esa época. Allá en el año 1890 en el Lejano Oeste las mujeres están sometidas a una especie de manual no publicado que define instrucciones para cumplir su rol de esposas y madres.

A pesar de su edad, que para distintas regiones y épocas es corta, Ada debe convertirse en esposa. A diferencia de la mayoría de las mujeres de la época, que no gozan de muchas opciones, ella sí está enamorada de su prometido, por lo que su unión no es producto de la obligación sino de un sentimiento que emerge en su corazón o al menos eso cree.

Ada es hija de una partera y ayuda a su madre como aprendiz. El objetivo de su trabajo: traer vidas al mundo, una de las labores más importantes de su región en un momento en el que concebir era quedar libre de sospecha de ser bruja y una mujer estéril podría cargar a cuestas una sentencia de muerte.

La situación se tornará muy compleja para Ada debido a que un año después de haber contraído matrimonio sigue sin quedar en embarazo. La comunidad vigila y se pregunta qué pasará con su cuerpo. Esperan respuestas. ¿Es estéril? ¡Es una bruja!

Para Ada será el inicio de un proceso de descubrimiento sobre sí misma, en especial cuando decida escapar de una realidad que sigue condenando a muchas mujeres.

Ahora es una fugitiva, pero no es la única, se encontrará con un convento y una serie de personajes particulares que parecen abrir una ventana de esperanza en medio del agobio. Allí, rodeada de mujeres como ella, marginadas y condenadas a la horca por no haber concebido, descubrirá los textos de la comadrona Alice Schaeffer, quien podría ofrecerle ayuda médica si decide colaborar en su investigación.

Ada necesitará mucho más valor del que imaginaba para sobrevivir y llegar a la comadrona. Cargará con ella la fuerza de las otras mujeres que también han sido relegadas y buscan vivir en libertad, sin que las condiciones, decisiones o diferencias de sus cuerpos sean una condena.

Sobre la autora: Anna North

Anna North (mujeresconciencia)

♦ Nació en 1983 en Virginia, Estados Unidos.

♦ Es periodista, editora, reportera y escritora

♦ Graduada por el Iowa Writer’s Workshop en la Universidad de Iowa

♦ Se desempeña en actividades relacionadas con temas de roles de género.

♦ Ha colaborado con medios como The New York Times, San Francisco Chronicle, The Atlantic, Glimmer Train, Salon, y Jezabel.

♦ Algunos de sus libros: America Pacifica, Vida y muerte de Sophie Stark.

