La brecha entre ricos y pobres es un fenómeno complejo que puede atribuirse a una gran variedad de factores, entre ellos, la concentración de la riqueza en unos pocos, los avances tecnológicos, la globalización, el acceso limitado a la educación, la herencia económica y los sistemas políticos.

Con un riguroso estudio, Monique Pinçon Charlot y Michel Pinçon Charlot se propusieron resolver esta pregunta que le da título a su libro: Por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, un manual de pensamiento crítico, como figura en el cuerpo de la obra, que está dirigido a todas las edades, de manera que cualquier persona entre los 9 y los 99 años pueda darse una idea de la amplitud de cuestiones que implica acercarse a esta pregunta.

El interés por el estudio de las clases sociales, en particular de las élites sociales es el principal ingrediente que sigue nutriendo años de trabajo de los autores de este libro, Monique Pinçon Charlot y Michel Pinçon Charlot.

Profesionales en sociología mantienen además una sólida relación de pareja, que afianza su trabajo como colaboradores e investigadores; de hecho, gran parte de sus obras se han gestado bajo esta forma de trabajo, que los unió desde 1967.

“Por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres” de Monique Pinçon Charlot y Michel Pinçon Charlot

“Hoy en día, algunos conducen automóviles lujosos, poseen yates capaces de cruzar los océanos y habitan quintas rodeadas de parques encantadores. Ellos ganan en un mes lo que otros jamás podrán ganar en una vida completa de trabajo. En contraste, cada día hay más personas que viven en la pobreza: tú, sin duda, has oído hablar del desempleo y sabes que en Francia hay muchas personas que no tienen trabajo. Otros trabajan, pero no ganan suficiente para vivir bien: les falta lo necesario para comer, no tienen cómo ir al médico y nunca salen de vacaciones”.

Así inician las páginas de este libro con una carta introductoria que propone a lectores y lectoras comprender de mejor forma cómo se tejen las relaciones económicas, cómo viven los ricos, pero también, cómo viven los pobres.

“La riqueza es una montaña sin cima: siempre se puede subir más alto. En la miseria no se puede descender más abajo de cero”.

Con datos económicos, sociológicos y hasta históricos, los autores de este libro le plantean a sus lectores cambiar el panorama o, mejor, ampliarlo y llevar el foco mucho más allá de la burbuja privilegiada en la que reposan algunos pocos en muchos casos desde el desconocimiento.

El lenguaje sencillo hace que la lectura sea comprensible y fácil de llevar, a la vez que plantean teorías sobre aspectos clave del estado de la riqueza y la pobreza, el funcionamiento de las clases sociales, los desafíos de las poblaciones menos favorecidas y las dificultades que enfrentan desde el primer momento. Esto, a nivel global.

“... en América Latina, un 9% de los niños en edad escolar nunca han ido a la escuela, mientras que en Europa, Estados Unidos y Canadá, casi el 100% ha asistido a ella”.

Para llegar a esta dimensión, los autores se proponen ir paso a paso resolviendo cuestiones cómo el por qué de las clases sociales, por qué se habla de lucha de clases en el caso de América Latina, de qué está hecha la riqueza y de qué está hecha la pobreza, cómo puede alguien volverse rico, dónde permanecen las fortunas de los ricos, qué pasa con los ricos en Latinoamérica, entre otras.

“En América Latina, la lucha de clases no es tan marcada, porque la pobreza está muy extendida, lo que hace que los índices de educación sean supremamente bajos, lo que, a su vez, genera un desconocimiento sobre clases e igualdad en esta parte del mundo”.

Explicar este fenómeno implicó una investigación profunda que incluye también los hechos de violencia que han marcado históricamente las regiones. Un ejemplo de ello tiene lugar en la década de 1950, momento en el que surgen movimientos armados que en su búsqueda por alcanzar una igualdad no solo económica, sino también social, se alzaron y produjeron una situación contraproducente: “... la lucha de clases se confundió con la lucha armada”.

Los autores califican esta situación como una especie de carrera por dinero que en este momento se convierte en una amenaza para la sociedad y a la vez para el planeta. Entonces, sobre si es posible hacer algo para cambiarlo, el lector encontrará la respuesta al llegar al final del recorrido de sus páginas.

Sobre los autores

Monique Pinçon Charlot

♦ Nació el 15 de mayo de 1946 en Francia.

♦ Es socióloga y directora del Centro Nacional de la Investigación Científica.

Michel Pinçon Charlot

♦ Nació el 18 de mayo de 1942 en Lonny, Francia y falleció el 26 de septiembre de 2022.

♦ Fue sociólogo y director del Centro Nacional de la Investigación Científica.

