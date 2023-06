Dos niños en medio de la guerra de Afganistán: una historia de resiliencia y compasión

Guerra en Afganistán

La obra Cometas en el cielo fue escrita por un médico afgano estadounidense, Khaled Hosseini, quien se lanzó al mundo de las letras con esta novela y logró obtener reconocimientos como la Medalla Nichols-Chancellor y el Humo’s Gouden Bladwijzer. Incluso su historia tuvo una adaptación cinematográfica, solo tres años después de la venta del libro, y una novela gráfica.

Esta obra, si bien no tiene como tema central el conflicto bélico en Afganistán de los 70 y 80, permite conocer gran parte de las condiciones de la guerra y el conflicto que se desarrollaron en este territorio a través de la historia de dos niños y su genuina amistad, que logra superar las diferencias sociales.

“Cometas en el cielo” de Khaled Hosseini

COMETAS EN EL CIELO de KHALED HOSSEINI (Editorial Salamandra)

“Me convertí en lo que hoy soy a los doce años. Era un frío y encapotado día de invierno de 1975. Recuerdo el momento exacto: estaba agazapado detrás de una pared de adobe desmoronada, observando a hurtadillas el callejón próximo al riachuelo helado. De eso hace muchos años, pero con el tiempo he descubierto que lo que dicen del pasado, que es posible enterrarlo, no es cierto”.

Así inicia la novela que ha tocado el corazón de millones de lectores en distintas partes del mundo y ciertamente no es gratuito, pues sumerge a quien lo tiene en sus manos en la historia de Afganistán en la década de los 70 y 80 explicando el desarrollo de una guerra que le ha costado al mundo cientos de víctimas. Uno de los dolorosos momentos que marcó a la nación con la guerra y la opresión.

Cometas en el cielo narra la historia de Amir, el relato, un joven de clase alta en Afganistán, su vida y su relación con Hassan, su amigo de infancia, quien forma parte de una etnia minoritaria y que, en su caso, se ubica en una posición socialmente menor. Estos elementos, además de otros acontecimientos determinantes que vendrán con las páginas ponen a prueba su amistad como nunca antes.

Si tuviéramos que titular los escenarios por los que transitamos al leer esta historia tendríamos que añadir: culpa, búsqueda de perdón e identidad y redención. Así, poco a poco navegaremos por los primeros años de Amir en el invierno de 1975. Durante este momento de sus vidas, los dos amigos pasan esta parte sin mayores preocupaciones. Están lejos de imaginar que una gran tragedia se avecina.

El centro de la historia emerge cuando Amir desea mostrarle a su padre que es un hombre de verdad, que tiene el honor bien puesto y que no le falta energía para demostrarlo al mundo, razón por la que ingresa a la competencia de cometas que tiene lugar cada año. No obstante, su amigo Hassan también participará.

Y si bien los dos pequeños se tratan como iguales, para los ojos externos sus diferencias socioeconómicas los ubican muy lejos el uno del otro, por ello el torneo se convierte en un espacio que pone desde ya en peligro su inocente amistad.

La línea invisible a sus ojos que los dividía ahora será abismal, pues tras vivir muchas aventuras juntos, Amir comete un error sin precedentes al traicionar la confianza y lealtad de su mejor amigo. El dolor de esta separación será palpable para los lectores. A sus cortos doce años el protagonista de esta historia se enfrentará a difíciles lecciones en medio de un conflicto que lo permea todo.

En últimas, la novela guarda también el testimonio del autor tras no poder regresar a casa luego de que se desatara la revolución comunista que dio paso a la guerra civil y los siguientes enfrentamientos. Aquí la historia, la resiliencia humana, la compasión y el perdón son la bandera.

Sobre el autor: Khaled Hosseini

Khaled Hosseini (@khaledhosseini/Twitter)

♦ Nació en 1965 en Kabul, Afganistán.

♦ Estudió Biología en la Universidad de Santa Clara, y licenciatura en la Facultad de Medicina en la Universidad de San Diego.

♦ La novela Cometas en el cielo fue su primer libro.

♦ Algunas de sus obras: Mil soles espléndidos, Y las montañas hablaron y Súplica a la mar.

