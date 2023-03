La librería de la Señora Dalloway, una iniciativa mexicana de resistencia feminista

Radiografía del Potenciar Trabajo: la mayoría son mujeres, jóvenes, sin estudios y realizan tareas comunitarias

En marzo, 96.795 personas no validaron su identidad y no cobraron el beneficio. Si no lo hacen en abril serán dados de baja de manera definitiva. El 60,7% no tienen la educación obligatoria terminada. La próxima semana la Unidad Piquetera comenzará un nuevo plan de lucha