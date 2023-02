“Nadie en esta tierra”, de Victor del Árbol, la confirmación de uno de los autores españoles más destacados del género negro

El escritor español Víctor del Árbol y su novela más reciente "Nadie en esta tierra".

El catalán Víctor del Árbol lleva varios años trabajando el género de la novela negra. Reconocido en Francia por haber conseguido el Prix du Polar Européen Le Point, en 2012, el Grand Prix de Littérature policière étrangère, en 2015, y una mención como Caballero de las Artes y las letras, también en 2015. En su país natal, sin embargo, no ha conseguido la misma acogida, pese a haber obtenido el Premio Nadal en 2016, quizá porque sus novelas no le entraban del todo a los lectores. A veces era policiaco, a veces no.

Recientemente, el grupo Planeta, a través de su sello Destino, en su colección de Áncora & Delfín, ha publicado la que, considera el escritor, puede ser la novela que por fin acabe con las discusiones, si es o no es autor de novela negra, si lo que hace es literatura o no.

Son 440 páginas las que componen esta novela del catalán de 54 años; 440 páginas en las que los lectores asistirán a la historia del inspector Julián Leal y sufrirán con él sus infortunios.

No es su mejor momento, hace poco le han detectado cáncer y el médico le ha dicho que no tiene mucho tiempo de vida. Además, en el trabajo lo han suspendido por haberse sobrepasado con un hombre, sospechoso de abuso de menores. Julián le dio una paliza que llevará tatuada en la memoria el hombre.

El inspector decide alejarse de todo un poco y se refugia en un pueblo de Galicia, su tierra. Pero en lugar de estar tranquilo, queda alertado cuando, a su vuelta a Barcelona, empiezan a aparecer una serie de cadáveres que parecen tener alguna relación con él. Su superior lo quiere cargar con toda la culpa, pues los rencores del pasado parecen pesar más que cualquier cosa.

Julián y Virginia, su compañera, se verán enfrentados a una serie de sucesos con una profundidad cada vez más delicada. Deberán adentrarse en una investigación que podría llegar a costarles la vida.

Imagen del libro "Nadie en esta tierra", de Víctor del Árbol. (Planeta de Libros).

La de “Nadie en esta tierra” es una historia sobre cómo los sueños llegan a convertirse en pesadillas. A Julián la vida le ha dado un vuelco de sopetón. Es diagnosticado de cáncer terminal, tiene problemas en su trabajo y después esto de los cadáveres. Alguien quiere apartarlo de su trabajo, pero él no dejará que pase, no se rendirá tan fácil.

Víctor del Árbol retrata temas delicados como el abuso a menores o el dolor del débil, tópicos que a lo largo de sus obras ha trabajado. Sus novelas, más que denunciar, revelan los aspectos más oscuros y reflexionan en torno al poder y la miseria. Para el autor, una inquietud es siempre el motor de la prosa, si se pierde de vista, no habrá historia.

Desde que inició su carrera literaria, del Árbol ha publicado alrededor de una decena de títulos que le han permitido ser reconocido con diversos galardones. Entre sus novelas más destacadas es posible mencionar “La tristeza del samurái” (2011), “La víspera de casi todo” (2016), “Por encima de la lluvia” (2017) y “El hijo del padre” ( 2021).

Ahora, con “Nadie en esta tierra”, el catalán, según le ha contado a Juan Carlos Galindo, en conversación para El País, está seguro de que ha acertado, que ha escrito algo realmente bueno y esta vez sí es, en todo lo que cabe, una novela negra.

“He tenido siempre la sensación de que he estado en la periferia del género. Cuando estaba pensando por qué elegí este momento para escribir este tipo de novela me di cuenta de que era una razón puramente práctica: si bajaba la intensidad sin renunciar a ser yo y subía el ritmo, el mensaje iba a llegar mejor (...). La novela negra de ahora es muy tópica, thriller en el mal sentido de la palabra, muy pensada como un guion de cine, para adaptaciones. Entonces me digo: coge esos códigos y aplícalos a lo que tú crees que tiene que ser la novela negra”, comentó.

El final de la novela es realmente alucinante, de esos que vuelan la cabeza. El tiempo dirá si, en esta ocasión, del Árbol conseguirá deslumbrar a los lectores españoles. Entretanto, “Nadie en esta tierra” viajará por toda Hispanoamérica, buscando causar lo mismo.

De entrada, se podría pensar que sí, porque más allá de los elementos ficcionales que vinculan la historia al género de la novela negra, los elementos narrativos en sí mismos son lo suficientemente buenos. A del Árbol, tres estrellas por lo hecho, y a los lectores, una, por tomar, en este preciso momento, la decisión de leerlo.

