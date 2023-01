Friends y las adicciones, todos los detalles íntimos de Matthew Perry en su autobiografía

El éxito de la serie norteamericana Friends trascendió globalmente y catapultó a la fama a su elenco, entre ellos Jennifer Aniston, Paul Rudd, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry. Este último eligió contar su historia en su autobiografía titulada “Amigos, amantes y aquello tan terrible” en la que se encarga de desgranar cada uno de los hechos de su vida a partir de su ascenso a la fama, sus adicciones, lo que marcó su carrera y hasta los datos más desconocidos de la mítica serie.

El actor fue el encargado de inmortalizar en la pantalla chica al queridísimo Chandler de Friends. Ahora, con la publicación de sus memorias, presenta todo lo que sucedía en su vida al tiempo que interpretaba al personaje. Las páginas de este libro se presentan como el canal indicado para que Perry revele de forma honesta su adicción al alcohol y las drogas, y los pasajes más ocultos por los sets de grabación de la NBC.

Friends, al paso de diez temporadas, llevó a Matthew Perry a estar más de una vez al borde la muerte. En “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, su compañera en la serie Lisa Kudrow quien le dio vida a Phoebe, se encarga de firmar el prólogo del doloroso testimonio, y en este revela que el estado de Matthew en esos años era la pregunta que más veces le hacían los medios, y aún hoy.

David Schwimmer, izquierda, y Matthew Perry se ríen durante el especial de reunión de “Friends”.(Foto: Terence Patrick / HBO Max).

“Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte” - Matthew Perry.

En “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, el actor rememora su infancia, marcada por la separación de sus padres, cuando él aún no cumplía el año de edad. Relata cómo no fue el mejor estudiante, pero como sí despuntó en las obras de teatro del colegio y en los partidos de tenis. Recuerda la forma en que uno de sus profesores, harto de que no se callara al intentar hacer reír al resto de alumnos, le advirtió: “Si sigues por ese camino y no cambias, no llegarás a nada en la vida”.

Años después, Matthew Perry se encargó de enviarle un ejemplar de la revista People, con él en la portada y en la que agregó una nota diciendo: “Igual no tenías razón”. En las páginas de sus memorias revela cómo se ha visto movido durante gran parte de su vida por la necesidad de contentar al resto, algo que está dentro de su ADN, y que permanece ahí junto al miedo al abandono.

En su autobiografía, el actor narra su primer encuentro con el alcohol, con apenas catorce años. Al beber su primera copa, inició a un viaje sin retorno. En las páginas del texto, Perry habla de sí mismo, de su trayectoria y de su evidente parecido con su personaje. Revela, además, que fue él mismo el que le otorgó a Chandler su famosa cadencia al hablar, que se puso de moda para la década de los noventa en Estados Unidos, al par de los cortes de Rachel (Jennifer Aniston).

“Cuando leí el guion sentí como si me hubieran seguido a lo largo de todo un año y me hubieran robado los chistes, copiado las formas y reproducido mi manera de ver la vida. Chandler era yo” - Matthew Perry.

Perry ya había aparecido en varias películas antes de entrar en Friends. Entre ellas, “A night in the life of Jimmy Reardon” (1988). Ante lo que parecía que sería un prometedor arranque, seis años después, Perry estaba arruinado. Sus agentes le consiguieron un papel en la fallida L.A.X. 2194, cuyo fracaso permitió que el intérprete estuviera libre para cuando Marta Kauffman lo llamó. Su entrada a Friends lo hizo sentir que por fin lo reconocían y por fin iba a ser suficiente.

“Cuando el público que asistía a los rodajes en directo no se reía, me quería morir. Y aquello no era sano. Ya lo sé. Pero si decía una frase y no se reían, me ponía a sudar y me daban convulsiones. Si no lograba arrancar las carcajadas que esperaba, me volvía loco. Y me sentí así todas y cada una de las noches” - Matthew Perry.

Elenco de Friends

En “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, Perry recuerda cómo el estimulante y creativo ambiente, más la carga de trabajo en la serie, consiguieron una pausa en su día a día marcado por las fiestas y las borracheras. Relata cómo entre el piloto y el primer episodio bajó cuatro kilos y medio de grasa que había acumulado por culpa del alcohol. Pero esta pausa no duró mucho y en las páginas el actor no escatima información sobre las cantidades consumidas de estupefacientes.

Además de revelar gran parte de su vida privada, el actor se encarga de revelar detalles de la mítica serie que nadie había contado hasta ahora. Episodios íntimos que ni siquiera en Friends: The Reunion, el reencuentro en el que participó junto al resto del elenco en 2021, se lograron colar a los medios, entre ellos su enamoramiento por Aniston, a quien ya conocía y a la que le pidió una cita sin éxito alguno.

Así mismo, revela el motivo por el que Julia Roberts accedió a tener un cameo para la segunda temporada, justo después del éxito de las películas “Pretty Woman” y “El juego de Hollywood”. En las páginas, Perry detalla cómo ella se encargó de poner como condición que tenía que ser en una trama con él, y cómo ese requisito y un par de fax después, derivó en un cambio de mensajes, un posterior encuentro y acabaron siendo pareja.

