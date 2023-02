Cómo un bestseller ayudó a moldear el apoyo de Estados Unidos a Israel

El libro "We are not one" ("No somos uno"), del historiador Eric Alterman, explica cómo el bestseller "Éxodo" de Leon Uris ayudó a moldear el apoyo estadounidense a Israel forjando una identidad comunitaria.

La novela Éxodo, relato de Leon Uris sobre la fundación de Israel, se convirtió en un infaltable en los hogares judíos cuando se publicó en 1958. Con su lomo azul oscuro y su sencillo título escrito con una estilizada fuente hebraica, adquirió la importancia de un objeto ritual, como la menorá que se utiliza una vez al año para Hanukkah y las velas conmemorativas que se encienden en botes de cristal en el aniversario de la muerte de un ser querido. El libro de más de 600 páginas era un marcador básico de la identidad judía, considerado con una mezcla de reverencia y orgullo.

Sin embargo, su importancia iba mucho más allá de los judíos. El libro se convirtió en un éxito de ventas internacional, el mayor en Estados Unidos desde Lo que el viento se llevó, traducido a 50 idiomas. Cuando en 1960 se estrenó la taquillera película de Otto Preminger “Éxodo”, la historia adquirió proporciones míticas. Al fin y al cabo, Paul Newman interpretaba al héroe, Ari Ben Canaan, un Superman sabra, cincelado y de ojos azules, y la rubia y ágil Eva Marie Saint a su amada estadounidense, cuya evolución de escéptica a partidaria de la causa judía reflejaba las emociones de millones de espectadores simpatizantes.

La música del tema, aguda y sensiblera, con su aguda letra política (“Esta tierra es mía, Dios me dio esta tierra”) sirvió para subrayar la intransigente perspectiva judía del conflicto sobre cómo (o incluso si) repartirse Palestina después de que los británicos se marcharan en 1948. Los judíos, perseguidos durante tanto tiempo, tenían derecho a la tierra. Los árabes, retratados como malolientes, deshonestos y violentos, sólo se interponían en su camino, aunque ellos también hubieran vivido en esa misma tierra durante siglos.

Los que crecimos en la era posterior al Éxodo asimilamos este relato como si fuera una prolongación de la Biblia. Leyendo el nuevo libro de Eric Alterman, We Are Not One: A History of America’s Fight Over Israel (”No somos uno: una historia de la lucha estadounidense por Israel”), nos damos cuenta de que no fue un accidente. Periodista y profesor de inglés, Alterman sostiene que Uris se propuso escribir un cuento moral descaradamente proisraelí. Y no sólo eso: el gobierno israelí trabajó con él y con Preminger para facilitar la novela y la película, construyendo carreteras y pueblos ficticios, proporcionando miles de extras no remunerados para la exuberante escena de la multitud cuando se declara la independencia israelí, examinando y dando forma al libro y al guión.

Portada de "We are not one" ("No somos uno", de Eric Alterman.

Alterman escribe que David Ben-Gurion, primer ministro de la época, pensaba que, como “pieza de propaganda”, el libro “es lo más grande que se ha escrito sobre Israel”.

Crecí en un hogar con Éxodo en la estantería; me aprendí de memoria la letra de la canción principal; creía que la narración era la verdad, si no toda la verdad. Aunque mis padres no eran sionistas ávidos, nos educaron para amar a Israel y para temer -pero no odiar- a sus enemigos.

Así que la deconstrucción crítica de Alterman de la mitología del Éxodo me dejó inquieto. ¿Hasta qué punto había confundido la mera propaganda con una verdad ficticia? Muchos judíos contemporáneos consideran que el compromiso con Israel -político, religioso, cultural- es un aspecto central de su identidad, un marcador de orgullo comunitario, y es difícil reconocer defectos en la composición del país cuando la existencia de Israel siempre ha parecido tan correcta, tan merecida.

El bien documentado libro de Alterman es el último ejemplo de un nuevo examen más escéptico de la compleja relación entre los judíos de la diáspora y su patria espiritual. La obra desmonta la idea de que el apoyo estadounidense a Israel consiste simplemente en elegir a los buenos en vez de a los malos. El ascenso de un gobierno de extrema derecha en Jerusalén ha acelerado el examen de conciencia, obligando a reconsiderar lo que el sionismo significa en extremo y renovando la preocupación sobre si un Estado judío puede llegar a ser verdaderamente democrático.

Al igual que muchos estadounidenses blancos están reconociendo por fin cómo las desigualdades raciales se construyeron sobre los cimientos de esta nación, ahora nos preguntamos si ocurre lo mismo en Israel, y si un Estado auténticamente pluralista -entre árabes y judíos, laicos y religiosos- es siquiera posible.

En un tono a menudo cínico, Alterman traza la dinámica entre Estados Unidos y el emergente Estado judío de Israel, cuyos líderes fueron capaces de engatusar, discutir e incluso manipular para conseguir lo que querían de Washington, ya fuera un generoso paquete de armas o un voto para rechazar otra resolución hostil de Naciones Unidas. La sorprendente victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967 fortaleció los esfuerzos de los grupos de presión al reforzar la narrativa del Éxodo -la sensación de que David estaba obligado a derrotar a Goliat-, al tiempo que enmascaraba las injusticias de la ocupación palestina.

David Ben-Gurion (a la derecha), primer ministro israelí, le presenta un regalo al presidente estadounidense Harry Truman. (Getty Images)

Pero hay una razón por la que esa narrativa puede seguir ejerciendo su mágica atracción. Las mitologías tribales tienen un propósito profundo, una fuerza unificadora, en este caso, unir a los judíos cuando no están de acuerdo en muchas otras cosas.

La narrativa del Éxodo fue manipulada por políticos y propagandistas, es cierto, pero está tan arraigada porque dio voz a sentimientos latentes de orgullo y devoción. Creer en una narrativa que situaba la rectitud de Israel por encima del agravio palestino permitió a los judíos estadounidenses forjarse una identidad comunitaria y resolver cualquier tensión entre la nación en la que residían y la otra nación a la que deseaban apoyar. ¿Qué doble lealtad? Estados Unidos e Israel comparten los mismos valores democráticos; ponerse del lado de uno es naturalmente ponerse del lado del otro.

Alterman no duda en señalar lo absurdo de este “nacionalismo a distancia”, como él mismo dice: “La relación entre la comunidad judía estadounidense e Israel representa un logro político único, pero lo más extraordinario es que este compromiso nacionalista se dedica a un país en el que pocos judíos estadounidenses han vivido alguna vez, en el que se habla un idioma que muy pocos dominan y que muchos ni siquiera han visitado”.

Todo vergonzosamente cierto. Pero se pasan por alto otras formas en las que la lealtad a Israel es comprensible y está profundamente arraigada. Durante siglos, los judíos han mirado a Jerusalén para rezar, reflejo de la atracción espiritual de una tierra santa. Hoy en día, la mitad de los judíos del mundo viven en Israel, que está rodeado de países y pueblos dedicados a su destrucción: ¿se supone que sus correligionarios que viven en la nación más poderosa de la Tierra deben abandonarlos?

Una lectura del título de este libro cuestiona la noción misma de pueblo judío, de que “somos uno”. Pero los judíos sí se sienten obligados a cuidarse unos a otros -la ley judía estipula “kol Yisrael arevim zeh la zeh”: todo Israel es responsable de los demás-, aunque esa obligación, como otras normas éticas, sea difícil de cumplir.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Ronen Zvulun/Pool Photo via AP)

Con creciente desdén, Alterman detalla cómo sucesivos presidentes estadounidenses trataron de presionar a Israel para que redujera los asentamientos judíos en tierras que deberían formar parte de un eventual Estado palestino, solo para ceder ante los esfuerzos de los grupos de presión estadounidenses “pro-Israel”, ayudados por los evangélicos cristianos. Esta dinámica alcanzó un punto de ebullición en 2015, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se opuso ferozmente al acuerdo nuclear del presidente Barack Obama con Irán por considerarlo un “error histórico” que fomentaría el terrorismo y la inestabilidad regional. Durante unos meses de tensión, pareció que Israel, la nación más pequeña y dependiente, lideraba la carga contra su patrón más grande al recabar el apoyo de sus aliados estadounidenses.

Pero ese enfrentamiento también puso de manifiesto la creciente división entre las dos comunidades judías más grandes del mundo. Mientras los líderes de las organizaciones judías estadounidenses se alineaban con el gobierno israelí, la mayoría de los judíos estadounidenses apoyaban el acuerdo y a Obama. Y Obama se impuso.

Ahora los judíos de Estados Unidos critican cada vez más la ocupación palestina, que ha cumplido 55 años, y el trato desigual que reciben los ciudadanos árabes dentro de Israel. Las críticas al gobierno actual también están creciendo entre los intelectuales nacidos en Estados Unidos en Israel, tanto en el centro político como en la derecha; incluso escritores como Yossi Klein Halevi y Hillel Halkin reconocen que el desafío existencial de su amado país procede ahora de dentro, de fuerzas que pretenden ejercer el dominio judío a expensas de una democracia pluralista.

“Israel nunca había estado en una situación semejante”, lamenta Halkin.

Lo que estos autores expresan, y lo que con demasiada frecuencia falta en los escritos clínicos y críticos sobre este tema, es la angustia absoluta que sienten quienes están aterrorizados de que este experimento casi milagroso de soberanía judía esté empezando a desmoronarse. La “versión Leon Uris de la historia de Israel”, que eleva la narrativa judía y denigra la palestina, y a la que Alterman hace referencia a lo largo de su libro, no es tan falsa como incompleta. Este trabajo, y el de otros, está ayudando a los judíos estadounidenses a adquirir una comprensión más completa y verdadera de esta historia, pero mientras se enfrentan a la evolución de Israel deben luchar contra su apego a creencias que tienen siglos de antigüedad y que, como todas las mitologías tribales, siguen sirviendo para algo.

Jane Eisner, colaboradora habitual de Book World, es directora de asuntos académicos de la Columbia Journalism School. Está escribiendo un libro sobre Carole King.

Fuente: The Washington Post

