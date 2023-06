La revelación del Kun Agüero: el gigante de Europa en el que estuvo a punto de jugar

El Kun respondió preguntas de su chat y reveló detalles de su carrera

Más allá de haber jugado en cuatro equipos a lo largo de su carrera profesional, Sergio Agüero siempre fue un delantero muy buscado en el continente europeo. Desde su salto al Atlético de Madrid a temprana edad, los ojos se posaban sobre él en cada impresionante actuación en la capital de España. El Kun reveló que antes de que apareciera el Manchester City, otro gigante tenía todo listo para cerrar su incorporación, pero finalmente no pudo cerrar las negociaciones por su deseo de jugar en la máxima categoría de Inglaterra.

“¿Estuviste cerca de jugar en un club grande europeo? Aparte de los que ya estuviste. Sí, estuve muy cerca. Muy cerquita”, comentó en una de sus transmisiones. Luego de jugar a la adivinanza durante unos minutos, el ex delantero reveló el secreto: “Juventus. Fue en el 2011, después de la Copa América y ya tenía el contrato para meter el gancho, pero resulta que ahí apareció el City. ¿Saben por qué fui al City? En ese momento el City recién arrancaba a pelear, a que el club creciera, a invertir en jugadores. Estaban Zabaleta, Tevez, Silva, Yaya Touré, Balotelli”.

Además contó quién era su referente de pequeño y que también provocó interés en otro club inglés. “A mí siempre me gustó la Premier y cuando era chiquito me gustaba Michael Owen. No sé si muchos saben que me gustaba. ¿Cuánto pagó el City? 45 millones de euros pero a mí realmente no me cambiaba la plata porque en el Atleti cobraba bastante bien. No era un tema plata, era que quería jugar en la Premier. También estuve muy cerca del Chelsea en el tercer año en el Atlético. Pero cuando vieron el salario que tenía en el Atleti, me sacaron cagando”, añadió Agüero.

Agüero confirmó que estuvo muy cerca de ponerse la camiseta de Juventus (Foto: Getty Images)

En el cuadro celeste creó una fuerte rivalidad con el Manchester United, clásico rival de ciudad. Sergio agregó que el legendario técnico de los Red Devils desistió cuando le plantearon su nombre y se arrepintió años más tarde. “Ferguson no me quiso en el United. Una vez lo vi en un restaurant, lo saludé y él me dijo: ‘Estuve cerca de ficharte’. Y me hizo como ‘qué boludo, qué bastardo’. Owen me gustaba porque era chiquitito, camiseta roja, yo estaba en Independiente”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

Actualmente Agüero disfruta vestir los colores de su equipo KuniSports en la Kings League y, en la jornada 6, anotó dos goles y repartió una asistencia en la victoria 4-3 sobre Ultimate Móstoles. Contento por su estado físico, confirmó que también estará presente en la fecha 7 cuando enfrente a 1K, el club presidido por Iker Casillas.

