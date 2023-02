Los apuntes de William Morris y su resistencia a la modernidad

William Morris arquitecto, diseñador y maestro textil, traductor, poeta, novelista y activista socialista británico (Walthamstow, 24 de marzo de 1834-Londres, 3 de octubre de 1896).

Algo que caracterizó e inmortalizó al diseñador, activista y ensayista británico William Morris (1834-1896) fue su resistencia ante los paradigmas de la modernidad y a la mecanización de su tiempo, de las que fue testigo hace casi 150 años. Fue un escritor dedicado a la explicación de por qué la belleza es socialmente transformadora; ahora, desde esa perspectiva, sus apuntes sobre arquitectura han sido reunidos por la editorial Pepitas de Calabaza (España) en este volumen llamado “Arquitectura”.

Este texto en español sobre William Morris presenta una amplia recopilación de sus ideas, que han permanecido vigentes por más de siglo y medio.

En este recorrido a través de sus apuntes, el lector conocerá la labor del diseñador, quien se dedicó a exaltar la valentía del mundo, dedicado de lleno a cuidarlo y a embellecerlo, así era la ideología de Morris. En las páginas de “Arquitectura” se ahonda en algunas de las ideas más relevantes del autor sobre su propio arte y el colectivo.

El libro se encarga de rescatar aquellas ideas sobre el arte colectivo de Morris, quien aludía también a la responsabilidad de la arquitectura con los lugares, las ciudades, y, por lo tanto, con la vida de las personas y su entorno como elemento formativo. Con frecuencia, la modernidad fue asociad por Morris con la nostalgia.

Portada de "Arquitectura", los apuntes de William Morris

Si bien, Morris fue dibujado erróneamente como un detractor del progreso, sus apuntes en este título delatan un personaje que más que plantear la anti-modernidad, apelaba a la responsabilidad del futuro, un hombre que proponia, primero, entender a fondo el pasado y ser capaces de ver todo lo que se oculta tras la cortinilla del progreso. “Arquitectura” cuenta con un prólogo de Julio Monteverde, como bienvenida a este recorrido de apuntes.

“Aunque Morris nunca recopiló sus ensayos sobre el tema, esta preocupación por la arquitectura recorrió toda su obra y le inspiró algunos de sus textos más importantes. La presente antología recoge una amplia selección razonada de estos escritos, muchos de ellos inéditos en castellano hasta la fecha”. Julio Monteverde.

En esta colección de apuntes se revela a William Morris como una de las figuras culturales y políticas más relevantes de la Inglaterra de finales del siglo XIX, un personaje multidisciplinario que transita entre la poesía, la pintura, la novela, el grabado, la edición, la decoración y muchas otras facetas que se sumaron a lo largo de su existencia. Un hombre convencido de que a través de la arquitectura se podían conjugar todas las disciplinas para unir la vida de la gente y facilitar sus relaciones sociales.

Acanthus,William Morris, tinta y lápiz sobre papel, 1875.

“El trabajo mecánico se alimenta de las prisas de la civilización y representa la maldición que esta se ha lanzado a sí misma, un maleficio que ya no es capaz de controlar” William Morris.

En poco más de 200 páginas, el libro presenta el desarrollo de su trabajo y, sobre todo, de su labor teórica acerca del papel de la arquitectura y las repercusiones de su papel en el ámbito social. Pero el título también da cuenta de un hombre en contra de lo que no visibilizaba de la modernidad o las repercusiones del posmodernismo, con la llegada del neogótico, que se encargó de destrozar el gótico original.

William Morris, nacido el 24 marzo de 1834, es considerado el maestro del diseño textil de finales de siglo XIX y una de las figuras más influyentes del movimiento británico Arts and Crafts. Sus aportes literarios contribuyeron a la extensión moderna de la fantasía, para 1861 fundó una empresa de arquitectura y diseño industrial que financió personalmente, y en 1875 la empresa cambio de nombre a Morris and Co.

Más tarde, fundó Kelmscott Press donde produjo trabajos originales y reimpresiones de los clásicos, siendo su obra más conocida la edición de los Cuentos de Canterbury, de Chaucer, ilustrada por Burne-Jones e impresa en Kelmscott Press en 1896. Un hombre con una vida consagrada al arte, la arquitectura se convirtió en influencia histórica de las artes visuales y el diseño industrial en siglo XIX.

