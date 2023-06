Algunas historias que han permanecido ocultas rescatadas en una “Antología de cuento colombiano”

Andrés Caicedo, Fanny Buitrago y Evelio Rosero (Infobae)

“Leer cada cuento es insuflarlo de vida y convertirnos en parte de ese ser que está creciendo hacia arriba y hacia abajo, en raicillas inmensas y ramificaciones que se conectan con todo”. De esta manera convoca el antologador Rodrigo Bastidas Pérez a su último libro titulado Antología de cuento colombiano, Variaciones infinitas.

Encantado por el mundo de posibilidades que le abre la recopilación de distimtas voces, como demostró en sus recientes antologías de ciencia ficción colombiana y latinoamericana, esta vez emprendió la aventura de reunir voces colombianas cuyos cuentos no estuvieron a la luz ..

Le puede interesar: Como David Foster Wallace, pero a la colombiana: el escritor Sergio De La Pava

Rodrigo Bastidas Pérez, autor, investigador, docente y antologador de este libro, conversó con Leamos y contó cómo fue el proceso de construcción de esta obra que reunió textos de autores como José Félix Fuenmayor, Elisa Mújica, Fanny Buitrago, Andrés Caicedo, Álvaro Cepeda Samudio, Albalucía Ángel, Evelio Rosero, Helena Araújo, Margarita García Robayo, Cristian Romero y Lina María Parra.

“Antología de cuento colombiano. Variaciones infinitas”, de Rodrigo Bastidas Pérez

“Antología de cuento colombiano. Variaciones infinitas” de Rodrigo Bastidas Pérez (Panamericana Editorial)

Le puede interesar: Andrés Caicedo: 46 años después

Para Bastidas Pérez el cuento es un ente vivo, que, además, cuenta con una vitalidad única y distinta a las demás. No responde a las normas y es capaz de condensar, explica el antologador, la “totalidad de un instante mundial” en sus páginas. Bajo esta mirada, nos propone un viaje a lo largo de un siglo de imaginación.

Los textos de los 11 escritores reunidos aquí, como no podía de ser de otra manera, responden a un interés particular, un enfoque inquietante que lo llevó a la investigación y la historia de la literatura. Son cuentos que no se atravesaron por la mirada de los estudiosos y lectores, y que por ello, quedaron ocultos durante años

“Y después, en cada acción y cada palabra que digamos, ese cuento estará presente, cambiando las letras y las acciones, convirtiéndonos en él y haciendo que cada uno de nosotros seamos también, sí, sujetos de variaciones infinitas”.

Le puede interesar: “Salario mínimo”, del escritor colombiano Andrés Felipe Solano, entre los diez libros mejor diseñados en Corea

Variaciones infinitas de una literatura colombiana a través del cuento, una mirada a los ocultos, serían algunas palabras que se acercan a lo que representa este libro. Para sumergirnos en la lectura, Bastidas Pérez escribió un pequeño ensayo para cada autor y cuento en el que contextualiza ante el próximo texto. Una preparación para adentrarse en cada historia.

Los cuentos que están aquí, insiste, están unidos a una historia, la historia literaria a través de la cual busca no solo encontrar nuevas aventuras, sino además, ponerle el foco al panorama del cuento colombiano desde una mirada más amplia.

—¿Cuál es la intención predominante detrás de la escritura y la recopilación de estos cuentos?

—La idea con esta antología era recuperar no solamente a ciertos autores que han escrito cuento y que se han caracterizado por escribir cuento, sino también recuperar aquellos cuentos que no son usualmente trabajados en otras antologías y que permiten, de otro lado, otra construcción de la literatura colombiana ante un género predominante que es la novela. Normalmente, es mucho más común que el cuento. Y cuando uno estudia las antologías de cuento que se han hecho en Colombia, en muchas ocasiones, los cuentos casi siempre son los mismos.

Para Rodrigo Bastidas, la historia del cuento en Colombia es corta. Se le debe. Por ello resalta que el valor de esta antología es único y que quien se acerque a ella terminará por ampliar su mirada y pensar los otros tipos de literatura colombiana. Empezó por José Félix Fuenmayor, pero también reunió a otros autores que escribieron otros tipos de cuentos, con variaciones infinitas.

—Justamente a eso iba y era preguntarle, ¿cómo fue la selección de los autores y autoras que aparecen en este libro?

—Me interesaba recuperar la escritura de las autoras colombianas, de hecho en ocasiones aparecían de manera supeditada, en un punto a los escritores. Pero en otro punto me parecía que muchas autoras no eran tenidas en cuenta dentro de este gran panorama de la cuentística. Que existiera un número importante de autoras, para mí, era imprescindible.

Y segundo, sí me parecía importante retomar autores que dentro de su literatura fueran representativos, no solamente por una técnica de escritura, una técnica estética, sino también a partir de una representación muy clara desde la literatura del momento histórico que estaban viviendo.

La búsqueda de Bastidas Pérez no fue corta. Mencionó que revisó en cada década y momento de la historia cómo estos autores en sus escritos desarrollaban una estética que respondía a cada momento en el que se escribió.

—Así, por ejemplo, no solamente se trata de autores que hablen históricamente de lo que está ocurriendo, es decir, no porque un autor escribe en la época del bipartidismo necesariamente tiene que hablar de él, sino que me interesaban los autores que dentro de su escritura en la manera en la que escribían los diálogos, las descripciones, el uso diverso de referencias, por ejemplo, dejaban ver en esa misma escritura cómo se estaba representando ese momento histórico.

El escritor colombiano Andrés Caicedo habría cumplido 71 años en septiembre de 2022.

La intención se refleja finalmente, en los autores y los cuentos que quedaron en las páginas. La selección, como dirá, también habla de los autores que están en el proceso. Menciona que es imposible que una antología no muestre el interés literario o político de quien lo realiza.

—Y esto sucedió después de haber hecho la selección. Leí el libro completo y me di cuenta que el interés que yo tenía de literatura fantástica estaba profundamente anclado dentro de esta selección. Así, escritores que normalmente escriben cuentos realistas de alguna manera el cuento que yo elegí para esta antología, creo que de manera inconsciente, estaba más relacionado con una idea de literatura que le diera cabida a lo fantástico.

Agregó que muchos de los cuentos son de corte apocalíptico. Existen otros en los que ocurren cosas inexplicables como la aparición de fantasmas y situaciones en mundos distintos. En definitiva, sostiene, es una antología que marca una historia paralela de la literatura colombiana que no sea atada al realismo, sino a lo fantástico.

—Creo que ahí hay un plus que no fue consciente, pero fue felizmente inconsciente, partiendo de mi gusto personal.

—Y en ese proceso de búsqueda y encuentro, ¿podrías elegir uno de estos cuentos que te haya atrapado definitivamente?

—Si tuviera que nombrar alguno sería el cuento Ese otro de Fanny Buitrago, porque dentro del proceso que hice para la selección me pareció muy interesante que una escritora como ella, que casi siempre se ha caracterizado por escribir cuentos de corte un poco más realista, tenga un cuento básicamente de corte apocalíptico o posapocalíptico. Aquí hay una ciudad destruida por el mar, quedan solamente las ruinas y aparece un personaje extraño que marca el cruce entre el realismo mágico y la ciencia ficción.

Me parece muy interesante eso porque es un poco encontrar que estás betas que tienen que ver con los cuentos fantásticos, han estado presentes todo el tiempo dentro de la literatura colombiana, pero quizás no lo hemos leído bajo ese filtro, bajo esos lentes.

Sobre el autor: Rodrigo Bastidas Pérez

Rodrigo Bastidas Pérez (Goethe-Institut)

♦ Nació en 1979 en Pasto, Colombia.

♦ Pg. D. en Literatura.

♦ Se desempeña como investigador independiente, docente universitario y crítico literario.

♦ Algunas de sus obras: Relojes que no marcan la misma hora, Cronómetros para el fin de los tiempos, el Tercer mundo después del sol, autor de Cuerpos luminares y de otras dimensiones.

Seguir leyendo: