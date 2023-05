La literatura juvenil arrasa: religión, sexo, cárcel y algún clásico en ocho títulos para estar al día

Libros juveniles, un viaje de ida.

Para quienes se quedaron con ganas de continuar descubriendo autores e historias después de la Feria del Libro de Buenos Aires en busca de propuestas distintas en la literatura juvenil, siempre hay un poco más. Por cuál empezar —o seguir—, he ahí la cuestión.

En esta selección hay desde clásicos, pasando por “booksets” o series con hermosas ediciones, hasta las últimas novedades. Son ocho libros juveniles imperdibles que se pueden conseguir en librerías o también en formato digital.

Son esos títulos que vamos a leer durante el año y ojalá veamos a sus autores en la próxima Feria.

1. “La teoría de Joa”, de Agus Grimm Pitch

Esta es la historia de amor de una chica que trabaja en un call center, que apenas llega a pagar el alquiler y que un hecho del pasado la hizo huir de su hogar y de su círculo íntimo; y la historia de un chico que podría tenerlo todo, pero carga con un dolor emocional muy grande y al que no se le cruza por la cabeza pedir ayuda.

Joa Keuler es una estrella de rock adolescente con todas las letras. Forma parte de una banda, su vida suele ser un desastre, pasa mucho tiempo sumergido en el alcohol, y tiene problemas con sus padres. La vida en los escenarios le dio una fama de ídolo que todos adoran y lo tienen en un pedestal, pero lo cierto es que Joa siente que está pasando por un momento muy miserable de su vida. Pero, cuidado, que aún no ha atravesado su momento más bizarro. Tres horas después de haber dado un recital en el estadio de River, Joa es rescatado por Julia y su mejor amiga, Lola, de entre un montón de basura. Las chicas no pueden creer que el mismísimo Joa Keuler esté ebrio y tirado en la calle sin nadie alrededor.

Después de idas y vueltas Julia, Lola y Joa terminan en el hotel donde está alojada la banda. Las visitantes viven una situación tensa con los miembros y empiezan a darse cuenta que la fama no es todo lo que aparenta. Cuando llega la hora de irse, Julia, toma conciencia de que tal vez ya nunca más vuelva a ver a Joa.

Agus Grimm Pitch.

Sin embargo, el destino empieza a mover los hilos para el reencuentro.

La teoría de Joa es un libro de amor, de segundas oportunidades y de la vida diaria. Una historia común, pero con condimentos que marcan la diferencia. Tiene muchísimos modismos argentinos, y para el lector juvenil es una oportunidad única de encontrarse con una historia que no solo logra empatía y cercanía con el lector, sino que además la narración moderna logra llamar mucho la atención generando una sinergia importante entre la historia y los lectores. Es de uno de esos libros que invita al no lector al mundo de la literatura juvenil del cual no querrá irse.

2. “¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret”, de Judy Blume

Este clásico de Judy Blume fue publicado por primera vez en 1970. Narra la historia de Margaret, una preadolescente a punto de cumplir doce años que se muda junto a su familia desde Nueva York a un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Allí conocerá a sus nuevo círculo de amigas y juntas formarán un club secreto para hablar sobre temas íntimos como los chicos, los corpiños y su ansiedad por la menstruación. Es un libro sobre una niña en transición a la adolescencia que se anima a poner en escena un debate sobre religión y sexualidad.

Margaret siente que no encaja en esta nueva ciudad y en este nuevo ámbito de amistad. No pertenece a ninguna religión y eso genera cierta discrepancia, en especial, dentro de su familia al ser hija de un padre judío y una madre cristiana. Sin embargo, se podría decir que la joven tiene una relación especial con Dios, con quien puede hablar de todo, incluso de sus padres, sus amigas, su deseo de ser adulta, y también del chico que le gusta.

En estos tiempos modernos y más deconstruidos puede generar cierta controversia, pero lo que quiero destacar es la lucha interna de la protagonista ante ciertos conflictos de la pubertad que pasan todos los jóvenes. No hay que dejarse llevar por la pertenencia o no a una religión, sino por cómo el conflicto central y repetitivo en diferentes ámbitos, sociedades y países es el mismo: la necesidad de los niños y adolescentes de pertenecer a un grupo, incluso cuando no se sientan cómodos o se vean distintos o quieran otras cosas.

Es libro interesante para quienes buscan una primera lectura y que se animan a hacerse preguntas, como la protagonista, para alcanzar una conclusión reveladora.

3. “La sanadora de Zalindov”, de Lynette Noni (Puck)

Kiva Meridan tiene diecisiete años y ha pasado los últimos diez años luchando por sobrevivir en la famosa cárcel de Zalindov, un establecimiento que tiene un guiño muy fuerte hacia los campos de concentración. Dentro de los pocos logros que pudo obtener en la cárcel, Kiva llegó a ser la sanadora más importante, labor que la pone en peligro, pero que al mismo tiempo la encuentra bajo el ala del coordinador general. Kiva no tiene muchos amigos dentro de la cárcel; la mayoría son sus enemigos, que piensan que es una soplona. Sin embargo, hay algunas manos dispuestas a ayudarla, en especial aquellas que le traen mensajes de su familia en el exterior.

Tras la captura de la reina rebelde, los soldados llevan a la criminal a Zalindov y le encargan a Kiva la tarea de mantenerla viva para que se enfrente a los juicios por ordalía —una serie de pruebas elementales contra los tormentos del aire, el fuego, el agua y la tierra reservadas solo a los delincuentes más peligrosos—. La protagonista sabe que esa tarea es prácticamente imposible por el estado de la enferma. Sin embargo, recibe un mensaje en clave de parte de su familia que contiene una única orden: “No dejes que muera. Vamos hacia allí”. A sabiendas de que los juicios matarán a la reina enferma, Kiva arriesga su propia vida y se presenta voluntaria en su lugar. Si ella sobrevive, les concederán la libertad a las dos. Pero hasta el momento nadie ha sobrevivido a los juicios por ordalía.

Este libro es el comienzo de una trilogía ideal para aquellos que amaron Los juegos del hambre, de Suzanne Collins, y que están buscando una nueva trama distópica con un poco más de oscuridad y drama. La cantidad de giros argumentales como así también la tensión, el dolor y la angustia hacen de este primer libro una historia con el potencial de convertirse en un éxito entre los lectores que buscan distopía, pero con algo de fantasía e historia. Encontrarán desde motines, pruebas riesgosas, hasta una historia de amor con un cierre sorprendente.

4. Serie “Emily”, de Lucy Maud Montgomery

La autora canadiense Lucy Maud Montgomery es reconocida mundialmente por las historias de Ana de las tejas verdes. Autora célebre, su vida quedó marcada tempranamente por la pérdida de la madre, y se dedicó a la escritura como una forma de escapar de la realidad y a la docencia como una ocupación que le dejaba tiempo para escribir. La trilogía de Emily no fue tan galardonada como las historias de Ana, pero la editorial Del Fondo decidió armar un bookset de tres tomos bastante accesible al bolsillo para los jóvenes que quieran animarse a leer por primera vez la historia completa de una niña que llega a convertirse en adulta.

Emily es una niña de mente fuerte, inteligente e imaginativa que se queda sola y desprotegida en un mundo duro, en el que es recibida por adultos que, al menos inicialmente, son fríos y no le demuestran amor. Emily comienza a desarrollar sus habilidades en la escritura hasta que un día recibe una propuesta única y deberá preguntarse si realmente está lista para dar ese salto y acarrear con las consecuencias de sus decisiones.

Una historia imperdible que toca la búsqueda del amor, la aceptación y felicidad. Una búsqueda nada sencilla, que parece eterna. Son tres novelas fascinantes de época que siguen siendo una elección interesante y entretenida en tiempos modernos, un clásico que invita a volverse a leer una y otra vez, tal como sucede con las novelas de Jane Austen.

5.<b> </b>“De la boca de un león”, de Inés Garland

Siguiendo el hilo de tópicos adolescentes interesantes de tratar en la literatura moderna, como son la búsqueda de la identidad, el primer amor, la madurez, el suicidio y la violencia familiar, Edelvives publicó la novela ganadora del XXI Premio de Literatura Juvenil Alandar, de la traductora y escritora argentina Inés Garland.

"De la boca de un león", de Inés Garland.

Ambientada en la Argentina, esta es la historia de Tadeo, un joven que vive una violencia familiar soterrada en los pequeños conflictos domésticos del día a día. Gracias a su amistad con Vera, el joven descubrirá que no todas las familias funcionan como la suya. Este hecho le ayuda a recorrer el camino inverso al miedo, a encontrarse a sí mismo y a descubrir las claves para hacer frente a esa violencia.

Garland narra una historia cruda y asfixiante, ya que Tadeo ha crecido en un hogar donde no se hablaban de ciertos temas. Un protagonista que acumula dolor y reflexiones que no puede exteriorizar. Una historia atravesada por simbolismos que se pueden tratar dentro de un aula de clase; como también por fuera de ella. De esos libros que cambian la perspectiva de muchas cosas, y de esas historias que salvan.

6. “Ítaca”, de Claire North

Trini Vergara es una figura de gran relevancia en el ámbito editorial. No solo formaba parte de V&R Editoras—sabemos que la V es por ella— sino que luego desembarcó con su propia editorial, Trini Vergara Editores, con dos sellos de ficción: Motus, que publica thrillers, y Gamon, que publica historias de fantasía para jóvenes y adultos. A esos dos se les agrega, Vidis, el sello dedicado a publicar novelas históricas sin límite de edad. De hecho, Ítaca, su primer lanzamiento —que fue exclusivo en la Feria del Libro de Buenos Aires—, recuerda mucho a novelas históricas juveniles que han sido furor, como La canción de Aquiles y Circe, de Madaline Miller, o Ariadna y Electra, de Jennifer Saint.

En una actualidad donde la voz de la mujer se está haciendo oír con mayor ímpetu, Ítaca desembarca con una propuesta ambiciosa y muy interesante: narrar la historia de Penélope, la famosa esposa de Ulises, como nunca antes se había contado. Por encima de la isla, los dioses conducen las guerras de los hombres. Pero en Ítaca, son las mujeres abandonadas y sus propias diosas las que cambian el destino del mundo. Penélope hará todo lo posible para evitar una guerra civil mostrando que la historia antigua no tiene que conocerse solo a base de relatos masculinos, sino que también las mujeres tenían mucho que decir.

Una novela en formato retelling —readapta una historia conocida desde una nueva perspectiva—, que está haciendo furor dentro de la literatura juvenil, y que reivindica el antiguo mito que les da voz a las mujeres desafiantes en un mundo gobernado por hombres despiadados.

7. “Las pruebas del sol”, de Aiden Thomas

¿Mitología mexicana con diversidad sexual y de género? Este libro lo tiene todo. Es como una combinación furiosa de Percy Jackson, de Rick Riordan, con Los juegos del hambre, Suzanne Collins, y está escrito por Aiden Thomas, el primer autor transgénero en figurar en la lista de libros más vendidos para jóvenes adultos en The New York Times. Thomas es también autor de Perdidos en Nunca Jamás, un retelling de Peter Pan en tiempos modernos.

"Las pruebas del sol", de Aiden Thomas.

Las pruebas del sol es el primer libro de una bilogía que cuenta una historia donde el poder del Sol debe reponerse para que el Sol pueda seguir viajando por el cielo y mantener a raya a los malvados dioses de obsidiana. Diez semidioses de entre trece y dieciocho años son seleccionados por el propio Sol como los más dignos de competir en The Sunbearer Trials.

El ganador llevará luz y vida a todos los templos del Reino del Sol, pero el perdedor tendrá el mayor honor de todos: será sacrificado, su cuerpo se usará para alimentar las Piedras del Sol que protegerán a la gente del Reino del Sol durante los próximos diez años.

Teo es un semidiós de 17 años y es el hijo trans de Quetzal, diosa de las aves. Tadeo nunca se ha preocupado por las pruebas. Sin embargo, el destino quiere que el protagonista tenga un poco de revuelo en su vida, por lo que es elegido como uno de los competidores. En este primer libro, Tadeo deberá competir en cinco pruebas misteriosas, contra oponentes que son más poderosos y mejor entrenados, por la fama, la gloria y su propia supervivencia.

Una novela de lectura ágil, dinámica, que mantiene la atención constantemente y con personajes que se conectan a la perfección en una trama con un origen ambicioso, pero que logra diferenciarse y pisar fuerte por sí sola. Aiden Thomas logra conectarse con sus lectores, que ansían más historias de su autoría, no solo por el poder de su imaginación, sino también por el cuidado y cariño con el que trata a la inclusión.

8. “Las siete vidas de Mason Daft”, de Pamela Stupia

Pamela Stupia es una de las autoras juveniles de Argentina ya consolidada en el ámbito editorial. Tiene una pluma dinámica, divertida y logra que los lectores de sus historias se sientan cercanos a los personajes y a ella misma. Para la Feria publicó su nuevo libro, que está dando un gran salto a nivel personal y literario, y que está acompañando en el crecimiento a sus lectores adolescentes, ya convertidos en jóvenes adultos. Las siete vidas de Mason Daft es su historia más oscura y adulta al momento. Una gran apuesta que viene a romper con los estereotipos y a demostrar que la literatura juvenil de calidad no tiene que ser solo internacional. Hay autores argentinos, como ella, que presentan historias de una gran calidad para un público que suele ser bastante crítico.

Mason Daft es un joven de 27 años que pasa por una crisis emocional muy grande. Lidia con una pérdida familiar que no puede superar, un estancamiento de su vida personal y laboral, y con una soledad que él mismo provoca, al alejarse de sus amigos y su familia. Tiene una depresión grande y está al borde del suicidio; un guiño de la autora al famoso Club de los 27, al que pertenece uno de los ídolos del protagonista, Kurt Cobain. Sin embargo, el destino tiene planeado una vuelta de tuerca para Daft.

A través de los sueños, Mason viajará al pasado y emprenderá un viaje a sus vidas pasadas. Al principio el protagonista no sabrá qué significan esos sueños, pero con el tiempo, y con ayuda de su compañera del trabajo, irá descubriendo que el destino le quiere dar la posibilidad de tener una segunda oportunidad, no solo para él, sino también para sus antepasados. “Las siete vidas de Mason Daft” es una historia ambiciosa, distinta, dramática, melancólica y al mismo tiempo esperanzadora. Una novela juvenil autoconclusiva con el potencial de convertirse en una de las historias más importantes de la carrera de Pamela Stupia.

Seguir leyendo: