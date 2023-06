Si escuchaste el pódcast, el libro te va a encantar: “Entiende tu mente”, de los auriculares a las páginas

Uno de los pódcast de psicología más escuchados en español ahora también es un libro. Si con lo que habías escuchado en Entiende tu mente te quedaron ganas de algo un poco más aterrizado, pues ahora ya lo tienes en las páginas de este ejemplar pensado para que los lectores complementen lo que a través de sus auriculares han podido asimilar de la mano de Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González.

El libro, cuyo título no podía ser distinto, es una invitación para que los lectores ingresen al terreno de la autoaceptación. La portada nos muestra la imagen de una cabeza con una llave que cuando gira hace clic. Con esto, los autores quieren hacernos entender que somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ese clic, con esa frase, de entre las muchas que hay en el libro, que nos quede sonando.

“El mérito de tu progreso es tuyo”, nos dicen, al tiempo que se reconocen como aliados nuestros en este camino de búsqueda y crecimiento personal que nos proponen, compartiendo sus reflexiones e ideas para aprender a querernos tal y como somos.

“Queremos animarte a que lo leas con la idea de que tienes en tu cartera el carné de nuestro club: el de las personas imperfectas”, escriben. Y es que en este club de la aceptación el único requisito de ingreso es la motivación para entendernos a nosotros mismos y aceptar que somos, no como todas las personas, pero sí una persona más. La diferencia no es antinatural.

La apuesta de Cebrián, Muiño y González consiste en proporcionar la información necesaria para que en nosotros se enciendan las chispas justas que nos permitan vislumbrar ese otro lado desde el cual podemos entendernos, dejando de lado esos líos mentales que tanto nos complican la vida. “Nos gustaría que este libro te sirviera no solo para entender tu mente sino, también, para encender tu mente”, afirman.

En las cerca de 300 páginas que componen el libro, los autores destacan un concepto clave para lograr con todo esto una buena salud mental: “asertividad”.

“Se trata de la capacidad de tener relaciones de igualdad con las personas que nos rodean. Y es una forma de relacionarnos que conlleva cierto tipo de comunicación no verbal (mirada directa que no presiona, expresión facial distendida y expresiva, etcétera) y de comunicación verbal (capacidad de alabar, pero también de criticar, mensajes que manifiestan opiniones y necesidades, etcétera). Lo más importante es que, en esos momentos, transmitimos a los demás (y sentimos en nuestro interior) que no somos ni menos ni más que nuestro interlocutor. Nada más y nada menos”, escriben.

Cuando somos asertivos, señalan, nos quedamos a medio camino entre la agresividad (imponerse al otro) y la pasividad (dejarse dominar por la persona que tenemos enfrente). La estrategia aquí consiste en la buena comunicación con nosotros mismos. Las técnicas que usemos para llevarla a cabo serán esenciales.

Este es, según anuncian sus autores, el primer libro de varios en camino que se plantean bajo el lema de Entiende tu mente. Si tanto el pódcast como el libro consiguen que transites con seguridad el camino del autodescubrimiento, entonces el ejercicio habrá dado resultado.

Lo importante aquí es acoger la herramienta, vivir en el presente y hablar más con nosotros mismos. De eso se trata el libro y lo que han intentado decir los autores en el pódcast, aquello tan esencial como clásico: “Conócete a ti mismo”.

