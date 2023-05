Homero Simpson está de cumpleaños: cuatro libros para festejarlo

El clásico capítulo en donde Homero Simpson viaja a la NASA y abre un paquete de papas fritas

La serie animada más popular de Estados Unidos, desde su lanzamiento en diciembre de 1989, creada por Matt Groening y James L. Brooks, quienes además han sido sus productores ejecutivos desde el inicio, no ha parado de ganar fanáticos y forma parte de la cultura popular norteamericana, ampliándose, además, a distintos países del mundo.

En algún momento de nuestras vidas todos hemos visto, al menos, una capítulo de la serie y sus personajes nos han acompañado en diferentes etapas. Muchos de nosotros solemos acudir a referencias de alguno de los episodios para sortear los asuntos de nuestra cotidianidad. Siempre es más fácil llevarlo todo con humor.

Consolidada como una sólida franquicia, tanta ha sido la influencia de Los Simpson que a su alrededor se han diseñado cuanto producto podamos imaginar, desde artículos para el hogar, ropa, accesorios, tecnología, artículos vintage, comestibles, hasta videojuegos, películas, tiras cómicas y libros.

Y si de libros hablamos, el alcance ha sido más que interesante. Hay de todo un poco, desde títulos de corte filosófico y psicológico hasta compilaciones de episodios y perfiles de los personajes, así como libros de actividades, antologías y guías para seguir cada una de las temporadas.

Si bien el aniversario de la serie se celebra cada diciembre, y el Día Mundial de Los Simpson se es el 19 de abril, por su primera aparición en televisión, una efeméride bastante especial nos convoca cada mayo, se trata del cumpleaños de Homero Simpson.

Durante el episodio 16 de la temporada cuatro, que se emitió entre septiembre de 1992 y mayo de 1993, pudimos apreciar la fecha de nacimiento del personaje en su licencia de conducción, acompañada de su nombre completo.

Licencia de Conducir de Homero Simpson

Fue la primera vez que se reveló esa información; sin embargo, algunas inconsistencias en el guion y datos que circulan en internet indican que la fecha de cumpleaños de Homero es otra. De hecho, hay dos posibles: la primera, el 24 de abril de 1956, que aparece en otra versión distinto de la licencia de conducción, y la segunda, el 9 de noviembre de 1954, que se le atribuye a la ficha del personaje en Wikipedia.

Entre las tres, la más popular es la primera, y es por ello que hoy festejamos la existencia de este icónico personaje.

En su cumpleaños número 67 preparamos una selección de cuatro libros, ambientados o inspirados por el universo de Los Simpson, títulos con los que es posible adentrarse a fondo en la historia de los personajes y descubrir datos curiosos alrededor de la creación de la serie, así como otros que plantean ideas originales a partir de la gran influencia que durante todos estos años han sabido ejercer en distintas materias y ámbitos de nuestras vidas.

Esta selección no tiene que ver necesariamente con el personaje de Homero, pero sí lo toma en cuenta, al ser un eje central de la serie. Aquí hay un repaso de la historia de esta familia animada, un perfil a fondo del padre de Bart, Lisa y Maggie, un interesante estudio filosófico a partir de los presupuestos de la serie y una reflexión en torno al universo femenino a partir de las actuaciones de Marge Simpson.

Los Simpson: La historia familiar. Un homenaje a la familia favorita de la televisión

Portada del libro "Los Simpson: La historia familiar", de Matt Groening.

Este, probablemente, sea uno de los libros más interesantes que se han publicado sobre la serie en lo que respecta a su proceso de creación y la historia que a lo largo de estos años se ha construido alrededor de la familia de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson.

Al interior de estas páginas, su creador, Matt Groening, revela datos de manera cronológica acerca de asuntos que ni siquiera los más fanáticos habían intuido. Un viaje en el tiempo al interior de los momentos más importantes de la serie y un vistazo a los acontecimientos que la convirtieron en un fenómeno mundial de la cultura pop.

Aquí, los lectores podrán asistir, además, a los primeros años de Homero, sus sueños y ambiciones, y la vida antes de que conociera a Marge. Los mejores y más secretos momentos de la serie, narrados por el propio Groening, en un bellísimo ejemplar ilustrado que deja una inquietud importante: ¿Realmente conocemos todos sobre Los Simpson?

El libro de Homer

Portada de "El libro de Homer", de Matt Groening.

Homero Simpson es un hombre particular, un ciudadano promedio, padre y esposo amoroso, un devoto consumidor de cerveza y enamorado de la comida. Cuando alguien enlista estas características sabemos que están hablando de él, pero... ¿Conocemos al verdadero Homero?

En este libro, de la mano de Matt Groening, los lectores descubrirán a un personaje mucho más complejo, aquello que se oculta en su cabeza, los misterios a su alrededor, lo que guarda en su nevera y aquello a lo que más le teme.

Al interior de estas páginas está Homero, el de verdad, sus anhelos y frustraciones, sus sueños, y las verdaderas razones por las que día a día se levanta para ir a trabajar a una aburrida planta nuclear.

Los Simpson y la filosofía

Los Simpson y la filosofía

Sin duda uno de los títulos más populares de los últimos años en la industria editorial. ¿A quién se le hubiese ocurrido que Los Simpson también podrían hablar de filosofía? Bueno, los autores de este libro sin duda lo pensaron.

“Los Simpson y la filosofía” no solo es un análisis sobre la filosofía en el último gran artefacto cultural, sino también una introducción divertida pero rigurosísima a la obra de pensadores como Aristóteles, Kant, Heidegger o Sartre, entre muchos otros. Y es que según se dice, nada que exista hoy no ha aparecido antes en Los Simpson, así es con la filosofía.

¿Justificaría Nietzsche las travesuras de Bart? ¿Es Lisa una socrática insoportable? ¿Puede Homero ser esencialmente virtuoso, pero ofrecer su familia a los extraterrestres para salvar el pellejo? ¿Marge nos hace sentir como en casa porque es una madre y ama de casa machista? ¿Podemos aprender algo sobre la felicidad gracias a las miserias del señor Burns? ¿Puedes ser de izquierdas y mofarte de un pueblo como Springfield?

La respuesta a todas estas preguntas y otras más se encuentran en este interesante trabajo de William Irwin, Mark T. Conard y Aeon J. Skoble.

Yo sonreiré por las dos. La vida en femenino de Marge Simpson

Portada del libro "Yo sonreiré por las dos. La vida en femenino según Marge Simpson", de Lalo Tovar.

Homero no sería lo que es sin Marge, pero a ella casi no la siguen los reflectores. ¿Es apenas un personaje diseñado para servir a su familia?

En este libro de Lalo Tovar, es Marge quien toma la palabra para demostrar que bajo su pecho late el corazón de una mujer valiente y revolucionaria. Ignorada, pero con mucho que decir. Sumisa, pero decidida a lograr que todo cambie.

El asunto de este libro nos hace reflexionar en una mujer que se dice a sí misma: Yo estaré aquí para sostenerte y para sacrificarme. Yo, que ya he asumido mi papel. Yo, que no estoy dispuesta a que repitas mis errores. Yo, que quiero que tú, Lisa, seas lo que a mí no me dejaron ser: autónoma, independiente, una mujer del siglo XXI. Que si quieres llorar, llora; que si quieres gritar, grita, pues debes hacerlo. Y sonreír únicamente cuando de verdad quieres hacerlo.

Un retrato intimista del personaje femenino más importante de la serie y un viaje al fondo de su feminidad, sus preguntas, sus duelos y sus alegrías.

