¡Viva la diversidad! Tres libros que narran más del mundo LGBTI: porno gay, poesía y experiencias

Ante un mundo más consciente de su propia diversidad y de la importancia de la inclusión y la igualdad en sus esferas, los libros con temáticas LGBT+ se han convertido en una herramienta poderosa para dar voz a experiencias y visiones que históricamente han sido silenciadas.

Obras como las que se reúnen aquí tienen ese poder de aportar a la lucha por la visibilidad, la promoción de la diversidad y el respeto por todas las identidades y orientaciones sexuales, aunque no siempre lo hacen de una forma políticamente correcta.

“Cuando la vida te da un martillo”, “Escribir con caca” y “Pornografía para piromaníacos”, reúnen temas como la sociedad, los prejuicios, la libertad, el amor y más.

“Cuando la vida te da un martillo” de Kate Tempest

“Cuando la vida te da un martillo” (Editorial Sexto Piso)

“Pero aquí están, abandonando el estrés, la mierda de comida y los interminables malentendidos. Abandonando. La oficina de empleo, el aula, el pub, el gimnasio, el aparcamiento, la mugre, la tele, el barrido constante de noticias, la aspiradora, el cepillo de dientes, la funda del portátil, el producto capilar caro que te hará sentir mejor por dentro, la cola del cajero automático, el cine, la bolera, la tienda de móviles, la culpa, el vacío absoluto que nunca deja de perseguirte, el dolor de ver a una persona convertirse en sombra”.

(Fragmento de Cuando la vida te da un martillo)

El libro con el que inicia este recorrido es una poderosa experiencia en la que Kate Tempest transita por veinte años dedicada a las artes. Esta novela relata la vida de jóvenes adultos que enfrentan adversidades en una sociedad que parece darles cada vez menos espacios de participación. Aquí los protagonistas naufragan en medio de anhelos frustrados y ambiciones que no pueden completarse. Una oda a la tragicomedia del ser humano.

Con una atinada voz de denuncia, aborda uno de los procesos más complejos acerca del descubrimiento de quiénes somos para nosotros mismos y el mundo. Tempest desde la poesía y la narrativa, así como también a través de la música, se ha convertido en un ícono LGBTI gracias también a su visibilidad como lesbiana. Es así que sus obras suelen ser un espacio abierto para abordar temas relacionados con la diversidad sexual y la identidad de género.

“Escribir con caca” de Luis Felipe Fabre

"Escribir con caca" (Editorial Sexto Piso)

“Allá va, a bordo de un taxi, Salvado Novo. Va casi desnudo, cubierto solo por una bata. Tiene veinte años y las cejas depiladas. Dicen que es hermafrodita. Dicen que ya lo ha leído todo. Tiene veinte años y unos cuantos poemas publicados en revistas. Poemas raros como él. Poemas modernos como solía llamárseles. Poemas que han dado de qué hablar aunque mucho menos de lo que ha dado de qué hablar su autor”.

(Fragmento de Escribir con caca)

Así inicia una obra que con un título provocador invita a adentrarse en la vida de uno de los primeros escritores mexicanos abiertamente homosexual a manos de Luis Felipe Fabre, su autor. Se trata de un ensayo que está construido de un lenguaje visceral y disruptivo en el que los lectores se cuestionarán las convenciones establecidas en la sociedad a través de una experiencia única.

Salvador Novo sigue siendo, hoy por hoy, una de las figuras más enigmáticas de la literatura, a esto se le suma una poesía irreverente en un momento social intolerante. A menudo sus sonetos escatológicos y transgresores lo llevaron a ocupar un espacio de escritura particular que pudo haberlo llevado a la sombra, pero que ganó visibilidad y lo sigue haciendo.

“Pornografía para piromaníacos” de Wenceslao Bruciaga

“No hablen sobre mi partida. Y por favor, no saquen fotografías. No las suban a sus twitters ni especulen con ellas en los periódicos. De verdad se los pido. Sería desagradable y malagradecido de su parte después de mostrarme sin misterios frente a ustedes. Me conocen hasta el fondo. Literalmente. Los pocos videos en los que Pedro Blaster me metió el puño hasta el cerebro dan fe de ello. Fue divertido pero doloroso en un sentido destructivamente adictivo. Juré que no lo volvería a hacer, pero los músculos de mi trasero pedían más puño por su cuenta y fuera de mi voluntad”.

(Fragmento de Pornografía para piromaníacos).

Con una carta en la que se pinta una voluntad, una última voluntad antes de una inevitable despedida, inicia el libro de Wenceslao Bruciaga. Allí el escritor sumerge al lector en la historia de Pedro Blaster, Charliee Sebastian y Jeff Peralta, tres actores de porno gay a quienes la vida está a punto de cambiarles.

En medio de la seguridad económica de la actividad laboral, así como la estabilidad y el alcance del sexo al que pueden acceder fácilmente, su vida se verá perturbada por una ola de suicidios que se presenta como una especie de pandemia en la que otros compañeros de la misma industria están involucrados. Aquí el amor, el poder, las drogas, el sexo y la forma en la que se conciben las relaciones tiene su lugar en cada página.

El autor expone las entrañas de una industria que permanecía en la oscuridad en una de sus dimensiones más silenciadas, el mundo gay. Para el lector, el cuestionamiento constante será su acompañante más fiel, pues el autor, con un lenguaje intrépido construirá escenas en las que será inevitable salir ileso.

